Трансферный дайджест. 27 ноября — 3 декабря

Леандро Паредес

«Зенит», полузащитник, 24 года

Аргентинский хавбек переходит в российский клуб «под» Роберто Манчини, и с отъездом итальянского специалиста потерял мотивацию: играет без души, получает красные карточки и не прочь бы и сам отчалить.

Благо, спрос на него есть. В услугах Паредеса заинтересован итальянский «Милан». Зенит попытался отпугнуть «россонери» ценников в 30 миллионов евро, но это не сработало.

По информации Calciomercato, миланцы готовы предложить петербуржцам включить в сделку по Паредесу вингера Диего Лаксальта, чтобы сбить цену на Паредеса.

Напомним, летом стало известно, что «Зенит» интересуется игроком сборной Уругвая, но трансфер не состоялся.

В декабре у итальянцев появились неожиданные конкуренты: Паредес привлек внимание «Пари Сен-Жермен», сообщает Paris United.

По информации источника, парижане уже контактировали с российским клубом по вопросу трансфера.

«ПСЖ» готов предложить за 24-летнего хавбека 25 миллионов евро и рассчитывает оформить сделку в зимнее трансферное окно.

Проблема в том, что «Зенит» не хочет отпускать игрока до конца сезона. Питерский клуб очень хочет стать в этом сезоне чемпионом России, а Паредес — ключевой игрок в построениях Семака, особенно на фоне потерь Александра Кокорина и Кристиана Нобоа.

В текущем сезоне РПЛ Паредес провел 13 матчей, забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи. Контракт игрока рассчитан до 2021 года.

Хавьер Эрнандес

«Вест Хэм», нападающий, 30 лет

Чичарито uefa.com

Нападающий «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес может покинуть клуб этой зимой. Форвард недоволен своим положением в команде и количеством игрового времени и может рассмотреть варианты.

Одним из которых является переезд в Турцию. В трансфере 30-летнего мексиканца заинтересован «Бешикташ». Его представитель отправился в Лондон на переговоры с клубом Чичарито.

Агенты игрока уже обсудили с «Бешикташем» потенциальную аренду этой зимой. Стамбульцы готовы направить формальное предложение, но хотят сначала гарантий от игрока, сообщает ESPN.

Также, по информации GOL Digital на игрока претендуют испанские «Валенсия» и «Реал Сосьедад». В сезоне 2014/2015 Чичарито уже выступал в Примере за «Реал».

В текущем сезоне Эрнандес провел 10 матчей в АПЛ и забил 3 гола.

Наш прогноз: «Бешикташ»

Габриэл Барбоза

«Сантос», полузащитник, 22 года

Габриэл Барбоза uefa.com

Молодой бразилец, которому пророчили будущее Неймара, отправился покорять Европу в 2016 года, но забил всего 1 гол за полтора года в «Интере», который купил его за 30 миллионов евро и платил игроку 6 миллионов в год.

Возможно, Барбоза не смог адаптироваться в Италии, возможно, стиль игры «Интера» ему не подошел. Как бы то ни было, вскоре Габигол был отдан в аренду «Сантосу», где он мгновенно ожил.

Наколотив за 2018 год 18 мячей в 35 матчах, Барбоза стал лидером бомбардирской гонки и привлек внимание целого ряда европейских клубов. В октября на бразильца положил глаз «Атлетико».

А в конце ноября Daily Mail сообщил, что бразильцем интересуются в АПЛ: игрок попал в сферу интересов «Эвертона», «Вест Хэма» и «Кристал Пэласа».

Это серьезные клубы с топ-игроками. Надеюсь, все устроит все стороны, и мы достигнем соглашения. Это зависит от многого, но в первую очередь — от «Интера», которому принадлежат права на меня. Ничего пока не решено, но я вряд ли останусь в Бразилии. В АПЛ всегда было много хороших нападающих, матчи лиги приятно смотреть по телевизору. Это упорный и динамичный чемпионат, в котором большое количество команд претендуют на чемпионство. Высокий уровень там повсюду, поэтому все любят эту лигу. Я не исключение, АПЛ мне очень нравится. Всем бразильцам, с которыми я общаюсь, нравится играть в АПЛ Габриэл Барбоза

Барбоза должен вернуться в «Интер» из аренды 31 декабря. «Сантос» хочет сохранить игрока, но это будет сложно сделать с точки зрения финансов.

«Интер» готов продать футболиста за 18 миллионов фунтов, но английские клубы также рассчитывают на аренду.

Наш прогноз: «Эвертон»

Родриго де Пауль

«Удинезе», полузащитник, 24 года

Родриго де Пауль uefa.com

Летом 2016 года Де Пауль перешёл в итальянский «Удинезе», подписав контракт на 5 лет. Сумма трансфера составила 3 млн. евро.

«Зебры» не остались в накладе — универсальный хавбек, который может закрывать несколько позиций в атаке, успешно проявил себя в последних двух сезонах, привлекая внимание топ-клубов.

Так, «Милан», который испытывает кризис из-за множества травм, собирается подписать игрока в январе, сообщает SpazioMilan. «Россонери» готовы арендовать дебютанта сборной Аргентины с обязательством выкупа по окончании сезона.

Не отстает от соседей и миланский «Интер». А свежие трансферные новости приписывают интерес к де Паулую со стороны «Севильи».

Выступать в Примере аргентинцу не в первой, он уже играл там за «Валенсию». Испанцы готовы заплатить за трансфер 16 млн евро, но итальянцы требуют 30 млн евро.

Отметим, что Родриго де Пауль в ноябре продлил контракт с клубом. Новое соглашение лучшего бомбардира команды рассчитано до 2023 года.

В текущем сезоне 24-летний аргентинец провел 14 матчей в Серии А, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.

Наш прогноз: «Удинезе»

Кристиан Пулишич

«Боруссия» Дортмунд, полузащитник, 20 лет

Кристиан Пулишич fifa.com

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич может сменить клуб. По информации The Telegraph, немцы готовы продать 20-летнего игрока сборной США по окончании сезона за 79 миллионов евро.

На игрока претендуют лондонские «Челси» и «Тоттенхэма», а также «Пари Сен-Жермен». Главным претендентом является «Челси», который рассматривает хавбека в качестве замены Эдену Азару, который может перейти в «Реал».

Лондонцы хотят приобрести американца уже в январе, из-за угрозы запрета на трансферы со стороны ФИФА. Главным препятствием переходу Пулишича в «Челси» может стать трансферная стоимость игрока.

В связи с этим, как сообщает Bola, лондонцы планируют попытаться договориться с «Боруссией» о снижении цены на игрока.

Контракт американского хавбека с «Боруссией» рассчитан до июня 2020 года.

Наш прогноз: «Боруссия»

Адриен Рабьо

«Пари Сен-Жермен», полузащитник, 23 года

Адриен Рабьо uefa.com

Хавбек парижан твердо намерен покинуть клуб — как не пыталось руководство парижан убедить Рабьо продлить контракт, успехом эти попытки не увенчались.

Срок контракта Рабьо с ПСЖ истекает летом 2019 года, поэтому в том случае, если он не продлит контракт, уйдет летом свободным агентом.

По информации Le Parisien, спортивный директор парижского клуба Антеру Энрике прорабатывает вариант с продажей 23-летнего хавбека.

Клуб готов расстаться с игроком за 10 миллионов евро зимой, чтобы не отпускать его бесплатно в летнее трансферное окно.

Ожидается, что заплатить за Рабьо около 10 миллионов евро будут готовы «Ювентус» и «Тоттенхэм». Туринцы уже контактировали с парижанами по этому поводу, сообщает Corriere dello Sport.

Кроме того, в трансфере Рабьо заинтересована «Барселона». Француз хочет перейти в каталонский клуб летом свободным агентом.

С 1 января 2019 года Рабьо имеет право официально вести переговоры с другими клубами.

Наш прогноз: «Ювентус»

Танги Ндомбеле

«Лион», полузащитник, 21 год

Танги Ндомбеле uefa.com

Карьера молодого хавбека «Олимпика» на подъеме — в октябре его впервые вызвали в сборную Франции, а перед зимним перерывом за его трансфер ведут борьюу сразу несколько топ-клубов.

Ндомбеле перешел в «Лион» из «Амьена» в 2017 году за 10 миллионов евро. Уже летом 2018 года «Тоттенхэм» предлагал за француза в четыре раза больше, но лионцы предпочли продлить контракт с игроком до 2023 года.

Осенью в работу над трансфером Ндомбеле включился «Манчестер Сити». «Горожане» рассматривают вариант с приобретением 21-летнего дебютанта сборной Франции во время январского трансферного окна.

По информации Telegraph «Ман Сити» может предложить за Ндомбеле 40 миллионов фунтов (около 45 млн евро), клуб видит в нем долгосрочную замену Фернандиньо.

Еще одним крупным игроком, претендующим на хавбека стала «Барселона». По данным Diario Sport, спортивный директор «Барсы» Эрик Абидаль уже контактировал с клубом и представителями самого игрока.

Каталонцы даже просматривали 21-летнего француза в матче «Лиона» против «Манчестер Сити» (2:2) в рамках Лиги чемпионов.

Ндомбеле рассматривается в качестве альтернативны хавбеку ПСЖ Адриену Рабьо и полузащитнику «Аякса» Френки де Йонгу, цена на которого считается в «Барсе» завышенной.

Предполагается, что «Лион», даже несмотря на хорошие отношения с Абидалем, который выступал за этот клуб, потребует за Ндомбеле около 60 миллионов евро.

Еще одним претендентом на игрока является «Эвертон». По информации Mundo Deportivo, мерсисайдцы готовы предложить «Лиону» 70 миллионов евро.

В том случае, если Ндомбеле перейдет в «Эвертон», Андре Гомеш, выступающий за ливерпульскую команду на правах аренды, вернется в «Барселону».

Наш прогноз: «Лион»

Браим Диас

«Манчестер Сити», полузащитник, 19 лет

Браим Диас uefa.com

Диас перешел в английский клуб из «Малаги» в 2015 году, а в 2016 году подписал трехлетний контракт с главной командой, который подходит к концу.

В трансфере 19-летнего футболиста заинтересован «Реал». По информации AS мадридский клуб пытается убедить Диаса не продлевать контракт с «Сити», чтобы подписать испанца свободным агентом.

Игрок в курсе интереса мадридцев и на данный момент склоняется к варианту с «Реалом». Его привлекает возможность вернуться в Испанию.

При этом «Сити» хочет сохранить Диаса в команде. В текущем сезоне у него нет матчей в Премьер-лиге, только в других турнирах.

Это простой случай: он нам нужен. Мы хотим, чтобы Браим продлил контракт на четыре-пять лет. Мы сделаем все, чтобы он остался. Но все в его руках. Если он не хочет оставаться, ему нужно уходить. Мы защищали его, но, как Санчо или Фоден, он должен решать. Такое случалось. Пеп Гвардиола

Как сообщает Goal.com мадридцы рассчитывают приобрести 19-летнего игрока юниорской сборной Испании не по окончании сезона, когда он станет свободным агентом, а в январе — по сходной цене.

Переговоров между «Реалом» и «Ман Сити» по Диасу пока не было. По информации Marcа, Диас отказался продлевать контракт с «Сити».

При этом испанцы заверили хавбека, что в случае перехода зимой он будет включен в заявку основной команды. Если Диас хорошо проявит себя, то останется в «Реале» на следующий сезон.

В нынешнем сезоне Диас сыграл три матча за «Манчестер Сити» и забил два гола.

Наш прогноз: «Реал» 0