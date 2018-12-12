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    Погба несовместим с нынешним «МЮ» и Моуринью. Французу пора уходить

    Поль Погба находится на пике карьеры, однако ему не удается делать «Манчестер Юнайтед» лучше

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    Поль Погба
    Поль Погба
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    В 25 лет Погба — физически совершенный игрок, который великолепно видит поле. Его навыки позволяют доминировать в центре поля, но в Манчестере все складывается иначе. Жозе Моуринью строит команду, которой Погба только вредит. Свою точку зрения в материале для ESPN объяснил Марк Огден.
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    Погба превратился в собственную тень

    Ни Погба, ни Моуринью не виноваты в ситуации, которая привела к разговорам о возможной продаже полузащитника. «Ювентус» готов хоть сегодня вернуть француза обратно в Турин. Погба «отключается», когда дело доходит до требований его менеджера. В итоге португалец так и не получил в лице хавбека ту платформу, на которой можно строить команду.

    Погба регулярно приводит в ярость своего менеджера и партнеров по команде из-за своей тактической недисциплинированности. Во второй половине прошлого сезона он использовался в качестве центрального хавбека, действующего из глубины, но и такой подход не работал.

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    • Тем не менее, девять недель в прошлом сезоне француз пропустил из-за травмы подколенного сухожилия (сентябрь-ноябрь), а «Юнайтед» остался без драйва и творческой изюминки Поля полузащите. Это было заметно и в прошлом декабре, когда он пропускал игру с «Манчестер Сити» из-за удаления в матче с «Арсеналом». В итоге «горожане» победили — 2:1.

    Погба способен растянуть игру по всему периметру, он может перевести мяч из обороны в атаку сольным проходом или шикарной передачей. По крайней мере, так было еще 12 месяцев назад, но в этом сезоне ничего подобного он не демонстрирует.

    Моуринью создал команду без учета француза

    Погба не поможет нынешнему «МЮ»
    twitter.com/manutd

    Определяющей характеристикой для француза в этом сезоне был тот факт, что он постоянно терял позицию, как это было в некоторых ситуациях матча с «Саутгемптоном» (2:2). Можно вспомнить кошмарную обрезку против «Вулверхэмптона» (1:1), которая привела к голу соперника.

    Были и неожиданные вспышки позитива, когда Погба забил два гола «Янг Бойз» в январе, но подобное стало редкостью. Если год назад «Юнайтед» чувствовал отсутствие Погба, то теперь команда начинает извлекать из этого выгоду.

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    • У Поля есть способность быть звездой в сильной команде, что доказывают его выступления за «Ювентус» и сборную Франции на чемпионате мира. Но в команде с кучей проблем, которой является «МЮ» Жозе Моуринью, он оказывается не нужен.

    «Юнайтед» ярко выступал в первые месяцы работы Моуринью, все получалось, а Погба выделялся на фоне партнеров и делал игру более зрелищной. Аналогично он сиял, когда в своей лучшей форме был Ромелу Лукаку в прошлом сезоне, после перехода из «Эвертона» за 90 миллионов фунтов.

    Теперь все изменилось, Погба вернулсся после прошлогодней травмы в новые условия. Моуринью сделал из «МЮ» оборонительный коллектив, который не любит авантюризм. С тех пор Поль оказался просто несовместим с этой командой.

    Погба не спасет «МЮ». Его пора продавать

    Претензии Жозе Моуринью к Погба легко объяснимы
    twitter.com/manutd

    Один известный экс-футболист «МЮ» высказал свое мнение относительно ситуации с Погба:

    «Он играет только для себя. Я ни разу не видел, чтобы он жертвовал собой ради товарища по команде на поле. Ему нужны партнеры мирового уровня, что было в "Ювентусе". Даже на чемпионате мира от него ждали большего. Если пересмотреть финал ЧМ-2018 с Хорватией, то можно заметить, что соперник легко справлялся с Погба в первом тайме, но после перерыва хорваты устали, после чего у него начало что-то получаться. С Канте, Гризманном и Канте взаимодействовать не так уж сложно. Куда тяжелее играть за нынешний "МЮ".

    Судя по всему, суть проблемы в том, что Погба показывает классную игру, когда его окружают блестящие мастера. Если от него требуется быть лидером и вести за собой — француз теряется. Он просто этого не делает и сам становится посредственностью. Получается, что Погба даже делает "МЮ" слабее.

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    • Десять лет назад Поль мог стать настоящей сенсацией в Манчестере, который выиграл Лигу чемпионов. Там были великие футболисты. Но сегодня он не нужен Жозе Моуринью.

    По этой причине он выпал из основы, а в январе или следующим летом он получит крупное предложение, потому что "МЮ" надо пополнить бюджет и найти игрока, который будет соответствовать нынешним реалиям. 0

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