ЦСКА — «Факел»: счет матча 4:1, обзор голов

обыграл(4:1) в матче 23-го тура российской Премьер-лиги.

Первый гол армейцы забили на 36-й минуте встречи. Нападающий команды Тамерлан Мусаев продавил защитников, поставил корпус и ногой проткнул мяч в ворота.

На 60-й минуте полузащитник команды Иван Обляков пробил по воротам и мяч от рук Беленова залетел в сетку — 2:0.

На 75-й минуте полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев сделал счет разгромным — 3:0. Игрок получил мяч на левом крае от Мусаева и на входе в штрафную обыграл Сенханджи, пробив между ног защитнику в дальний угол.

Уже на 90-й минуте нападающий команды Федор Чалов из центра штрафной пробил в касание в правый нижний угол.

На 90+4-й минуте «Факел» забил гол престижа. Защитник команды Василий Черов с правого края штрафной сходу пробил в ближнюю девятку.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Факел 4:1 Голы: 1:0 Тамерлан Мусаев (36'), 2:0 Oblyakov I. (60'), 3:0 Fayzullaev A. (75'), 4:0 Фёдор Чалов (90'), 4:1 Василий Черов (90+4') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Мойзес, Саша Зделар, Адольфо Гайч, Тамерлан Мусаев, Diveev I., Agapov I., Fayzullaev A., Oblyakov I., Davila V. Факел: Александр Беленов, Василий Черов, Игорь Юрганов, Руслан Магаль, Ильнур Альшин, Ираклий Квеквескири, Хызыр Аппаев, Senhadji R., Masternoy V., Bagamaev A., Markov E. Предупреждение: Адольфо Гайч (53')

После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. «Факел» — на 11-й позиции (26 баллов).