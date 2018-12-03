Цирк на «Энфилде», Месси из «Кристал Пэлас» и безумный пес Моуринью

Фрибет для всех

Момент уик-энда

«Энфилд». Мерсисайдское дерби. 95-я минута и счет на табло — 0:0. «Ливерпуль» идет на финальный штурм владений «Эвертона». Трент Александер-Арнольд совершил подачу, соперник отбился, после чего ван Дейк пытается пробить, но мяч срывается и летит гораздо выше ворот. Здесь все было ясно.

Но что произошло дальше? Пикфорд контролирует полет мяча, но тот отскакивает от штанги, еще раз ударяется об нее, после чего Дивок Ориги наносит победный удар головой.

«Энфилд» взорвался, а Юрген Клопп выбежал на середину поля для празднований вместе с Алисоном. Ориги провел на поле всего 12 минут и забил свой первый мяч с мая пошлого года. Это самое невероятное завершение дерби за всю его историю.

Гол уик-энда

Есть мнение, что в некоторых участках поля Андрос Таунсенд, подобрав мяч под левую ногу, способен пробить так, как сможет разве что Лионель Месси.

Полузащитник «Кристал Пэлас» доказал это в игре с «Бернли» (2:0), оформив гол шикарным ударом из-за пределов штрафной.

Шедевр от Таунсенда

Подарок уик-энда

1 декабря главному тренеру «Кардиффа» Нилу Уорноку исполнилось 70 лет.

Игроки сделали прекрасный подарок своему наставнику, одолев в родных стенах «Вулверхэмптон» — 2:1. Этот успех позволил команде выбраться из зоны вылета и подняться на 16-ю строчку.

«Я не становлюсь моложе, но такие моменты остаются в памяти навсегда», — признался Уорнок.

Шанс уик-энда

Флорин Андоне был вынужден ждать до минувшего тура, чтобы впервые появиться в стартовом составе «Брайтона».

Причина — прекрасная форма Гленна Мюррея, который выигрывал конкуренцию у румына. Все изменилось из-за травмы подколенного сухожилия первого.

Мюррей не поехал на игру с «Хаддерсфилдом», тогда как Андоне воспользовался своим шансом и на 69-й минуте принес «Брайтону» победу — 2:1.

Главный овощ уик-энда

Чичарито twitter.com/westhamutd

Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини предпочитает использовать схему с одним форвардом, из-за чего большую часть сезона Чичарито оставался на скамейке запасных.

Однако в поединке с «Ньюкаслом» (3:0) мексиканец получил свой шанс и сумел оформить дубль. «Горошек» отличился на 11-й и 63-й минутах.

Безумный пес уик-энда

В минувшем туре продолжил работу знаменитый генератор случайных оправданий от главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Манкунианцы не сумели обыграть «Саутгемптон» (2:2), после чего португалец заявил, что его команде не хватает «безумных псов».

«Саутгемптон» первым забил два мяча, после чего «Юнайтед» удалось избежать поражения благодаря голам Ромелу Лукаку и Андера Эрреры.

Моуринью быстро оформил свою претензию после финального свистка:

«При всем уважении, у нас не так много безумных псов в команде, которые способны постоянно сражаться за мяч. Могу лишь отметить, что таковым является Маркус Рашфорд».

Ответ уик-энда

Н'Голо Канте Sky Sports

Н'Голо Канте оказался в неожиданной для себя ситуации, когда главный тренер «Челси» Маурицио Сарри начал критиковать француза, утверждая, что он пытался самостоятельно решить исход встречи с «Тоттенхэмом» (1:3), чем нанес вред командным действиям.

Канте сумел ответить просто блестяще, организовав гол для Педро в матче с «Фулхэмом» (2:0). Хавбек прорвался по центру, ушел от опеки соперника и выкатил мяч на испанца, который реализовал момент.

Сборная тура

Схема — 4-1-3-2.

Алисон — Аарон Ван-Бисссака, Джо Гомес, Шейн Даффи, Аарон Крессвел — Лукас Торрейра — Рахим Стерлинг, Аарон Рэмзи, Фелипе Андерсон — Чичарито, Пьер-Эмерик Обамеянг. 0