Моуринью намеренно ослабляет «МЮ»

Накануне в рамках заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов «Валенсия» победила «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1. Приводим самые интересные публикации в медиа по этому матчу.

«Валенсия» лучше настроилась на ненужный матч

«Левантийцы попрощалась с Лигой чемпионов победой, которая придаст блеск их международному рекорду, несмотря на то, что матч проходил с низкой интенсивностью. Команда Марселино заслужила победу, и три очка позволят ей выступать в плей-офф Лиги Европы на правах сеянной. Но даже после этого "Манчестер Юнайтед" имел время показать, почему он находится среди лучших в этом турнире, когда сократил отставание в счете на 87-й минуте», — пишет испанская Marca.

«С учетом всех изменений в стартовых составах команд, а также отсутствии турнирных задач, игра проходила легко и местами даже с чрезмерной расслабленностью. Когда очки не имели важного значения, "Валенсия" действовала свободно, о чем уже почти позабыли на "Месталье". И за свою твердость в стремлении выиграть команда платила дорого, ведь уже на 10-й минуте Тони Лато получил рану на голени после грубого нарушения со стороны Антонио Валенсии».

«МЮ» вылетит в 1/8 финала с такой игрой

«Боль Моуринью в Испании», — с таким заголовком вышла британская The Guardian. «На основании того, что мы увидели в матче и вообще в этом сезоне, трудно представить, что "МЮ" пройдет дальше [чем 1/8 финала]».

«Жозе Моуринью — в некоторых случаях вполне справедливо — подвергался критике за то, что срывался на своих игроках в этом сезоне. Но на этот раз они заслужили это по полной. Две тысячи болельщиков "Юнайтед" на "Месталье" явно заслуживали лучшего», — убеждены их соотечественники из The Times.

Погба снова не оправдал ожиданий

«Моуринью призывал Поля Погба играть интенсивно и целеустремленно. Но француз не сделал ничего, чтобы разбить уверенность в том, что он вернется на скамейку запасных [уже в матче против "Ливерпуля" в ближайший уик-энд]. Его бледная игра показывает, что воспитательные меры не дали того эффекта, на который надеялся менеджер», — отмечает Daily Mirror.

Полузащитник стал одним из шести футболистов «Красных Дьяволов», который получил оценку 4 из 10 от таблоида за свою игру. При этом Маркос Рохо получил «тройку» и назван уязвимостью в обороне команды. Между тем, Хуан Мата награжден «шестеркой» за «четкое движение без мяча» и «опасные забегания за линию защиты соперника».

Тактика Моуринью ослабляет «МЮ»

«Неспособность манкунианцев воспользоваться совершенно неожиданной победой "Янг Бойз" над "Ювентусом" (2:1) [на своем поле] лишь подчеркнула суровые ограничения все более невыносимой команды Моуринью. Тогда как гол Фила Джонса в свои ворота после перерыва подвел итог несчастного вечера для гостей», — критикует «МЮ» британская The Telegraph.

«Кажется, что "Юнайтед" португальского наставника способен создать из любого события плачевную проблему, которую можно избежать. Как будто команда слишком часто опускается на уровень соперника, который банально его слабее. Это, судя по всему, происходит из-за тактики реагирования [своего менеджера]», — убеждены в британской The i. 0