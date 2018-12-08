«Ювентус» уступит место «Интеру» только в будущем

Накануне в 15-м туре Серии А «Ювентус» в рамках всеитальянского дерби переиграл на своем поле «Интер» (1:0). Приводим самые интересные публикации в медиа по этому поводу.

Поезд «Ювентуса» почти не знает остановок

«Этот поезд не останавливается даже на самых ожидаемых станциях: начиная с августа на всех железнодорожных путях Италии произошла только одна остановка, что было скорее случайностью (недоразумением между машинистом и кондуктором). В остальном, он мчит на всех парах, покрывая рекордные расстояния (43 очка в 15 матчах — исторический рекорд, которого добивались в пятерке ведущих европейских чемпионатов), и вагоны "Ювентуса" если не сокрушают всех на своем пути, то все равно преодолевают препятствия, даже если оппоненты не демонстрируют страх. Хозяева переигрывали "Интер" на протяжении большей части матча, в котором гости даже использовали схему 4-2-3-1, где на поле вместе находились Иван Перишич, Бальде Кейта, Лаутаро Мартинес и Маури Икарди, однако все, что им удалось — это два кривых удара по чужим воротам», — критикует земляков на страницах миланской Gazzetta dello Sport Валерио Клари.

«Даже в тот момент, когда Криштиану Роналду оказался в меньшей степени марсианином, чем обычно, подопечные Массимилиано Аллегри проявили коллективную силу: резервы "Старой Синьоры" впечатляют благодаря умению их полного использования, и в течение всей игры "бьянконери" лишь дважды позволили сопернику создать реальные моменты для взятия ворот. В богатой на опции средней линии поля Родриго Бентанкур выглядел топ-игроком, а нападение имело множество способов добраться чужой рамки. Гости не уступили крупно, но в стратегическом плане уже отстал на 14 очков».

Манджукич — герой больших матчей

«Как и против "Валенсии" в Лиге чемпионов, а также "Лацио", "Наполи" и "Милана" в Серии А, СуперМарио не прощает — в больших матчах Манджукич стал гарантией успеха. Борьба и самопожертвование, но главное — решающие голы: тем самым к нам вернулся бомбардир во всех отношениях — настоящий центрфорвард, а не просто атакующий исполнитель, который действует по всему фронту наступления, ведь теперь он знает, как забивать из тяжелых положений. И этот его мяч был забит со вкусом прощания с "нерадзурри", которые уже проигрывают лидеру 14 очков и могут только мечтать о чемпионском титуле», — хвалит нападающего Марина Сальветти на страницах туринской Tuttosport.

«В четвертом сезоне выступлений за "Ювентус", с 41 голом в активе за это время, СуперМарио до сих пор все еще не забивал в ворота "Интера". Случайно или нет, но это удалось ему в седьмом поединке против миланского клуба: даже если ты не носишь капитанскую повязку, как против СПАЛа, даже если ты не бьешь себя в грудь, решимость хорвата взрывается в ликовании. Это не возглас: "сиуу!", к которому привык "Альянц Стэдиум", а крик воина, которому не нужна маска Пауло Дибалы, чтобы утвердить свою силу».

Матч двух хорватов

«Говорят, что нападающие "пасутся" на дальней стойке, но для описания действий бомбардира "Старой Синьоры" не подходят обычные зоологические термины, поскольку Манджукич попросту спит на этом месте, представляя собой неподвижный вулкан, который в любой момент может ожить и извергнуться. Без всяких шансов для бывшего одноклубника Квадво Асамоа он выиграл у него физическую борьбу и забил победный мяч. 32-летний футболист, может быть, не самый результативный форвард на планете, однако он, должно быть, самый успешный в решающий момент», — отмечает в блоге Football Italia Габи Маккей.

«Буквально минувшим летом он забил в полуфинале и финале ЧМ-2018, а также отличался голами в обоих своих финалах Лиги чемпионов, не говоря уже о том, что это он дважды отличался в матчах главного еврокубка против "Реала" в прошлом сезоне, и это он принес победу против "Валенсии" две недели назад — если это большая игра, Марио выходит на первый план. После финального свистка матч может охарактеризовать, как выступление двух хорватов. Марсело Брозович и "Интер" были смелыми, отважными и могут увидеть много позитива в этом поединке, в то время, как Манджукич и "Ювентус" использовали свой шанс и еще ближе приблизились скудетто».

«Интер» способен прервать гегемонию «Юве» в будущем

«Как и ПСЖ во Франции, туринский клуб слишком силен для остальных участников Серии А, что подчеркивает их 11-очковый отрыв от "Наполи", и то, что в чемпионате Италии возникла такая ситуация — не вина "бьянконери". Так случилось во многом из-за неудачного финансового управления "Интера" и "Милана" грелись в лучах славы по поводу требла-2010 и завоевания скудетто-2011, в то время, как Беппе Маротта, Андреа Аньелли и Фабио Паратичи закладывали фундамент для самой доминирующей империи, которую когда-либо видел кальчо. Тем не менее, "Интер" и "Милан", по крайней мере, перестраиваются, где у обоих клубов новый менеджмент, и оба демонстрируют ту степень чувствительности, отсутствие которой было столь заметно на "Сан-Сиро" в течение последнего десятилетия», — оценивает расклад сил в итальянском футболе Марк Дойл в материале Goal.com.

«В конце концов, наставник "нерадзурри" Лучано Спаллетти еще добьется своего, и в этом матче игра его подопечных стала подтверждением того, что отставание от чемпиона можно сократить — например, с помощью их нового генерального директора, того же Маротты. Но сейчас нет никакого препятствия для "Ювентуса" выиграл свой восьмой титул кряду — это не зрелищная команда, но зато твердая и неподвижная на вершине. Потому гонка за скудетто окончена, и единственное утешение в том, что прогрессирующий "Интер" способен стать настоящим претендентом на чемпионство в следующей кампании». 0