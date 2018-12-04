В Туле возродилась интрига в чемпионате

Тульский «Арсенал» нанес поражение «Зениту» (4:2) в матче 16-го тура РПЛ. Дубль в составе победителей оформил Эванс Кангва, также голами отметились Резиуан Мирзов и Зелимхан Бакаев. Команда Сергея Семака ответила точными ударами Далера Кузяева и Эрнани. Отметим, что в последний раз «Зенит» в РПЛ пропускал четыре мяча в ноябре 2015 года.

Невезение Лунева

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов сочувствует питерцам, пропустившим нелепый первый гол.

«Перед началом матча режиссеры трансляции показали сияющего Джорджевича. Форвард "Арсенала" принадлежит "Зениту" и не имеет права играть против сине-бело-голубых, так что повторения весенней истории с Дзюбой мы получить не могли. Джорджевич в августе оказался в заложниках регламента: у "Зенита" в заявке просто не оказалось места для черногорца, поэтому он уехал в Тулу. Но сейчас Семаку Джорджевич не помешал бы, ведь Кокорин в СИЗО, а Дриусси вынужден играть полубольным.

У защитников проблем со здоровьем не было, так что их оправдывать нечем. Разве что 36-летнего Анюкова, который вынужден был провести третий полный матч подряд не на своей позиции. Но к капитану нет претензий в эпизоде, когда "Арсенал" открывал счет: это Мевля и Иванович прозевали рывки тульских футболистов. Напротив, Анюков выбил мяч из-под ног у Ткачева за мгновение до удара, но Кангва пустил мяч в ворота. Луневу страшно не повезло: если бы на дворе было лето, а не зима, то он успел бы зафиксировать мяч на линии. А так — бригада Еськова посчитала, что был гол».

Мнимое преимущество гостей

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак отмечает, что несмотря на статистическое преимущество, питерский клуб уступал хозяевам поля.

«Возрастные защитники гостей уже не обладают былой скоростью, что и продемонстрировал этот матч. На протяжении всего первого тайма быстроногие Ткачев, Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов находили свободные зоны в обороне гостей и на скорости прорывали их оборону. Последний в конце тайма классно взял игру на себя, раскачал Анюкова и с линии штрафной закрутил мяч в дальний угол. В 15 турах "Зенит" пропустил 11 мячей, а тут сразу два мяча за 45 минут!

"Отъем" одного из защитников позволил Семаку выставить с первых минут атакующий дуэт Дзюба — Себастьян Дриусси, не теряя боевую единицу в середине поля, где вышли Александр Ерохин, Леандро Паредес и Эрнани. "Зенит" вышел раскачивать оборону соперника, но в первом тайме был слишком медлителен с мячом и пропустил несколько контратак. Показательна статистика к перерыву.

По количеству ударов и владению мячом зенитовцы превзошли "канониров", а вот по угловым — проиграли двукратно (два против четырех). Прорывы туляков были банально острее атакующих порывов соперника. В первые 45 минут "Зенит" провел только одну голевую атаку (Кузяев отозвался на прострел Эрнани), но, как отметил в перерыве Дзюба, проиграл слишком много борьбы и уступил по делу».

Замены Семака ухудшили положение

Креативный редактор «Спорта День за Днем» Кирилл Легков считает, что главному тренеру «Зенита» не удалось переломить ходи игры заменами.

«Во вторых таймах "Зенит" обычно забивает. Гости пошли отыгрываться, и едва не получили гол в свои ворота. Бакаев снова забросил мяч за спины защитников гостей, и вышедший один на один с Луневым Кангва попал в штангу. Было видно, за счет чего туляки, возглавляемые Игорем Черевченко, "вскрывают" новую схему Семака, принесшую успехи в матчах с "Ростовом" (2:0) и "Копенгагеном" (1:0).

Не забив в чужие ворота, "самовар" пропустил в свои. Успех праздновал, как ни странно, Эрнани, в этом чемпионате еще не забивавший. Все прошло по классике сине-бело-голубых: забросили на Дзюбу, тот скинул на Дриусси, аргентинец выкатил под удар бразильцу. Все произошло в центре штрафной, когда игроки "Арсенала" слишком вжались к воротам.

Неизвестно, как развивались бы события дальше, не сделай наставник "Зенита" замену. В середине тайма вместо Паредеса, "растворившегося" в центре, вышел Игорь Смольников. Играть на правом фланге. Пока гости перестраивались, "оружейники" организовали третий гол. В организации принял участие Мевля, скинувший мяч грудью вратарю. Сделал он это так неосмотрительно, что "пасом" воспользовался Кангва, пустивший мяч мимо Лунева. Таким образом ганец, не забивавший в этом чемпионате, отличился второй раз за матч.

Хуже такого развития событий мог быть еще один гол в ворота "Зенита". И он состоялся. Бакаев, проведший отличный матч, совершил сольный проход с правого фланга, уложил на газон Мевлю, Анюкова, обыграл Ивановича и неотразимо пробил в дальний угол».

Прогнозы по Черевченко идут мимо

Корреспондент «Чемпионата» Максим Еремин хвалит тульский «Арсенал» за атакующую игру при новом тренере.

«С приходом Черевченко в "Арсенал" многие дружно вспомнили время в "Локомотиве" и решили, что с новым тренером "канониры" будут играть в оборону. Как бы не так.

Неделю назад "Арсенал" не окопался у своих ворот в игре с "Краснодаром" (12 ударов по чужим воротам). Вот и в игре с "Зенитом" команда не собиралась сидеть в защите. Всегда ли эта идея лучшая — вопрос другой. В Краснодаре, например, это привело к 0:3. С другой стороны, в прошлом сезоне — с куда менее радикальным Божовичем — там вышло то же самое.

Есть, конечно, вариант, что в Туле всё идёт по накатанной (здесь должно быть слово на букву б). Говорят, Черевченко прямо сказал футболистам, что не намерен ничего менять до перерыва. Мол, времени совсем мало — всё равно ничего не успеем. Поэтому есть все шансы увидеть по весне совсем другой "Арсенал".

А пока даже при 2:1 в игре с "Зенитом" туляки летят вперёд и упускают шансы вроде выхода один на один Эванса Кангва после суперпаса Бакаева. И даже получив второй мяч в свои ворота, всё равно рвутся в атаку. И забивают ещё два. Смотреть такой нетипичный для нас футбол очень хочется. Даже в декабре — на стадионе».

Домашний «Зенит»

Колумнист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов фиксирует неудачную игру питерского клуба в гостевых поединках.

«В общем, все достаточно весело, но кажется, "Зениту" полезнее быть скучным. Так проще побеждать. И не важно, с каким счетом, да хотя бы и 1:0 (это все еще любимый счет Семака, шесть таких побед).

Но нет, это вам не Бердыев. В этом сезоне "Зенит" забивал и по четыре, и по пять мячей. Для сравнения — "Спартак", ЦСКА и "Локо" менее результативны. А больше, чем "Зенит", наколотил только "Краснодар".

Но и пропускает Питер немало. Особенно — в гостях.

Именно на выезде Семак потерпел все свои поражения — от ЦСКА, "Ростова", "Динамо", "Мольде", "Анжи", минского "Динамо", и теперь от "Арсенала". Тогда как дома только раз сыграл вничью — со "Спартаком". Супердомашняя команда.

Нет, катастрофы не случилось, это пока — сбой, "Зенит" по-прежнему первый. Почти со всеми преследователями у него нормальный баланс — победы над "Краснодаром" и "Локо", ничья со "Спартаком". Но в последнее время фаворита клинит все чаще. Два провала в ноябре — вылет из Кубка от "Ростова" (1:3) и поражение в чемпионате от ЦСКА (0:2). И уже один в декабре.

Кажется, зимнего перерыва Семак ждет как никто другой». 0