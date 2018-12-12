Ключевой сейв в компенсированное время. Алиссон спас «Ливерпулю» сезон

Бразильский вратарь, который стоил «Ливерпулю» рекордные для этой позиции 67 миллионов фунтов, в один миг стал любимцем местных болельщиков, когда в компенсированное время отразил удар, от которого зависело, ждет ли «красных» успех или провал в группе C. Если бы польский форвард «Наполи» смог отправить мяч в сетку, то во второй половине сезона мерсисайдцы играли бы в Лиге Европы.

Однако благодаря сейву Алиссона — Милик пробил почти во вратаря, но бразильцу все равно нужно было занять правильную позицию в определенное время — «Ливерпуль» может с оптимизмом готовится к жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов и надеяться на выход в финал, который пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

«Я понятия не имею, как Алиссон выполнил сейв. Это было невероятно», — сказал после игры главный тренер команды Юрген Клопп.

Успех в Лиге чемпионов зачастую и строится вокруг таких мелких подвигов, и кому как не «Ливерпулю» об этом знать.

Опыт прошлых лет

Ровно 14 лет назад гол Стивена Джеррарда на последних минутах позволил «Ливерпулю» на «Энфилде» обыграть «Олимпиакос» 3:1 и выйти в плей-офф, опередив чемпионов Греции лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Спустя еще шесть месяцев «красные» в Стамбуле держали над головой заветный Кубок Европы, который завоевали по итогам выдающейся победы над «Миланом». А ведь без гола Джеррарда этого могло и не быть.

Станет ли сейв Алиссона столь же важным, как и гол Джеррарда? Ответ на этот вопрос даст только время. Впрочем, мы можем вспомнить прошлый сезон, когда в одном из ключевых моментов поучаствовал вратарь. После дальнего выстрела Гарета Бейла в финальном матче Лиги чемпионов в Киеве Лорис Кариус не смог зафиксировать мяч в руках. Мадридцы повели 3:1 и стали недосягаемыми.

В больших играх все решают большие моменты, и в Киеве «Ливерпуль» заплатил большую цену за отсутствие вратаря мирового уровня.

В матче с «Наполи» все случилось наоборот. Мерсисайдцы потратили большие деньги на покупку Алиссона, и бразилец оправдал доверием сейвом после удара Милика, который вывел «Ливерпуль» в следующий этап турнира.

Красивый гол Салаха

«Ливерпуль» вышел вперед в первом тайме после гола Мохамеда Салаха. Египтянин забил отличный мяч, когда спокойно обошел в чужой штрафной площади защитника «Наполи» Калиду Кулибали, после чего отправил сферу мимо Давида Оспины.

Сам по себе этот гол заслуживал попадания на первые страницы изданий, однако решающим все же стал сейв Алиссона. Милик оказался абсолютно один на границе вратарской площади, где принял мяч. Он пробил по воротам, но бразилец успел среагировать на удар.

Сейв сделан, работа выполнена, матч выигран. И 67 миллионов фунтов стерлингов потрачены не зря.

Грамотные инвестиции

Год назад «Ливерпуль» готовился к продаже своего лучшего игрока, одобрив трансфер Фелиппе Коутиньо в «Барселону» за 142 миллиона фунтов. В то время казалось, что «красные» расстаются с семейной ценностью, будто они сдаются перед гигантом. Покинув «Энфилд», Коутиньо последовал примеру Майкла Оуэна, Хаби Алонсо, Фернандо Торреса, Луиса Суареса и Рахима Стерлинга.

Однако Клопп не стал впадать в панику и вложил заработанные деньги в подписания Вирджила ван Дейка за 75 миллионов фунтов в январе и Алиссона летом. Финансы, полученные за Коутиньо, «красные» потратили на ван Дейка и Алиссона, за счет чего стали еще сильнее. Два новых игрока значительно усилили команду в оборонительном плане, что подтвердила победа 1:0, ставшая для мерсисайдцев 15-й «сухой» в 19 домашних матчах.

На 13-й минуте ван Дейку посчастливилось избежать красной карточки за небрежный фол на Дрисе Мертенсе. И все же он остается для фанатов едва ли не божеством, ведь сумел организовать некогда проблемную четверку защитников. За фол на Мертенсе голландец получил желтую карточку, поэтому пропустит первый матч 1/8 финала.

На последнем рубеже «Ливерпуля» находится Алиссон, которого считают лучшим в своем амплуа. Его сейв после удара Милика заставил нас вспоминать Петера Шмейхеля из «Манчестер Юнайтед» и Джанлуиджи Буффона из «Ювентуса». Их сейвы были так же великолепны и важны.

Увидели ли мы ключевой момент этой Лиги чемпионов? Вполне возможно, что увидели. Имея Алиссона в воротах, «Ливерпуль» знает, что может победить любого. 0