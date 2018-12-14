Спаллетти взял ответственность на себя. «Интер» провалил задачу

Если вы смотрите футбол достаточно давно, то прекрасно понимаете, что в этом виде спорта многое происходит случайно. Сильные команды с сильнейшими игроками имеют преимущество, но порой их планы рушатся. Более того, ментальная сторона игры, особенно когда дело касается опытных профессионалов, обычно переоценивается.

Однако случаются и такие игры, как «Интер» — ПСВ, которые приводят фаворитов к краху и их вылету в Лигу Европы. Это называется анатомия поражения.

Смягчающие обстоятельства

Существуют и смягчающие обстоятельства, поэтому давайте о них сразу поговорим: у «Интера» в концовке матча были шансы вырвать победу. Если бы они забили второй мяч, то вышли бы в 1/8 финала Лиги чемпионов. Впрочем, миланцы с «Тоттенхэмом» завершили групповой этап с одинаковым количеством очков, но по дополнительным показателям выше оказались лондонцы.

В спортивном смысле это катастрофа, ведь судьба «Интера» зависела только от него. Вышло так, что третья команда Серии А проиграла борьбу третьей команде Премьер-лиги в самой сложной группе Лиги чемпионов.

Хотите еще? Хорошо. По определенным причинам, связанным с финансовым фейр-плей, у «Интера» имелись проблемы с составом, подразумевающие, что они могли включить в заявку всего четырех центральных защитников. Жуан Мариу и Роберто Гальярдини в этот список не попали.

Данные ограничения привели к тому, что после травм Раджи Наингголана и Матиаса Весино, у Лучано Спаллетти не осталось иного выбора, кроме как включать в состав Антонио Кандреву, который все же является вингером, не выходившим в старте с октября.

Есть еще одна простая истина, которая заключается в том, что «Интер» далек от идеальной формы. Давайте не забывать, что «Тоттенхэм» миланцы обыграли лишь за счет гола в компенсированное время, также поздний забитый мяч помог им набрать очко в игре с «Барселоной». В Эйндховене «нерадзурри» могли с легкостью проиграть, если бы вратарь Самир Ханданович получил красную карточку. В то же время ПСВ, выигравший 14 из 15 матчей чемпионата Нидерландов, оказал серьезное сопротивление «шпорам».

Ничья на «Камп Ноу»

После пятого тура группового этапа расклад стал следующим: для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов «Интеру» нужно было сыграть лучше «Тоттенхэма», который ехал на «Камп Ноу» в гости к уже квалифицировавшейся «Барселоне». Вопрос заключался лишь в том, выпустят ли чемпионы Испании сильнейший состав или доверят место в составе резервистам.

Вышло так, что каталонцы пошли по второму пути: Карлес Аленья попал в стартовый состав, хотя в Примере отыграл всего 43 минуты. Хуан Миранда и вовсе дебютировал в первой команде. Также на поле вышли Томас Вермален и Мунир Эль-Хаддади, за плечами которого лишь три старта в Примере.

Ничто из этого не помешало «Барселоне» сыграть вничью 1:1 и дважды угодить в каркас ворот. Акцент на игре на «Камп Ноу» был таким, что на «Сан-Сиро» даже задумались о том, чтобы выводить результат матча из Каталонии на большие экраны. Даже те, кто ассоциировал себя с «Интером», забыли о ПСВ.

В результате, когда Усман Дембеле вывел «Барселону» вперед спустя всего шесть минут после стартового свистка, в Милане воцарилось облегчение и самоуверенность. Но вскоре они переросли в тревогу, когда уже сам «Интер» пропустил мяч от Ирвина Лосано.

Борха Валеро сказал, что в тот момент команда была «слишком взбешенной и безумной». «Нерадзурри» шли в атаку, словно сумасшедшие покупатели, штурмующие магазины в день открытия продаж в Черную пятницу. Это приводило к тому, что при каждой контратаке ПСВ «Интер» казался неподготовленным. А ведь команда Марка ван Боммела уже ни на что не претендовала, а лишь пыталась доказать, что может выиграть на «Сан-Сиро».

Затем, когда Мауро Икарди сравнял счет за 17 минут до финального свистка, «Интер» выполнил разворот на 180 градусов: игровое безумие сменилось на невнятное перекатывание мяча по полю. «Шпоры» все еще проигрывали в Барселоне, поэтому миланцы решили не напрягаться и отказались идти вперед. Когда ПСВ был наиболее уязвим, «нерадзурри» отказались от борьбы за победу.

Все это продолжалось 12 минут, после чего Лукас Моура сравнял счет на «Камп Ноу», и вдруг «Интеру» снова понадобился гол. Последовал очередной резкий разворот, в результате которого миланцы пошли на безрезультативный штурм.

Вина Спаллетти

Был выдвинут аргумент, что «Интеру» просто не хватило зрелости, да и отсутствие опыта в Лиге чемпионов, где он не играл с 2011 года, дало о себе знать. Однако данный довод не выдерживает критики. 26-летний Марцело Брозович и 29-летний Иван Перишич всего шесть месяцев назад играли в финале чемпионата мира, в то время как Валеро, Кандрева и Квадво Асамоа имеют за плечами богатый игровой опыт.

Нет, вылет «Интера» не был случайным. То, что произошло, стало следствием подхода футболистов к игре, что, в свою очередь, говорит об ответственности тренера. Либо план Спаллетти на игру был неправильным, либо наставник просто не смог заставить игроков выполнить его.

«Не волнуйтесь, я возьму ответственность на себя… Я всегда принимаю критику, если она не является личной», — сказал тренер «Интера» (если вы внимательно посмотрите видео, то увидите, что во время речи его нос стал удлиняться). «Реальность такова, что мы не смогли сохранить необходимое спокойствие. Мы были потрясены пропущенным голом и позволили игре выйти из-под контроля. Мы позволили себе поддаться эмоциям».

Честь и хвала Спаллетти за борьбу, но от правды не уйти: «Интер» провалился ментально, а это большая часть работы тренера. Не забываем, что в Серии А он является третьим в списке самых высокооплачиваемых наставников. Все мы, как и почти 65 тысяч человек, регулярно посещающие домашний стадион, заслуживают большего. 0