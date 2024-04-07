ЦСКА — «Факел»: счет матча 4:1, обзор голов

Первый гол армейцы забили на 36-й минуте встречи. Нападающий команды Тамерлан Мусаев продавил защитников, поставил корпус и ногой проткнул мяч в ворота.
На 60-й минуте полузащитник команды Иван Обляков пробил по воротам и мяч от рук Беленова залетел в сетку — 2:0.
На 75-й минуте полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев сделал счет разгромным — 3:0. Игрок получил мяч на левом крае от Мусаева и на входе в штрафную обыграл Сенханджи, пробив между ног защитнику в дальний угол.
Уже на 90-й минуте нападающий команды Федор Чалов из центра штрафной пробил в касание в правый нижний угол.
На 90+4-й минуте «Факел» забил гол престижа. Защитник команды Василий Черов с правого края штрафной сходу пробил в ближнюю девятку.
После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. «Факел» — на 11-й позиции (26 баллов).