«Аль-Иттихад»
Турнирное положение: «Аль-Иттихад» привычно ставит перед собой максимальные задачи. Правда, в нынешнем чемпионате Саудовской Аравии команда находится на 4 месте.
При этом «Аль-Иттихад» еще пытается зацепиться за тройку. Отставание от 3 позиции составляет 5 очков.
Последние матчи: в предыдущем поединке турнира команда потеряла 2 очка. «Аль-Иттихад» не смог переиграть «Аль-Таавун» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Иттихад» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Вот только «Аль-Иттихад» не забивал в двух своих последних поединках. Да и звездный Карим Бензема забил всего 9 мячей в чемпионате.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе команда выглядит не слишком стабильно. Впрочем, на Суперкубок она явно настроится надлежащим образом.
Матчи против «Аль-Вахды» для команды исторически складываются успешно. В 7 последних очных поединках «Аль-Иттихад» неизменно побеждал.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Аль-Иттихад» уж точно понесется вперед с первых минут встречи.
«Аль-Вахда»
Турнирное положение: в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Вахда» не преуспевает. Ныне команда пребывает на скромном 12 месте таблицы.
Притом, что «Аль-Вахда» слишком часто пропускает. В 27 поединках в воротах команды побывало 47 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. «Аль-Вахда» расписала мировую с «Аль-Ахли» (1:1).
В 5 своих последних матчах команда выиграла лишь 1 раз. В этих поединках игроки «Аль-Вахды» забили 5 мячей при 7 пропущенных в собственные ворота.
До последней ничьей команда добыла три очка. «Аль-Вахда» переиграла «Аль-Фейху» со счетом 2:1.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Аль-Вахда» выглядит относительно неплохо. Да и в Суперкубке команда способна проявить себя.
В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Аль-Вахды» на месте, да и мотивация дать бой сильному оппоненту присутствует.
Плюс ко всему, «Аль-Вахда» побеждает не так часто — всего 9 викторий в 27 матчах чемпионата. Зато с атакой относительный порядок: 41 забитый мяч.
Наверняка гости будут действовать с оглядкой на свои тылы. «Аль-Вахда» мотивирована оказать достойное сопротивление «Аль-Иттихаду».
Статистика для ставок
- «Аль-Иттихад» не забивает в 2 матчах кряду
- «Аль-Иттихад» выиграл у «Аль-Вахды» в 7 последних очных встречах
- Последний очный поединок принес победу «Аль-Иттихаду» (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттихад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.51, а победа оппонента — в скромные 5.69.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.64 и 2.32.
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Прогноз: «Аль-Иттихад» явно сильнее соперника, и наверняка начнет встречу активно.
«Аль-Иттихад» имеет прекрасный подбор атакующих исполнителей, способных самолично решить исход поединка.
Ставка: Победа «Аль-Иттихада» в 1 тайме за 2.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что одному из соперников не удастся отличиться.
Ставка: Обе не забьют за 2.22