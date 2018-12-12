«Тоттенхэм» добился успеха с помощью оружия «Барселоны»

Накануне в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграл вничью на выезде против «Барселоны» (1:1), благодаря чему вышел в 1/8 финала.

«Тоттенхэм» добился очередного позднего успеха

«В пяти из шести матчах группы "Тоттенхэма" были забиты решающие голы на последних минутах. Лучшим в составе гостей был защитник Данни Роуз, который провел впечатляющее выступление, за что получил оценку 8 из 10. По семь баллов заслужили Гарри Уинкс, Сон Хын Мин и Харри Кейн», — пишет британская The Times.

«На скамейке "Барселоны" была весьма представительная компания. Все игроки каталонского коллектива, которые оказались в запасе, выиграли на всех 42 чемпионских титула и 13 медалей Лиги чемпионов».

«Барселона» не оправдала статус фаворита

«Подопечные Маурисио Почеттино прошмыгнули в плей-офф Лиги чемпионов. Спасителем команды стал Лукас Моура, который сравнял счет на 85-й минуте. Именно в такие вечера, когда футбол бывает захватывающим и самым ярким, настоящее значение игры эффектными красками приносит удовольствие», — отмечает британская The i.

«Чудо "Барселоны" оказалось не таким, как того опасался менеджер "Шпор". Когда аргентинский тренер вернулся на поле, чтобы поблагодарить своих болельщиков на гостевой трибуне, все предматчевые волнения уже не имели значения», — пишут их соотечественники из The Telegraph.

«Барселона» впервые за 12 лет владела мячом меньше соперника

«В матче, который завершился со счетом 1:1, значительно измененный состав "Барселоны" владел мячом непривычные 48 процентов игрового времени, что стало следствием как работы Почеттино в северном Лондоне, так и большому количеству замен у хозяев в сравнении с их оптимальным составом. Полузащита "блауграна" была представлена Иваном Ракитичем, Карлесом Аленьей и Артуром, которым не хватало связности в действиях, что не является сюрпризом, учитывая то, что они едва играли вместе», — рассказывает испанская Marca.

«В каждом поединке этого сезона сине-гранатовые контролировал мяч так долго, что этим деморализовали соперников, владея сферой против "Алавеса" и "Валенсии" 78,3 и 76 процентов соответственно. Контроль мяча уже много лет стал сутью игры команды, но в игре против "Тоттенхэма" она позволила себе меньше держать снаряд... С декабря 2006 года каталонцы не контролировали мяч меньше 50 процентов в матче Лиги чемпионов — это случилось в поединке против "Вердера", против которого "Барселона" владела сферой 42 процента игры».

Дембеле заставил забыть о своих проступках

«В среду утром Усман Дембеле прибыл на тренировочную площадку каталонского клуба в согласованные сроки (сразу после 10:20), что вызвало чувство облегчения у технической команды, которая, к сожалению, привыкла к его опозданиям. После его превосходного гола в ничьей Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" его тепло поздравили партнеры по команде сразу по завершении матча. Кажется, что благодаря этому голу его могут простить за все его последние проступки», — рассуждает испанская AS.

«Еще накануне, в понедельник, Жерар Пике, Серхио Бускетс и Жорди Альба, среди прочих, шутили с Дембеле, который всегда улыбался, но на сей раз тренировался с опущенной головой. Штраф, наложенный на него клубом за его действия в более 100 000 евро с возможностью удвоения или утроения, должен был послужить началом решения для Эрнесто Вальверде, которому было трудно интегрировать француза в свою команду. Но на данный момент этот гнев иссяк после гола футболиста». 0