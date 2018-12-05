ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Лука Модрич: Путь к статусу лучшего полузащитника в мире

    Хорватский футболист получил долгожданный «Золотой мяч»

    Сборная Хорватии Тоттенхэм Англия. Премьер-лига Футбол Англии Реал Мадрид Примера Футбол Испании Календарь АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Лука МодричЛука Модрич: Путь к статусу лучшего полузащитника в мире Сергей БобровскийНХЛ. Бобровский пропустил восемь шайб, победный буллит Кучерова, гол Овечкина Жозе МоуриньюПока Моуринью и «МЮ» бесцельно дрейфуют, гнев и разочарование фанатов растут
  • 12:42
    • Егоров признал ошибку при назначении пенальти в матче «Спартак» — «Локомотив»
  • 12:29
    • В России пройдет чемпионат мира по боксу
  • 11:16
    • Адвокат Кокорина ожидает самого плохого результата в суде
  • 08:49
    • «Бешикташ» заинтересовался полузащитником «Краснодара»
  • 08:22
    • Еременко может перейти в «Краснодар»
  • 08:08
    • «Портленд» уступил «Далласу», «Юта» разгромила «Сан-Антонио»
  • 01:16
    • «Лилль» обыграл «Монпелье» и поднялся на второе место в Лиге 1
    Все новости спорта
    Лука Модрич
    Лука Модрич
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
    Спортивные журналисты выбрали Луку Модрича победителем «Золотого мяча» 2018 года, поставив его выше Криштиану Роналду, Антуана Гризманна, Килиана Мбаппе и Лионеля Месси.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •
    В этом году полузащитник «Реала» выиграл свой четвертый титул Лиги чемпионов. Также он был капитаном сборной Хорватии на чемпионате мира.

    Но как Модрич превратился из обычного борца в английской Премьер-лиге в лучшего полузащитника мира? Обозреватель Squawka Стив Дженнингс выделил основные вехи карьеры хорватского футболиста.

    Тяжелый старт в «Тоттенхэме»

    Модрич перешел в «Тоттенхэм» в самое неудачное время — летом 2008 года после впечатляющего начала карьеры в загребском «Динамо». Как раз в этот момент состав «шпор» покинули Робби Кин и Димитар Бербатов, ставшие игроками «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» соответственно.

    Лука Модрич в «Тоттенхэме»
    squawka.com

    В середине октября «Тоттенхэм» потерпел свое шестое поражение в АПЛ от новичка чемпионата «Сток Сити». 23-летний Модрич провалил игру, из-за чего Хуанде Рамос не включил его в стартовый состав на встречу группового этапа Кубка УЕФА с «Удинезе».

    В Италии «шпоры» проиграли 0:2, а Рамос был отправлен в отставку. Модрич вышел на замену после красной карточки Джейми О'Хары, но в центре поля смотрелся абсолютно незащищенным и одиноким. Все это говорило о том, как неправильно его использовал главный тренер.

  • Вручение «Золотого мяча»: без Месси и Роналду, слезы по Мбаппе и волнение Модрича
  • Хорватский полузащитник получил престижную индивидуальную награду
  • Вчера

    • «Я сделал все возможное, но в центре поля я был одинок. Ничего большего у меня бы не получилось. Я разочарован, что оказался на скамейке запасных, но таково решение тренера», — сказал Модрич после игры в интервью Guardian.

    Смена позиции при Реднаппе

    Модрич явно нуждался в правильном тренере, который мог бы его поддержать и сделать процесс адаптации не столь сложным.

    Гарри Реднапп и Лука Модрич
    squawka.com

    Гарри Реднаппа сложно назвать футбольным революционером, но он был именно тем, кто так нужен Модричу. Экс-наставник «Портсмута» твердо поверил хорвата уже после первой победы в АПЛ сезона 2008/09 над «Болтоном» на «Уайт Харт Лейн».

    «Смена позиции очень помогла мне в моей карьере. Раньше я играл ближе к атаке. Когда же стал действовать ближе к своим воротам, то смог лучше читать игру и проявлять креативность. Это был план Гарри Реднаппа», — сказал хавбек в эфире Standard Sport.

  • Пока Моуринью и «МЮ» бесцельно дрейфуют, гнев и разочарование фанатов растут
  • Карьера португальца на «Олд Траффорд» близка к своей низшей точке. Как это произошло?
  • Сегодня

    • Стоит отметить, что иногда Реднапп использовал Модрича на левом фланге, однако работало это не всегда. Через некоторое время хорват стал важнейшим игроком в составе «Тоттенхэма».

    «Худший трансфер» «Реала»

    В концовке своего первого сезона в «Реале» Модрич, за которого заплатили огромные деньги, был признан худшим трансфером испанской Примеры по версии газеты Marca.

    Как и в «Тоттенхэме», Модрич поначалу долго привыкал к новому чемпионату и иногда выглядел потерянным в сезоне 2012/13. Но, несмотря на итоги голосования, вскоре он начал менять мнение окружающих о себе.

    В матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Олд Траффорд» против «Манчестер Юнайтед» Модрич вышел на замену и забил потрясающий гол, сравняв счет. В итоге «Реал» выиграл ту встречу.

  • Битва Северного Лондона осталась за «Арсеналом». Команда Эмери проявила характер
  • «Канониры» поднялись на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги
  • 03/12/2018

    • Его игра начала улучшаться, в конечном итоге он стал несменным футболистом в центре поля «Реала», где сформировал чрезвычайно эффективный дуэт с Тони Кроосом. В сезоне 2013/14 Модрич помог своей команде выиграть Лигу чемпионов и Кубок Испании — и это было только начало.

    Доминирование в Лиге чемпионов

    Вклад Модрича в доминирование «Реала» в еврокубках сложно переоценить. Больше него, наверное, сделал только Криштиану Роналду. Превосходство полузащитника в центре поля было неотъемлемой частью каждого из трех титулов Лиги чемпионов, выигранных под руководством Зинедина Зидана.

    Лука Модрич с трофеем Лиги чемпионов
    squawka.com

    В мире нет лучшего полузащитника, чем Модрич, когда дело доходит до контроля мяча под давлением. Даже в финальных матчах с высокой интенсивностью 33-летний игрок способен удерживать игровой снаряд с противником, висящим у него на спине, освободиться от опеки, а затем начать атаку.

  • Величайшие противостояния АПЛ: «МЮ» и «Ливерпуль» имеют много недоброжелателей
  • По ходу сезона чемпионат Англии радует интересными встречами
  • 02/12/2018

    • Данная характеристика была хорошо продемонстрирована в последнем финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля». В игре, где все решили отдельные моменты, Модрич сохранил хладнокровие и обеспечил своей команде перевес в центре поля.

    Для игрока, который редко забивает (не более пяти мячей за сезон в составе «Тоттенхэма» и «Реала»), Модрич обладает невероятной способностью влиять на итоговый результат.

    Поражение в финале не лишило наград

    Было бы неплохо увидеть, как лучший полузащитник в мире поднимает над головой Кубок мира. Модрич был близок к этой цели, выведя свою сборную Хорватии в финал, где все мечты хавбека разрушила команда Франции.

    За свою национальную команду Модрич провел 118 игр. Весь свой опыт он продемонстрировал в полуфинале против юной, но еще не до конца подготовленной сборной Англии. Хорватский капитан отдал все силы, чтобы диктовать темп матча, что привело к вылету «трех львов».

  • Последствия сумасшествия. Что там с финалом Кубка Либертадорес?
  • Что произошло после отмены ответного матча в Буэнос-Айресе и чего ждать?
  • 01/12/2018

    • Чемпионат мира закончился печально, но даже поражение в финале не лишило нашего героя наград. Сначала его признали лучшим футболистом мирового первенства, затем он стал лучшим игроком года по версии ФИФА и УЕФА, а накануне прервал двоевластие Месси и Роналду в «Золотом мяче».

    Возможно, ему так и не удастся завоевать Кубок мира, но, выиграв «Золотой мяч», Модрич навсегда внес свое имя в пантеон величайших футболистов всех времен. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лига наций. Кто куда и что дальше?
  • 21/11/2018 в 15:12
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»
  • 4.75
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Мартен Фуркад
  • Фуркад без конкурентов и новая надежда для сборной России
    • 01:49 02/12/2018     Лука Модрич
  • Вручение «Золотого мяча»: без Месси и Роналду, слезы по Мбаппе и волнение Модрича
    • Вчера в 12:44     Неймар
  • Хороший, плохой и задиристый Неймар. Бразильцу пора меняться
    • 15:30 29/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    «Манчестер Сити» Футбол АПЛ. «МанСити» обыграл «Уотфорд», «Ливерпуль» в гостях у «Бернли», «МЮ» примет «Арсенал»Обзор матчей 15-го тура чемпионата Англии по футболу 02:000
  • 00:54
    • «Манчестер Сити» удержал победу над «Уотфордом»
  • 10:06
    • Сафонов признан лучшим футболистом «Краснодара» в ноябре
  • 09:54
    • Луис Адриано верит в чемпионство «Спартака»
    Лука Модрич Футбол Вручение «Золотого мяча»: без Месси и Роналду, слезы по Мбаппе и волнение МодричаХорватский полузащитник получил престижную индивидуальную награду Вчера в 12:440
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Арсенал» подтолкнет Моуринью к отставке
  • 4.22
    •
  • 08:35
    • Китайский клуб приготовил заманчивое предложение для Косты
  • 01:39
    • «Эспаньол» одолел «Кадис» и вышел в 1/8 финала Кубка Испании
  • 01:28
    • «Сампдория» сыграет с «Миланом» в 1/8 финала Кубка Италии
    СКА — «Торпедо» Хоккей КХЛ. СКА разгромил «Торпедо», «Трактор» победил в гостях у «Авангарда»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 4 декабря Вчера в 22:330
  • 21:48
    • СКА забросил шесть безответных шайб «Торпедо»
  • 20:09
    • Кёрлингист Крушельницкий дисквалифицирован на четыре года
  • 19:42
    • РФС принял решение о введении VAR в РПЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие