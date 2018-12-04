Вручение «Золотого мяча»: без Месси и Роналду, слезы по Мбаппе и волнение Модрича

Там, на специальной подставке рядом со сценой, насмехаясь над ним, стоял Кубок мира — тот трофей, который сборная Хорватии проиграла в финале чемпионата мира в Москве в июле этого года.

Ведущий церемонии Давид Жинола задал хорвату глупый вопрос: «Ваша мечта стала реальностью?» Модрич, который всегда выглядит как смесь рыбачки и Йохана Кройфа образца 1973 года, чувствовал себя некомфортно. Выход на сцену был для него еще более волнительным, чем игра в финале мирового первенства.

В то же время болельщики в социальных сетях почти в унисон заговорили, что он не заслужил награду. Сложно сказать, так ли это на самом деле, но, безусловно, он заслуживал большего, чем эта причудливая ночь.

Утешительный приз для Мбаппе

Журнал France Football учредил «Золотой мяч» в 1956 году (Стэнли Мэтьюз — первый обладатель приза) и стал вручать его в Париже. В последние дни во французской столице проходили акции протеста «желтых жилетов», требующих отставки Эммануэля Макрона. Протестующие покинули Елисейские поля лишь два дня назад, после чего в соседний с ними Большой дворец потянулись французские рэперы, голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффон и множество красиво одетых молодых парижских VIP-персон. Представьте себе ту радость, которая могла здесь быть, если бы приз достался Антуану Гризманну или Килиану Мбаппе.

Жинола поприветствовал зрителей следующими словами: «Ожидание смертельно». На самом деле все было не так. За пару часов до старта церемонии рейтинг лучших 30 игроков просочился в интернет, так что с ним успели ознакомиться даже присутствующие в Большом дворце. Впервые после победы Кака в 2007 году «Золотой мяч» не достался ни Лионелю Месси, ни Криштиану Роналду. На экранах своих телефонов мы увидели: Месси финишировал пятым, Мбаппе — четвертым, Гризманн — третьим, Роналду — вторым, Модрич — первым. Нам пришлось пережить долгую ночь для того, чтобы услышать то, что мы и так знали.

Но перед этим были вручены два новых трофея. Сначала «Раймон Копа Трофи» для лучшего игрока года в возрасте до 21 года. Сцену заполонило облако дыма, из которого вышел, что вообще неудивительно, Мбаппе. Его отец Вильфрид пробормотал взволнованным голосом: «Горд за то, что наш малыш вырос». Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вспомнил незабываемый проход Мбаппе в матче чемпионата мира против Аргентины: «Я представил себя на месте игроков, которые были перед ним».

Жинола спросил Мбаппе о том, будет ли выигрыш «Золотого мяча» его следующей целью. «Нет. Моя следующая цель — выиграть все», — ответил форвард.

Чуть позже он вновь напомнил о себе, когда занял четвертое место в списке претендентов в этом году, став самым молодым игроком в первой пятерке со времен 19-летнего Майкла Оуэна в 1998 году. Если Месси и Роналду все же окажутся смертными, то Килиан будет первым в очереди им на замену.

Награда для Хегерберг

Затем женский «Золотой мяч» отправился к Аде Хегерберг, выступающей за сборную Норвегии и «Лион». Когда она поблагодарила президента «Лиона» Жана-Мишеля Оля, парижская аудитория начала бурно свистеть, а Жинола долго умолял ее остановиться.

«Это огромный шаг для женского футбола. Я хотела бы посоветовать молодым девушкам верить в себя», — сказала Хегерберг.

Все было бы хорошо, если бы на этом сегмент церемонии завершился, но ди-джей Мартин Сольвейг привнес долю сексизма, спросив Хегерберг, не танцует ли она тверк. Футболистка с отвращением отвернулась, резко ответив: «Нет». Возможно, французские организаторы еще устроят этот танец до старта чемпионата мира среди женщин, который пройдет у них в стране в следующем году.

Чествование чемпионов

В одном из промежуточных эпизодов на сцену поднялись Мбаппе, Гризманн, Дешам и полузащитник сборной Франции Тома Лемар. «Пойди возьми Кубок», — сказал Жинола Гризманну словно ребенку. Антуан послушно сделал несколько шагов по направлению к подставке, где его ожидал золотой трофей. Под ободряющие выкрики толпы мы услышали хитовую песню Ramenez la Coupe a la Maison («Верните Кубок домой»). В этот же момент нам показывали фото встречи сборной Франции на Елисейских полях. Все это напоминало другую эпоху, ведь на данный момент атмосфера во Франции совсем иная на фоне протестов «желтых жилетов».

Жинола об этом не думал. Он держался за Кубок и злорадствовал: «Какой же он тяжелый, но прекрасный». Каждый французский болельщик хорошо запомнил одну из парижских ночей 25 лет назад, когда Жинола вместо того, чтобы сохранить мяч и завершить домашний матч против Болгарии вничью, сделал бессмысленный навес. Болгарский вратарь поймал сферу, и в следующей контратаке болгары забили победный гол, лишив Францию путевки на чемпионат мира 1994 года. Дешам играл в ту ночь, с тех пор он начал недолюбливать Жинола, однако на сцене все же стоял рядом.

Трофей вернулся на свое место перед появлением Модрича, выходившего на сцену небрежно, но быстро. Казалось, он пытался не забыть заученную речь на английском: «Меня переполняют эмоции, которые трудно описать словами», — произнес он компьютерным голосом с плохим движком. Когда Жинола попросил его поделиться секретами успеха, хорват ответил: «Тяжелая работа, упорство в трудные моменты и вера в себя».

Он отлично отозвался о своем тренере по «Тоттенхэму» Гарри Реднаппу, который перевел его с позиции «десятки» в глубину центральной зоны, где он и достиг величия. Когда Мбаппе спросили, не разочарован ли он тем, что не выиграл «Золотой мяч», француз лишь подколол Модрича: «Я просто горд стоять на этой сцене в статусе чемпиона мира».

Самый трогательный момент мы увидели на видео с участием отца Модрича. Узнав, что его сын выиграл самый престижный индивидуальный приз, он улыбнулся, сложил ладони и произнес: «Ты мой гений». Затем он просто не мог сдержать слезы.

Тернистый путь Модрича

Модрич, конечно, не так хорош, как Роналду или Месси. Его статистика за 2018 год — 56 матчей, 11 результативных передач и три гола. Единственным обладателем «Золотого мяча» с меньшим количеством голов, был российский вратарь Лев Яшин в 1963 года. Даже на чемпионате мира статистика Модрича на впечатляет: два гола (включая пенальти) и одна результативная передача. Однако такие полузащитники, как он (либо Хави, либо Пол Скоулз), всегда редко забивают, зато заслуживают большого уважения, как те же защитники.

В России минувшим летом никто не контролировал темп игры так же хорошо, как это делал Модрич. Возглавить сборную из страны, население которой составляет четыре миллиона человек, и довести ее до финала чемпионата мира — достижение, заслуживающее награды. «Золотой мяч» никогда не был оценкой качества. Его вручают за нечто большее, за достижения в самые ответственные моменты. Хорошо, что будущие поколения будут знать, что футбол нашего времени строился не только вокруг Месси и Роналду.

Немногие обладатели «Золотого мяча» прошли столь долгий и непростой путь, как Модрич. В пятилетнем возрасте он бежал от войны вместе со своими родителями. Сербские военные застрелили его дедушку и сожгли его дом. Семья семь лет прожила в качестве беженцев в гостинице в городке Задар на далматинском побережье. Почти половина состава сборной Хорватии, дошедшего до финала чемпионата мира, выросла в этом регионе. Модрич играл в футбол на стоянке отеля на фоне взрывающихся бомб.

Возможно, получение «Золотого мяча» не стало для него лучшим событием понедельника. В тот же день хорватский суд решил, что полузащитник не будет привлечен к ответственности за предоставление ложных показаний в суде над бывшим боссом загребского «Динамо» Здравко Мамичем.

Модричу уже 33 года, он играет в «Реале», переживающем кризис. Не исключено, что это его последний громкий успех. Он войдет в историю обладателей «Золотого мяча», переживших короткий период величия, как, например, Марко ван Бастен, Олег Блохин, Кевин Киган и Аллан Симонсен.

В следующем году, вполне вероятно, на сцену вновь вернутся Месси и Роналду. 0