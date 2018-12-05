Лука Модрич: Путь к статусу лучшего полузащитника в мире

Спортивные журналисты выбрали Луку Модрича победителем «Золотого мяча» 2018 года, поставив его выше Криштиану Роналду, Антуана Гризманна, Килиана Мбаппе и Лионеля Месси.

В этом году полузащитник «Реала» выиграл свой четвертый титул Лиги чемпионов. Также он был капитаном сборной Хорватии на чемпионате мира.

Но как Модрич превратился из обычного борца в английской Премьер-лиге в лучшего полузащитника мира? Обозреватель Squawka Стив Дженнингс выделил основные вехи карьеры хорватского футболиста.

Тяжелый старт в «Тоттенхэме»

Модрич перешел в «Тоттенхэм» в самое неудачное время — летом 2008 года после впечатляющего начала карьеры в загребском «Динамо». Как раз в этот момент состав «шпор» покинули Робби Кин и Димитар Бербатов, ставшие игроками «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» соответственно.

Лука Модрич в «Тоттенхэме» squawka.com

В середине октября «Тоттенхэм» потерпел свое шестое поражение в АПЛ от новичка чемпионата «Сток Сити». 23-летний Модрич провалил игру, из-за чего Хуанде Рамос не включил его в стартовый состав на встречу группового этапа Кубка УЕФА с «Удинезе».

В Италии «шпоры» проиграли 0:2, а Рамос был отправлен в отставку. Модрич вышел на замену после красной карточки Джейми О'Хары, но в центре поля смотрелся абсолютно незащищенным и одиноким. Все это говорило о том, как неправильно его использовал главный тренер.

«Я сделал все возможное, но в центре поля я был одинок. Ничего большего у меня бы не получилось. Я разочарован, что оказался на скамейке запасных, но таково решение тренера», — сказал Модрич после игры в интервью Guardian.

Смена позиции при Реднаппе

Модрич явно нуждался в правильном тренере, который мог бы его поддержать и сделать процесс адаптации не столь сложным.

Гарри Реднапп и Лука Модрич squawka.com

Гарри Реднаппа сложно назвать футбольным революционером, но он был именно тем, кто так нужен Модричу. Экс-наставник «Портсмута» твердо поверил хорвата уже после первой победы в АПЛ сезона 2008/09 над «Болтоном» на «Уайт Харт Лейн».

«Смена позиции очень помогла мне в моей карьере. Раньше я играл ближе к атаке. Когда же стал действовать ближе к своим воротам, то смог лучше читать игру и проявлять креативность. Это был план Гарри Реднаппа», — сказал хавбек в эфире Standard Sport.

Стоит отметить, что иногда Реднапп использовал Модрича на левом фланге, однако работало это не всегда. Через некоторое время хорват стал важнейшим игроком в составе «Тоттенхэма».

«Худший трансфер» «Реала»

В концовке своего первого сезона в «Реале» Модрич, за которого заплатили огромные деньги, был признан худшим трансфером испанской Примеры по версии газеты Marca.

Как и в «Тоттенхэме», Модрич поначалу долго привыкал к новому чемпионату и иногда выглядел потерянным в сезоне 2012/13. Но, несмотря на итоги голосования, вскоре он начал менять мнение окружающих о себе.

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Олд Траффорд» против «Манчестер Юнайтед» Модрич вышел на замену и забил потрясающий гол, сравняв счет. В итоге «Реал» выиграл ту встречу.

Его игра начала улучшаться, в конечном итоге он стал несменным футболистом в центре поля «Реала», где сформировал чрезвычайно эффективный дуэт с Тони Кроосом. В сезоне 2013/14 Модрич помог своей команде выиграть Лигу чемпионов и Кубок Испании — и это было только начало.

Доминирование в Лиге чемпионов

Вклад Модрича в доминирование «Реала» в еврокубках сложно переоценить. Больше него, наверное, сделал только Криштиану Роналду. Превосходство полузащитника в центре поля было неотъемлемой частью каждого из трех титулов Лиги чемпионов, выигранных под руководством Зинедина Зидана.

Лука Модрич с трофеем Лиги чемпионов squawka.com

В мире нет лучшего полузащитника, чем Модрич, когда дело доходит до контроля мяча под давлением. Даже в финальных матчах с высокой интенсивностью 33-летний игрок способен удерживать игровой снаряд с противником, висящим у него на спине, освободиться от опеки, а затем начать атаку.

Данная характеристика была хорошо продемонстрирована в последнем финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля». В игре, где все решили отдельные моменты, Модрич сохранил хладнокровие и обеспечил своей команде перевес в центре поля.

Для игрока, который редко забивает (не более пяти мячей за сезон в составе «Тоттенхэма» и «Реала»), Модрич обладает невероятной способностью влиять на итоговый результат.

Поражение в финале не лишило наград

Было бы неплохо увидеть, как лучший полузащитник в мире поднимает над головой Кубок мира. Модрич был близок к этой цели, выведя свою сборную Хорватии в финал, где все мечты хавбека разрушила команда Франции.

За свою национальную команду Модрич провел 118 игр. Весь свой опыт он продемонстрировал в полуфинале против юной, но еще не до конца подготовленной сборной Англии. Хорватский капитан отдал все силы, чтобы диктовать темп матча, что привело к вылету «трех львов».

Чемпионат мира закончился печально, но даже поражение в финале не лишило нашего героя наград. Сначала его признали лучшим футболистом мирового первенства, затем он стал лучшим игроком года по версии ФИФА и УЕФА, а накануне прервал двоевластие Месси и Роналду в «Золотом мяче».

Возможно, ему так и не удастся завоевать Кубок мира, но, выиграв «Золотой мяч», Модрич навсегда внес свое имя в пантеон величайших футболистов всех времен. 0