ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Трансферный дайджест. 27 ноября — 3 декабря

    Кому нужен хавбек «Зенита», кто переманивает вундеркинда из «МанСити», борьба за звезду «Лиона» и другие трансферные новости последних дней

    Трансферы Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Хэм Эвертон Кристал Пэлас Латинская Америка Интер Серия A Футбол Италии Атлетико Примера Футбол Испании Зенит РПЛ Футбол России Манчестер Сити Боруссия Д Бундеслига Футбол Германии Барселона Реал Мадрид Реал Сосьедад Севилья Милан Удинезе Ювентус Лион ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Бешикташ Челси Тоттенхэм Календарь АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Леандро ПаредесТрансферный дайджест. 27 ноября — 3 декабря Хоккеисты ЦСКАКХЛ. «Ак Барс» примет «Северсталь», ЦСКА сыграет в Сочи Дивок Ориги принес «Ливерпулю» победуЦирк на «Энфилде», Месси из «Кристал Пэлас» и безумный пес Моуринью
  • 20:59
    • Источник: Модрич станет обладателем «Золотого мяча»
  • 18:21
    • Ближайший матч «Локомотива» начнется с минуты молчания в память о Ломакине
  • 16:44
    • Состоялась жеребьевка финального раунда Лиги наций
  • 16:14
    • УЕФА вводит VAR в плей-офф ЛЧ, финале Лиги Европы и финале Лиги наций-2019
  • 16:00
    • Пропавший футболист «Локомотива» найден мертвым
  • 13:55
    • Еременко, Бирюков, Шипачев и Афанасьев — лучшие игроки 12-й недели КХЛ
  • 13:14
    • «Саутгемптон» уволил Хьюза
    Все новости спорта
    Леандро Паредес
    Леандро Паредес
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Леандро Паредес

    «Зенит», полузащитник, 24 года

    Аргентинский хавбек переходит в российский клуб «под» Роберто Манчини, и с отъездом итальянского специалиста потерял мотивацию: играет без души, получает красные карточки и не прочь бы и сам отчалить.

    Благо, спрос на него есть. В услугах Паредеса заинтересован итальянский «Милан». Зенит попытался отпугнуть «россонери» ценников в 30 миллионов евро, но это не сработало.

    По информации Calciomercato, миланцы готовы предложить петербуржцам включить в сделку по Паредесу вингера Диего Лаксальта, чтобы сбить цену на Паредеса.

  • Трансферный дайджест. 20-26 ноября
  • Куда точно не перейдет Азар, сколько ПСЖ готов платить Де Ха, на чье возвращение надеются фанаты «Реала» и другие трансферные новости последних дней
  • 26/11/2018

    • Напомним, летом стало известно, что «Зенит» интересуется игроком сборной Уругвая, но трансфер не состоялся.

    В декабре у итальянцев появились неожиданные конкуренты: Паредес привлек внимание «Пари Сен-Жермен», сообщает Paris United.

    По информации источника, парижане уже контактировали с российским клубом по вопросу трансфера.

    «ПСЖ» готов предложить за 24-летнего хавбека 25 миллионов евро и рассчитывает оформить сделку в зимнее трансферное окно.

  • Цирк на «Энфилде», Месси из «Кристал Пэлас» и безумный пес Моуринью
  • Подборка главных моментов минувшего тура английской Премьер-лиги
  • Сегодня

    • Проблема в том, что «Зенит» не хочет отпускать игрока до конца сезона. Питерский клуб очень хочет стать в этом сезоне чемпионом России, а Паредес — ключевой игрок в построениях Семака, особенно на фоне потерь Александра Кокорина и Кристиана Нобоа.

    В текущем сезоне РПЛ Паредес провел 13 матчей, забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи. Контракт игрока рассчитан до 2021 года.

    Хавьер Эрнандес

    «Вест Хэм», нападающий, 30 лет

    Чичарито
    uefa.com

    Нападающий «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес может покинуть клуб этой зимой. Форвард недоволен своим положением в команде и количеством игрового времени и может рассмотреть варианты.

    Одним из которых является переезд в Турцию. В трансфере 30-летнего мексиканца заинтересован «Бешикташ». Его представитель отправился в Лондон на переговоры с клубом Чичарито.

  • Битва Северного Лондона осталась за «Арсеналом». Команда Эмери проявила характер
  • «Канониры» поднялись на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги
  • Сегодня

    • Агенты игрока уже обсудили с «Бешикташем» потенциальную аренду этой зимой. Стамбульцы готовы направить формальное предложение, но хотят сначала гарантий от игрока, сообщает ESPN.

    Также, по информации GOL Digital на игрока претендуют испанские «Валенсия» и «Реал Сосьедад». В сезоне 2014/2015 Чичарито уже выступал в Примере за «Реал».

    В текущем сезоне Эрнандес провел 10 матчей в АПЛ и забил 3 гола.

    Наш прогноз: «Бешикташ»

    Габриэл Барбоза

    «Сантос», полузащитник, 22 года

    Габриэл Барбоза
    uefa.com

    Молодой бразилец, которому пророчили будущее Неймара, отправился покорять Европу в 2016 года, но забил всего 1 гол за полтора года в «Интере», который купил его за 30 миллионов евро и платил игроку 6 миллионов в год.

    Возможно, Барбоза не смог адаптироваться в Италии, возможно, стиль игры «Интера» ему не подошел. Как бы то ни было, вскоре Габигол был отдан в аренду «Сантосу», где он мгновенно ожил.

  • «Спартак» заработал победу в дерби потом и кровью
  • Огненное столичное дерби — в нашем обзоре прессы
  • Сегодня

    • Наколотив за 2018 год 18 мячей в 35 матчах, Барбоза стал лидером бомбардирской гонки и привлек внимание целого ряда европейских клубов. В октября на бразильца положил глаз «Атлетико».

    А в конце ноября Daily Mail сообщил, что бразильцем интересуются в АПЛ: игрок попал в сферу интересов «Эвертона», «Вест Хэма» и «Кристал Пэласа».

  • Это серьезные клубы с топ-игроками. Надеюсь, все устроит все стороны, и мы достигнем соглашения. Это зависит от многого, но в первую очередь — от «Интера», которому принадлежат права на меня. Ничего пока не решено, но я вряд ли останусь в Бразилии. В АПЛ всегда было много хороших нападающих, матчи лиги приятно смотреть по телевизору. Это упорный и динамичный чемпионат, в котором большое количество команд претендуют на чемпионство. Высокий уровень там повсюду, поэтому все любят эту лигу. Я не исключение, АПЛ мне очень нравится. Всем бразильцам, с которыми я общаюсь, нравится играть в АПЛ
  • Габриэл Барбоза

    • Барбоза должен вернуться в «Интер» из аренды 31 декабря. «Сантос» хочет сохранить игрока, но это будет сложно сделать с точки зрения финансов.

    «Интер» готов продать футболиста за 18 миллионов фунтов, но английские клубы также рассчитывают на аренду.

    Наш прогноз: «Эвертон»

    Родриго де Пауль

    «Удинезе», полузащитник, 24 года

    Родриго де Пауль
    uefa.com

    Летом 2016 года Де Пауль перешёл в итальянский «Удинезе», подписав контракт на 5 лет. Сумма трансфера составила 3 млн. евро.

    «Зебры» не остались в накладе — универсальный хавбек, который может закрывать несколько позиций в атаке, успешно проявил себя в последних двух сезонах, привлекая внимание топ-клубов.

    Так, «Милан», который испытывает кризис из-за множества травм, собирается подписать игрока в январе, сообщает SpazioMilan. «Россонери» готовы арендовать дебютанта сборной Аргентины с обязательством выкупа по окончании сезона.

  • Оплошность Влашича лишила ЦСКА победы в Ростове
  • Реакция спортивных СМИ на безголевую ничью «Ростова» и ЦСКА
  • Вчера

    • Не отстает от соседей и миланский «Интер». А свежие трансферные новости приписывают интерес к де Паулую со стороны «Севильи».

    Выступать в Примере аргентинцу не в первой, он уже играл там за «Валенсию». Испанцы готовы заплатить за трансфер 16 млн евро, но итальянцы требуют 30 млн евро.

    Отметим, что Родриго де Пауль в ноябре продлил контракт с клубом. Новое соглашение лучшего бомбардира команды рассчитано до 2023 года.

    В текущем сезоне 24-летний аргентинец провел 14 матчей в Серии А, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.

    Наш прогноз: «Удинезе»

    Кристиан Пулишич

    «Боруссия» Дортмунд, полузащитник, 20 лет

    Кристиан Пулишич
    fifa.com

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич может сменить клуб. По информации The Telegraph, немцы готовы продать 20-летнего игрока сборной США по окончании сезона за 79 миллионов евро.

    На игрока претендуют лондонские «Челси» и «Тоттенхэма», а также «Пари Сен-Жермен». Главным претендентом является «Челси», который рассматривает хавбека в качестве замены Эдену Азару, который может перейти в «Реал».

  • Кризис «МЮ»: гора проблем и минимум перемен
  • Голы Ромелу Лукаку и Андера Эрреры помогли «МЮ» добыть всего лишь ничью в игре с «Саутгемптоном»
  • Вчера

    • Лондонцы хотят приобрести американца уже в январе, из-за угрозы запрета на трансферы со стороны ФИФА. Главным препятствием переходу Пулишича в «Челси» может стать трансферная стоимость игрока.

    В связи с этим, как сообщает Bola, лондонцы планируют попытаться договориться с «Боруссией» о снижении цены на игрока.

    Контракт американского хавбека с «Боруссией» рассчитан до июня 2020 года.

    Наш прогноз: «Боруссия»

    Адриен Рабьо

    «Пари Сен-Жермен», полузащитник, 23 года

    Адриен Рабьо
    uefa.com

    Хавбек парижан твердо намерен покинуть клуб — как не пыталось руководство парижан убедить Рабьо продлить контракт, успехом эти попытки не увенчались.

    Срок контракта Рабьо с ПСЖ истекает летом 2019 года, поэтому в том случае, если он не продлит контракт, уйдет летом свободным агентом.

    По информации Le Parisien, спортивный директор парижского клуба Антеру Энрике прорабатывает вариант с продажей 23-летнего хавбека.

    Клуб готов расстаться с игроком за 10 миллионов евро зимой, чтобы не отпускать его бесплатно в летнее трансферное окно.

  • Величайшие противостояния АПЛ: «МЮ» и «Ливерпуль» имеют много недоброжелателей
  • По ходу сезона чемпионат Англии радует интересными встречами
  • Вчера

    • Ожидается, что заплатить за Рабьо около 10 миллионов евро будут готовы «Ювентус» и «Тоттенхэм». Туринцы уже контактировали с парижанами по этому поводу, сообщает Corriere dello Sport.

    Кроме того, в трансфере Рабьо заинтересована «Барселона». Француз хочет перейти в каталонский клуб летом свободным агентом.

    С 1 января 2019 года Рабьо имеет право официально вести переговоры с другими клубами.

    Наш прогноз: «Ювентус»

    Танги Ндомбеле

    «Лион», полузащитник, 21 год

    Танги Ндомбеле
    uefa.com

    Карьера молодого хавбека «Олимпика» на подъеме — в октябре его впервые вызвали в сборную Франции, а перед зимним перерывом за его трансфер ведут борьюу сразу несколько топ-клубов.

    Ндомбеле перешел в «Лион» из «Амьена» в 2017 году за 10 миллионов евро. Уже летом 2018 года «Тоттенхэм» предлагал за француза в четыре раза больше, но лионцы предпочли продлить контракт с игроком до 2023 года.

    Осенью в работу над трансфером Ндомбеле включился «Манчестер Сити». «Горожане» рассматривают вариант с приобретением 21-летнего дебютанта сборной Франции во время январского трансферного окна.

  • Последствия сумасшествия. Что там с финалом Кубка Либертадорес?
  • Что произошло после отмены ответного матча в Буэнос-Айресе и чего ждать?
  • 01/12/2018

    • По информации Telegraph «Ман Сити» может предложить за Ндомбеле 40 миллионов фунтов (около 45 млн евро), клуб видит в нем долгосрочную замену Фернандиньо.

    Еще одним крупным игроком, претендующим на хавбека стала «Барселона». По данным Diario Sport, спортивный директор «Барсы» Эрик Абидаль уже контактировал с клубом и представителями самого игрока.

    Каталонцы даже просматривали 21-летнего француза в матче «Лиона» против «Манчестер Сити» (2:2) в рамках Лиги чемпионов.

    Ндомбеле рассматривается в качестве альтернативны хавбеку ПСЖ Адриену Рабьо и полузащитнику «Аякса» Френки де Йонгу, цена на которого считается в «Барсе» завышенной.

    Предполагается, что «Лион», даже несмотря на хорошие отношения с Абидалем, который выступал за этот клуб, потребует за Ндомбеле около 60 миллионов евро.

  • Лига Европы: кто прошел в плей-офф, кто выбыл и у кого есть шанс
  • Полный расклад по итогам пяти туров группового этапа Лиги Европы
  • 30/11/2018

    • Еще одним претендентом на игрока является «Эвертон». По информации Mundo Deportivo, мерсисайдцы готовы предложить «Лиону» 70 миллионов евро.

    В том случае, если Ндомбеле перейдет в «Эвертон», Андре Гомеш, выступающий за ливерпульскую команду на правах аренды, вернется в «Барселону».

    Наш прогноз: «Лион»

    Браим Диас

    «Манчестер Сити», полузащитник, 19 лет

    Браим Диас
    uefa.com

    Диас перешел в английский клуб из «Малаги» в 2015 году, а в 2016 году подписал трехлетний контракт с главной командой, который подходит к концу.

    В трансфере 19-летнего футболиста заинтересован «Реал». По информации AS мадридский клуб пытается убедить Диаса не продлевать контракт с «Сити», чтобы подписать испанца свободным агентом.

    Игрок в курсе интереса мадридцев и на данный момент склоняется к варианту с «Реалом». Его привлекает возможность вернуться в Испанию.

    При этом «Сити» хочет сохранить Диаса в команде. В текущем сезоне у него нет матчей в Премьер-лиге, только в других турнирах.

  • Это простой случай: он нам нужен. Мы хотим, чтобы Браим продлил контракт на четыре-пять лет. Мы сделаем все, чтобы он остался. Но все в его руках. Если он не хочет оставаться, ему нужно уходить. Мы защищали его, но, как Санчо или Фоден, он должен решать. Такое случалось.
  • Пеп Гвардиола

    • Как сообщает Goal.com мадридцы рассчитывают приобрести 19-летнего игрока юниорской сборной Испании не по окончании сезона, когда он станет свободным агентом, а в январе — по сходной цене.

    Переговоров между «Реалом» и «Ман Сити» по Диасу пока не было. По информации Marcа, Диас отказался продлевать контракт с «Сити».

    При этом испанцы заверили хавбека, что в случае перехода зимой он будет включен в заявку основной команды. Если Диас хорошо проявит себя, то останется в «Реале» на следующий сезон.

    В нынешнем сезоне Диас сыграл три матча за «Манчестер Сити» и забил два гола.

    Наш прогноз: «Реал» 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Златан привез в «Гэлакси» космический футбол и покорил США
  • 22/11/2018 в 21:44
    •
  • Прогноз
  • «Аталанта» — «Наполи»
  • 2.15
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Мартен Фуркад
  • Фуркад без конкурентов и новая надежда для сборной России
    • Вчера в 01:49     Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане
  • Они решают. Топ-5 атакующих трио Европы
    • 21:58 28/11/2018     Футболисты «Реала»
  • «Элита» выходит из-под контроля. УЕФА нужно действовать жестко
    • 21:30 27/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Футболисты «Арсенала» Футбол Битва Северного Лондона осталась за «Арсеналом». Команда Эмери проявила характер«Канониры» поднялись на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги 12:520
  • 17:36
    • Защитник «Спартака» отправится на лечение в Рим
  • 17:09
    • Назначены арбитры на первые матчи 1/4 финала Кубка России
  • 16:56
    • УЕФА запретил проводить матчи в регионах на военном положении
    Семен Варламов Хоккей НХЛ. Невероятный камбек «Анахайма», первый шат-аут Варламова в сезонеРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 декабря 09:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Наполи» продолжит погоню за «Ювентусом»
  • 5.36
    •
  • 20:49
    • Наставник «Чикаго» отправлен в отставку
  • 18:57
    • Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Зенита»
  • 18:03
    • Дубль Брюле помог «Сибири» обыграть «Адмирал»
    «Спартак» — «Локомотив» Футбол «Спартак» заработал победу в дерби потом и кровьюОгненное столичное дерби — в нашем обзоре прессы 00:330
  • 16:27
    • «Магнитка» проиграла «Барысу»
  • 12:45
    • ПСЖ готовит предложение по игроку «Зенита»
  • 11:13
    • Варламов признан третьей звездой дня в НХЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие