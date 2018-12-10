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    Как две замены перевернули финал Копа Либертадорес

    Реакция прессы на матч «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс»

    Латинская Америка
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    «Ривер Плейт» выиграл 4-й Кубок Либертадорес в своей истории
    «Ривер Плейт» выиграл 4-й Кубок Либертадорес в своей истории
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    Накануне в финале Кубка Либертадорес аргентинский «Ривер Плейт» в дополнительное время переиграл земляков из «Бока Хуниорс» (3:1) и завоевал самый престижный клубный трофей Южной Америки.
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    «Ривер Плейт» выиграл трофей вопреки негативному сценарию

    «Вот вам кубок! Помимо финала, запятнанного всем, что произошло, "Ривер Плейт" заслуженно его выиграл, оправившись от удара, который мог включать незасчитанный пенальти на исходе получаса игры», — пишет аргентинская Olé.

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    • «Хонатан Майдана, Марсело Гальярдо и Леонардо Понцио крепко схватили трофей и подняли его к небесам на виду у всего света. Копа Либертадорес-2018, один из невероятных финалов, был заслуженно выигран "Миллионерами". Поздравления!», — вторит землякам El Gráfico.

    Четвертый триумф «Миллионеров»

    «Собственники Южной Америки», — таков был заголовок еще одной аргентинской газеты La Nación. Издание выразило недовольство тем, что матч перенесли из Южной Америки в Европу в Мадрид, но все же сосредоточилось непосредственно на игре.

    «Финал отметился большими эмоциями, и на данный момент его главным образом разбирают в контексте того, что случилось в окрестностях "Монументаля" накануне несыгранного второго матча. Но в Европе, в Мадриде, [где в итоге был сыгран поединок после переноса,] "Ривер" завоевал Южную Америку в четвертый раз в своей истории, и этого достаточно».

    Появление Кинтеро предопределило победу «Ривера»

    «Номинальные хозяева лучше обращались с мячом, но в этом для них небольшой эффект. Всякий раз, когда "Бока Хуниорс" завладевала мячом, она проходила среднюю линию и рьяно обрушивалась на владения соперника. Ближе к перерыву "Ривер" едва не забил после паники вратаря оппонентов Эстебана Андрады, но поскольку в атаке "Миллионеров" участвовало слишком много игроков, их удалось поймать на контратаке, когда Дарио Бенедетто использовал превосходным пасом Наитана Нандеса и открыл счет», — пишет в своей колонке главный редактор испанской AS Альфредо Реланьо.

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    • «Затем "Генуэзцы", похоже, намеревались удержать свое преимущество, отсиживаясь в обороне и позволяя "Риверу" подолгу контролировать мяч. Подопечным Марсело Гальярдо удалось прибавить после выхода на поле Хуана Кинтеро вместо Леонардо Понцио, благодаря чему в их действиях появилось больше качества. Они сравняли счет благодаря точному удару Лукаса Пратто и, когда "сине-золотые" оказались вдесятером, перевернули игру в свою пользу»

    Уход Бенедетто, вероятно, погубил «Бока Хуниорс»

    «Судя по всему, "Бока" выглядела очень уверенной — возможно, слишком уверенной, ведь спустя час игры Дарио Бенедетто был заменен на Рамона Абилу: это решение теперь будут анализировать и анализировать. Основной форвард "Генуэзцев" долго отходил после долгосрочной травмы и на последних этапах Кубка Либертадорес вернул свою форму. Снова и снова он делал разницу в матчах, выходя на замену, тогда как в этом поединке он появился в основе, что почти неминуемо означало, что ему не хватит сил, чтобы доиграть до конца, но мог ли он остаться на поле?», — рассуждает в материале ESPN Тим Викери.

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    • «Атака дружины Гильермо Скелотто растеряла свое качество и прицельность с его уходом. Язык тела на кромке поля давал впечатление, что выигрывая со счетом 1:0, сине-золотые были убеждены, что матч уже выигран, несмотря на то, что самое острое оружие оппонентов только появилось в игре. Колумбийский плеймейкер Хуан Кинтеро вышел на замену лишь за четыре минуты до ухода Бенедетто, и если отсутствие последнего оказалось значительным, то присутствие первого — имело еще большее значение». 0

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