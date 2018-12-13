Большая перемена. Клопп создал новый «Ливерпуль»

Клопп многое подправил, особенно поработав над линией защиты. Это сразу бросается в глаза. Команда пропустила всего 6 голов в текущем сезоне АПЛ и провела 10 игр «на ноль». Это впечатляет, ведь в последние годы именно оборона была ахиллесовой пятой английского гранда.

Да, подписание вратаря Алисона и защитника Вирджила ван Дейка за 142 миллиона фунтов однозначно помогло, но это не единственная причина.

Клопп был чрезвычайно умен в своих тактических решениях. Он перешел с атакующей схемы 4-3-3 на более осторожную 4-4-1-1, которая приносит победу за победой.

Салах побил практически все возможные рекорды в своем дебютном сезоне за «Ливерпуль», но у тренера хватило смелости, чтобы изменить его роль на поле. Стоит отметить тех, кто выиграл от новой тактики, а также тех, кем пришлось пожертвовать.

Победитель: Мохаммед Салах

Мохаммед Салах twitter.com/lfc

Если в прошлом сезоне тренер лишь изредка использовал египтянина на острие, то в этом сезоне он стал выполнять эту роль более регулярно.

Салах забил 44 гола в 52 матчах, когда действовал на позиции правого вингера. Почему Клопп пошел на это? Команда должна была стать более оборонительной.

Если бы Салах продолжил действовать на фланге, то ему пришлось бы постоянно отходить назад и работать в защите, что не является его сильной стороной.

Теперь Мохаммед стал чистым форвардом. Все привыкли, а задумка работает на все сто. Все защитники в АПЛ постепенно научились противостоять Салаху на фланге, но в центре атаки он стал совершенно новой проблемой.

Хет-трик египтянина против «Борнмута» вывел ео на вершину списка бомбардиров АПЛ. Он забил уже 10 голов в АПЛ, но все только начинается.

Проигравший: Роберто Фирмино

Роберто Фирмино twitter.com/lfc

Летом бразилец получил футболку с девятым номером, он провел прекрасный сезон в качестве диспетчера и взрывного нападающего одновременно. Жестко, но Клопп принял решение лишить Фирмино своих обязанностей.

Сейчас он действует больше в качестве «десятки» за спиной Салаха. В этой роли бразилец сделал себе имя в «Хоффенхайме» и на раннем этапе работы Клоппа в Англии.

В любом случае, Фирмино вполне адаптирован к этой позиции, но стоит задать вопрос, действительно ли ему нравится эта роль после того, насколько он был смертоносной «девяткой» в прошлом сезоне.

На его счету было 27 голов, а связка с Салахом и Мане была превосходной.

Трио работало фантастически, но Клопп почувствовал, что эти перемены позволят команде остаться на том же уровне и бороться за титулы. Итог — всего шесть голов Фирмино в 22 играх текущего сезона.

Победитель: Джердан Шакири

Джердан Шакири twitter.com/lfc

Многие не совсем поняли логику подписания Шакири минувшим летом.

Зачем он нужен «Ливерпулю»? Вряд ли ему стоило ждать игрового времени, учитывая наличие «святой троицы», не так ли?

Все ошибались. Даже если бы Клопп не менял схему, Шакири все равно получал бы шансы. Но 4-4-1-1 подходит швейцарцу вообще идеально. Он шикарно показал себя в этой схеме еще в «Стоке», действуя на правом фланге.

Спустя несколько недель болельщики начали понимать, кто такой Джердан Шакири. Он отдал три ассиста и забил три гола за 12 поединков и выглядит куда круче своего ценника — 13 миллионов фунтов.

Слишком сильно удивляться не следует. В мюнхенской «Баварии» получалось не все, Шакири был молодым игроком, но уже тогда соответствовал уровню Лиги чемпионов, а период в «Стоке» позволил ему понять английский футбол.

Его шикарные проходы стали одной из «фишек» «Ливерпуля». Все говорит о том, что Шакири будет играть только лучше.

Проигравший: «Челси» образца сезона 2004/05.

Чемпионский «Челси» сезона 2004/05 Sky Sports

«Челси» удалось завоевать титул в АПЛ сезона 2004/05. Это лучшая команда в истории, если дело доходит до рекордов защиты.

Подопечные Жозе Моуринью взяли чемпионство в АПЛ, Кубке Лиги и побывали в полуфинале Лиги чемпионов. Надежная оборона стала залогом успеха. Петр Чех, Паулу Феррейра, Джон терри, Рикарду Карвалью и Уэйн Бридж стали надежной опорой тренерского штаба, а Клод Макелеле творил чудеса в центре поля.

Эта команда по-прежнему удерживает рекорд по сухим матчам (25) и по пропущенным голам за сезон (15).

Но все идет к тому, что «Ливерпуль» сможет побороться с этой статистикой. Это настоящее достижение, учитывая уровень команд, которые ныне выступают в Премьер-лиге. Он намного выше, чем у тех соперников, которые были у «Челси».

После 16 игр в том сезоне лондонцы пропустили 6 мячей и 11 матчей провели на ноль. После 16 поединков у «Ливерпуля» сейчас 6 пропущенных голов и 10 игр на ноль.

Победитель: Фабиньо

Фабиньо twitter.com/lfc

Кажется, Фабиньо наконец-то адаптировался в команде, ведь стартовый этап карьеры на «Энфилде» был для него кошмарным. Бразилец вообще не попадал в состав.

С другой стороны, полузащитник получил время, чтобы адаптироваться к стилю игры команды. Его дебют в Премьер-лиге состоялся только в конце октября.

Наставник «Ливерпуля» объяснял, что Фабиньо привык играть в схеме с двумя центральными полузащитниками, а теперь ему следовало научиться действовать в связке из трех игроков в 4-3-3.

Теперь схема поменялась, а Фабиньо оказался полезен в варианте 4-4-1-1. Напряженный график дает бразильцу возможность проводить на поле все больше времени и наращивать взаимопонимание с Хендерсоном, Вейналдумом, Милнером и Кейта.

Ожидаем, что со временем он твердо закрепится в основном составе «красных» и сможет приносить максимум пользы.

Проигравший: «Манчестер Сити»

Пеп Гвардиола ESPN

Сногсшибательная форма «Ливерпуля» однозначно вызывает беспокойство у «Манчестер Сити». Для этого есть все основания.

Пеп Гвардиола объявил во вторник, что у «Сити» есть всего 15 футболистов, которые могут полноценно играть в основе. Коуч отметил, что с таким количеством травм его команда просто не выживет в этом сезоне. Музика для ушей, если говорить о «Ливерпуле».

Данило, Менди, Фернандиньо, Де Брейне, Давид Силва и Агуэро — все в лазарете, а впереди самый напряженный отрезок сезона в АПЛ.

После того, как на прошлых выходных «Ман Сити» упустил первое место, будет интересно посмотреть, как команда справиться с кризисом.

Переход «Ливерпуля» на 4-4-1-1, возможно, удивил Гвардиолу, но у «красных» достаточно игроков, чтобы полноценно перейти на новую тактику. «Ливерпуль» стал терпеливым и осторожным — все это приносит результат. Кажется, у «Сити» серьезные проблемы. 0