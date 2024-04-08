8 апреля в 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Иттихад» и «Аль-Вахда». Начало игры — в 20:00 мск. «Аль-Иттихад» — «Аль-Вахда»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аль-Иттихад»

Турнирное положение: «Аль-Иттихад» привычно ставит перед собой максимальные задачи. Правда, в нынешнем чемпионате Саудовской Аравии команда находится на 4 месте.

При этом «Аль-Иттихад» еще пытается зацепиться за тройку. Отставание от 3 позиции составляет 5 очков.

Последние матчи: в предыдущем поединке турнира команда потеряла 2 очка. «Аль-Иттихад» не смог переиграть «Аль-Таавун» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Иттихад» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Вот только «Аль-Иттихад» не забивал в двух своих последних поединках. Да и звездный Карим Бензема забил всего 9 мячей в чемпионате.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: На данном этапе команда выглядит не слишком стабильно. Впрочем, на Суперкубок она явно настроится надлежащим образом.

Матчи против «Аль-Вахды» для команды исторически складываются успешно. В 7 последних очных поединках «Аль-Иттихад» неизменно побеждал.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Аль-Иттихад» уж точно понесется вперед с первых минут встречи.

«Аль-Вахда»

Турнирное положение: в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Вахда» не преуспевает. Ныне команда пребывает на скромном 12 месте таблицы.

Притом, что «Аль-Вахда» слишком часто пропускает. В 27 поединках в воротах команды побывало 47 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. «Аль-Вахда» расписала мировую с «Аль-Ахли» (1:1).

В 5 своих последних матчах команда выиграла лишь 1 раз. В этих поединках игроки «Аль-Вахды» забили 5 мячей при 7 пропущенных в собственные ворота.

До последней ничьей команда добыла три очка. «Аль-Вахда» переиграла «Аль-Фейху» со счетом 2:1.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Аль-Вахда» выглядит относительно неплохо. Да и в Суперкубке команда способна проявить себя.

В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Аль-Вахды» на месте, да и мотивация дать бой сильному оппоненту присутствует.

Плюс ко всему, «Аль-Вахда» побеждает не так часто — всего 9 викторий в 27 матчах чемпионата. Зато с атакой относительный порядок: 41 забитый мяч.

Наверняка гости будут действовать с оглядкой на свои тылы. «Аль-Вахда» мотивирована оказать достойное сопротивление «Аль-Иттихаду».

Статистика для ставок

«Аль-Иттихад» не забивает в 2 матчах кряду

«Аль-Иттихад» выиграл у «Аль-Вахды» в 7 последних очных встречах

Последний очный поединок принес победу «Аль-Иттихаду» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.51, а победа оппонента — в скромные 5.69.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.64 и 2.32.

Прогноз: «Аль-Иттихад» явно сильнее соперника, и наверняка начнет встречу активно.

«Аль-Иттихад» имеет прекрасный подбор атакующих исполнителей, способных самолично решить исход поединка.

Ставка: Победа «Аль-Иттихада» в 1 тайме за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что одному из соперников не удастся отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.22