Алиссон потеснил Де Хеа. Вратарь «Ливерпуля» стал лучшим в АПЛ

Де Хеа несколько лет был лидером

Да, раньше были более успешные вратари: Де Хеа, названный лучшим вратарем мира в рейтинге ESPN FC 100, выиграл всего один титул АПЛ. В его активе лишь одна «Золотая перчатка» за наибольшее количество проведенных матчей на ноль в прошлом сезоне.

Однако завоевание этих наград во многом зависит от квалификации партнеров по команде Де Хеа. Если вы посмотрите, сколько раз испанец попадал в символическую команду года по версии PFA, то осознаете, что он играет на невероятном уровне. Пять раз футболисты АПЛ признавали его лучшим, в том числе в четырех последних сезонах. Ни один другой вратарь в истории Премьер-лиги не удостоился этой чести более трех раз.

Сейчас же доминирование Де Хеа, похоже, подходит к концу. Мы еще не перешагнули за экватор в чемпионате Англии, но уже сейчас не верится, что испанец оправится от значительного падения игровой формы по сравнению с прошлым сезоном.

В сезоне 2017/18 Де Хеа не только провел наибольшее количество матчей на ноль, но и добился выдающихся статистических показателей. Аналитики Opta подсчитали, что он пропустил на 14 голов меньше, чем должен был, учитывая количество ударов по его воротам. Это самый впечатляющий рекорд в топ-лигах Европы.

Что-то, однако, изменилось. Де Хеа пережил не самые приятные моменты на чемпионате мира, где он позволил отличиться Криштиану Роналду, пропустив курьезный мяч под собой. Это побудило некоторых экспертов к более тщательному изучению его игр за сборную, которые не шли ни в какое сравнение с матчами за «Манчестер Юнайтед».

Теперь же статистика выровнялась. Вместо того, чтобы улучшить выступления за национальную команду, Де Хеа ухудшил игру за «Манчестер Юнайтед». Что говорить, если в 16 матчах нынешнего сезона он лишь дважды сыграл на ноль.

Что еще более тревожно: Де Хеа попросту не делает достаточно сейвов. Показатель в 67 процентов отраженных ударов опускает его во вторую половину рейтинга всех вратарей лиги. Статистика Opta показывает, что он предотвратил только 0,76 гола в этом сезоне.

Его ошибка на прошлой неделе в матче с «Арсеналом», когда он небрежно отразил слабый удар Шкодрана Мустафи, позволив мячу пересечь линию ворот, заставила усомниться в его полной готовности. Де Хеа вполне может набрать былую форму, и было бы неразумно списывать его со счетов лишь на основании провала последних шести месяцев. Впрочем, в сезоне 2018/19 он точно перестал быть ведущим вратарем АПЛ.

Алиссон усилил «Ливерпуль»

В эти выходные он будет противостоять тому человеку, который, вероятно, занял его место. Во вторник вечером Алиссон, четвертый вратарь в списке ESPN FC 100, провел свой самый запоминающийся матч за «Ливерпуль». Он отразил удар неаполитанца Аркадиуша Милика, фактически заработав для команды путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Был ли это великий сейв или Милик просто сам попал во вратаря? Истина находится где-то посередине: удар поляка не был идеальным, но Алиссон успел сделать несколько шагов, чтобы сократить угол, и, похоже, заставил Милика действовать в спешке.

В любом случае этот сейв только улучшил репутацию Алиссона: он уже считается лучшим в Премьер-лиге. Сложно вспомнить другую команду Премьер-лиги, которая так серьезно усилила бы вратарскую позицию.

В «Ливерпуле» Симон Миньоле всегда считался средним голкипером, а Лорис Кариус зачастую передавал ощущение неуверенности и нервозности, что привело к известной ошибке в финале Лиги чемпионов 2018 года. С одной стороны, немец вряд ли когда-то еще так ошибется в своей карьере. С другой стороны, в этом не было ничего удивительного.

Алиссон был дорогой покупкой — за него заплатили рекордные для вратарей 67 миллионов фунтов, хотя пару недель спустя рекорд побил «Челси» со своим трансфером Кепы Аррисабалаги. Но это были вынужденные инвестиции со стороны «Ливерпуля». Они укрепили защиту с приходом Вирджила ван Дейка, поэтому отчаянно нуждались в элитном голкипере, чтобы закрепить за собой статус претендента на титул.

Бразилец быстро впечатлил своей вовлеченностью. После скромного домашнего дебюта против «Вест Хэма» мерсисайдцы отправились на «Селхерст Парк», где все увидели, как Алиссон может выполнять прекрасные передачи на фланги. Подобного фанаты «Ливерпуля» не видели со времен Хаби Алонсо, покинувшего клуб девять лет назад.

Именно его передача ближе к перерыву позволила Мохамеду Салаху выйти на чужие ворота. Египтянин своим шансом не воспользовался, но мы увидели задел на будущее. Чуть позже мы стали свидетелями того, как Алиссон начинает голевые атаки в матчах с «Фулхэмом» и «Бернли».

Наличие ошибок

Бразилец успел столкнуться и с серьезными ошибками. В матче против «Лестера» он подарил мяч Келечи Ихеаначо, после чего его ворота поразил Рашид Геззаль. Однако был бы неверно полагать, что Алиссон продолжит гнуть эту линию в других играх. Уже на следующих выходных в гостях у «Тоттенхэма» он оказался в подобной ситуации, но решил не рисковать, выбив мяч на трибуну с болельщиками «шпор», которые насмехались над ним.

Впрочем, даже те, кто предпочитает более безопасную игру вратарей, не могут спорить с тем, что Алиссон умеет отражать удары. Помимо сейва в матче с «Наполи», был важный сейв за две минуты до конца августовского матча против «Брайтона», который принес «красным» два дополнительных очка. Как же не вспомнить его спасение после выхода Эдена Азара один на один. Тогда «Ливерпуль» не сдался досрочно и в конце концов сыграл вничью. Три этих момента могут оказаться чрезвычайно важными в конце сезона.

Всего у Алиссона десять матчей на ноль в Премьер-лиге. Его коэффициент отраженных ударов составляет 86 процентов, что является лучшим результатом. Также он пропустил на 6,9 мяча меньше, чем мог бы, если учесть количество ударов по его воротам.

Когда клуб покупает голкипера, умеющего обращаться с мячом, ему часто приходится мириться с проблемами при отражении ударов. Это было одной из проблем «Манчестер Сити», когда его номером один был Клаудио Браво, редко выполнявший важные сейвы. Однако Алиссон — универсальный вратарь. Его акцент на работу с мячом больше не является проблемой, как в матче с «Лестером», а лишь приятным бонусом.

Возможно, Алиссону стоит улучшить свое поведение при навесах и прострелах. Он постоянно стремиться выбить мяч, но иногда делает это неубедительно, из-за чего оказывается в опасной зоне. Что-то подобное произошло в матче с «Арсеналом».

Он также может быть недоволен эпизодом в матче с «Бернли», когда после удара Джеймса Тарковски не зафиксировал мяч в руках, позволив Джеку Корку сыграть на добивании. Но это лишь незначительные помарки.

Кто-то скажет, что Эдерсон готов бросить вызов Алиссону в борьбе за статус самого звездного вратаря сезона, однако пара пенальти, назначенных в ворота «Манчестер Сити», подорвала его репутацию. Кроме того, первым номером сборной Бразилии является Алиссон, что говорит о многом в этом конкретном противостоянии.

Встреча Алиссона с Де Хеа на «Энфилде» в это воскресенье интригует. Испанец в подобных матчах регулярно выручал своих партнеров по команде, которые, как правило, пользовались ошибками вратаря на другом конце поля.

На данный момент, однако, именно Алиссон является более надежным вратарем, и, основываясь исключительно на текущих реалиях, он должен сравняться с Де Хеа по количеству титулов и «Золотых перчаток». 0