Трансферный дайджест. 27 ноября — 3 декабря

Леандро Паредес
«Зенит», полузащитник, 24 года
Аргентинский хавбек переходит в российский клуб «под» Роберто Манчини, и с отъездом итальянского специалиста потерял мотивацию: играет без души, получает красные карточки и не прочь бы и сам отчалить.
Благо, спрос на него есть. В услугах Паредеса заинтересован итальянский «Милан». Зенит попытался отпугнуть «россонери» ценников в 30 миллионов евро, но это не сработало.
По информации Calciomercato, миланцы готовы предложить петербуржцам включить в сделку по Паредесу вингера Диего Лаксальта, чтобы сбить цену на Паредеса.
Напомним, летом стало известно, что «Зенит» интересуется игроком сборной Уругвая, но трансфер не состоялся.
В декабре у итальянцев появились неожиданные конкуренты: Паредес привлек внимание «Пари Сен-Жермен», сообщает Paris United.
По информации источника, парижане уже контактировали с российским клубом по вопросу трансфера.
«ПСЖ» готов предложить за 24-летнего хавбека 25 миллионов евро и рассчитывает оформить сделку в зимнее трансферное окно.
Проблема в том, что «Зенит» не хочет отпускать игрока до конца сезона. Питерский клуб очень хочет стать в этом сезоне чемпионом России, а Паредес — ключевой игрок в построениях Семака, особенно на фоне потерь Александра Кокорина и Кристиана Нобоа.
В текущем сезоне РПЛ Паредес провел 13 матчей, забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи. Контракт игрока рассчитан до 2021 года.
Хавьер Эрнандес
«Вест Хэм», нападающий, 30 лет
Нападающий «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес может покинуть клуб этой зимой. Форвард недоволен своим положением в команде и количеством игрового времени и может рассмотреть варианты.
Одним из которых является переезд в Турцию. В трансфере 30-летнего мексиканца заинтересован «Бешикташ». Его представитель отправился в Лондон на переговоры с клубом Чичарито.
Агенты игрока уже обсудили с «Бешикташем» потенциальную аренду этой зимой. Стамбульцы готовы направить формальное предложение, но хотят сначала гарантий от игрока, сообщает ESPN.
Также, по информации GOL Digital на игрока претендуют испанские «Валенсия» и «Реал Сосьедад». В сезоне 2014/2015 Чичарито уже выступал в Примере за «Реал».
В текущем сезоне Эрнандес провел 10 матчей в АПЛ и забил 3 гола.
Наш прогноз: «Бешикташ»
Габриэл Барбоза
«Сантос», полузащитник, 22 года
Молодой бразилец, которому пророчили будущее Неймара, отправился покорять Европу в 2016 года, но забил всего 1 гол за полтора года в «Интере», который купил его за 30 миллионов евро и платил игроку 6 миллионов в год.
Возможно, Барбоза не смог адаптироваться в Италии, возможно, стиль игры «Интера» ему не подошел. Как бы то ни было, вскоре Габигол был отдан в аренду «Сантосу», где он мгновенно ожил.
Наколотив за 2018 год 18 мячей в 35 матчах, Барбоза стал лидером бомбардирской гонки и привлек внимание целого ряда европейских клубов. В октября на бразильца положил глаз «Атлетико».
А в конце ноября Daily Mail сообщил, что бразильцем интересуются в АПЛ: игрок попал в сферу интересов «Эвертона», «Вест Хэма» и «Кристал Пэласа».
Барбоза должен вернуться в «Интер» из аренды 31 декабря. «Сантос» хочет сохранить игрока, но это будет сложно сделать с точки зрения финансов.
«Интер» готов продать футболиста за 18 миллионов фунтов, но английские клубы также рассчитывают на аренду.
Наш прогноз: «Эвертон»
Родриго де Пауль
«Удинезе», полузащитник, 24 года
Летом 2016 года Де Пауль перешёл в итальянский «Удинезе», подписав контракт на 5 лет. Сумма трансфера составила 3 млн. евро.
«Зебры» не остались в накладе — универсальный хавбек, который может закрывать несколько позиций в атаке, успешно проявил себя в последних двух сезонах, привлекая внимание топ-клубов.
Так, «Милан», который испытывает кризис из-за множества травм, собирается подписать игрока в январе, сообщает SpazioMilan. «Россонери» готовы арендовать дебютанта сборной Аргентины с обязательством выкупа по окончании сезона.
Не отстает от соседей и миланский «Интер». А свежие трансферные новости приписывают интерес к де Паулую со стороны «Севильи».
Выступать в Примере аргентинцу не в первой, он уже играл там за «Валенсию». Испанцы готовы заплатить за трансфер 16 млн евро, но итальянцы требуют 30 млн евро.
Отметим, что Родриго де Пауль в ноябре продлил контракт с клубом. Новое соглашение лучшего бомбардира команды рассчитано до 2023 года.
В текущем сезоне 24-летний аргентинец провел 14 матчей в Серии А, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.
Наш прогноз: «Удинезе»
Кристиан Пулишич
«Боруссия» Дортмунд, полузащитник, 20 лет
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич может сменить клуб. По информации The Telegraph, немцы готовы продать 20-летнего игрока сборной США по окончании сезона за 79 миллионов евро.
На игрока претендуют лондонские «Челси» и «Тоттенхэма», а также «Пари Сен-Жермен». Главным претендентом является «Челси», который рассматривает хавбека в качестве замены Эдену Азару, который может перейти в «Реал».
Лондонцы хотят приобрести американца уже в январе, из-за угрозы запрета на трансферы со стороны ФИФА. Главным препятствием переходу Пулишича в «Челси» может стать трансферная стоимость игрока.
В связи с этим, как сообщает Bola, лондонцы планируют попытаться договориться с «Боруссией» о снижении цены на игрока.
Контракт американского хавбека с «Боруссией» рассчитан до июня 2020 года.
Наш прогноз: «Боруссия»
Адриен Рабьо
«Пари Сен-Жермен», полузащитник, 23 года
Хавбек парижан твердо намерен покинуть клуб — как не пыталось руководство парижан убедить Рабьо продлить контракт, успехом эти попытки не увенчались.
Срок контракта Рабьо с ПСЖ истекает летом 2019 года, поэтому в том случае, если он не продлит контракт, уйдет летом свободным агентом.
По информации Le Parisien, спортивный директор парижского клуба Антеру Энрике прорабатывает вариант с продажей 23-летнего хавбека.
Клуб готов расстаться с игроком за 10 миллионов евро зимой, чтобы не отпускать его бесплатно в летнее трансферное окно.
Ожидается, что заплатить за Рабьо около 10 миллионов евро будут готовы «Ювентус» и «Тоттенхэм». Туринцы уже контактировали с парижанами по этому поводу, сообщает Corriere dello Sport.
Кроме того, в трансфере Рабьо заинтересована «Барселона». Француз хочет перейти в каталонский клуб летом свободным агентом.
С 1 января 2019 года Рабьо имеет право официально вести переговоры с другими клубами.
Наш прогноз: «Ювентус»
Танги Ндомбеле
«Лион», полузащитник, 21 год
Карьера молодого хавбека «Олимпика» на подъеме — в октябре его впервые вызвали в сборную Франции, а перед зимним перерывом за его трансфер ведут борьюу сразу несколько топ-клубов.
Ндомбеле перешел в «Лион» из «Амьена» в 2017 году за 10 миллионов евро. Уже летом 2018 года «Тоттенхэм» предлагал за француза в четыре раза больше, но лионцы предпочли продлить контракт с игроком до 2023 года.
Осенью в работу над трансфером Ндомбеле включился «Манчестер Сити». «Горожане» рассматривают вариант с приобретением 21-летнего дебютанта сборной Франции во время январского трансферного окна.
По информации Telegraph «Ман Сити» может предложить за Ндомбеле 40 миллионов фунтов (около 45 млн евро), клуб видит в нем долгосрочную замену Фернандиньо.
Еще одним крупным игроком, претендующим на хавбека стала «Барселона». По данным Diario Sport, спортивный директор «Барсы» Эрик Абидаль уже контактировал с клубом и представителями самого игрока.
Каталонцы даже просматривали 21-летнего француза в матче «Лиона» против «Манчестер Сити» (2:2) в рамках Лиги чемпионов.
Ндомбеле рассматривается в качестве альтернативны хавбеку ПСЖ Адриену Рабьо и полузащитнику «Аякса» Френки де Йонгу, цена на которого считается в «Барсе» завышенной.
Предполагается, что «Лион», даже несмотря на хорошие отношения с Абидалем, который выступал за этот клуб, потребует за Ндомбеле около 60 миллионов евро.
Еще одним претендентом на игрока является «Эвертон». По информации Mundo Deportivo, мерсисайдцы готовы предложить «Лиону» 70 миллионов евро.
В том случае, если Ндомбеле перейдет в «Эвертон», Андре Гомеш, выступающий за ливерпульскую команду на правах аренды, вернется в «Барселону».
Наш прогноз: «Лион»
Браим Диас
«Манчестер Сити», полузащитник, 19 лет
Диас перешел в английский клуб из «Малаги» в 2015 году, а в 2016 году подписал трехлетний контракт с главной командой, который подходит к концу.
В трансфере 19-летнего футболиста заинтересован «Реал». По информации AS мадридский клуб пытается убедить Диаса не продлевать контракт с «Сити», чтобы подписать испанца свободным агентом.
Игрок в курсе интереса мадридцев и на данный момент склоняется к варианту с «Реалом». Его привлекает возможность вернуться в Испанию.
При этом «Сити» хочет сохранить Диаса в команде. В текущем сезоне у него нет матчей в Премьер-лиге, только в других турнирах.
Как сообщает Goal.com мадридцы рассчитывают приобрести 19-летнего игрока юниорской сборной Испании не по окончании сезона, когда он станет свободным агентом, а в январе — по сходной цене.
Переговоров между «Реалом» и «Ман Сити» по Диасу пока не было. По информации Marcа, Диас отказался продлевать контракт с «Сити».
При этом испанцы заверили хавбека, что в случае перехода зимой он будет включен в заявку основной команды. Если Диас хорошо проявит себя, то останется в «Реале» на следующий сезон.
В нынешнем сезоне Диас сыграл три матча за «Манчестер Сити» и забил два гола.
Наш прогноз: «Реал» 0