Сарри и его «Челси» могут взорвать АПЛ

Большая тройка
В настоящее время АПЛ обладает самым впечатляющим подбором менеджеров за все 27 сезонов. Особенно стоит выделить троих человек, которые внесли значительный вклад в развитие современного футбола.
Первый — Пеп Гвардиола из «Манчестер Сити». Его фантастическая «Барселона» вновь сделала популярным тотальное владение мячом, после чего Пеп стал более гибким в своих подходах, работая с «Баварией», Второй — Юрген Клопп из «Ливерпуля», который еще в «Боруссии» с помощью невероятного прессинга завоевал два титула в Бундеслиге и вышел в финал Лиги чемпионов.
Третий — Маурицио Сарри, тренирующий «Челси». В отличие от двух предыдущих, у него пока нет больших трофеев. Тем не менее, многие были поражены работой «Наполи» с мячом.
Сарри пока не внедрил модель «Наполи» в «Челси», но его вклад в английский футбол в итоге может быть значительным. Более того, лондонцы однозначно способны стать чемпионами.
Гвардиола и Клопп учатся друг у друга. Клопп хочет, чтобы команда работала на такой же скорости, как «Барса» Гвардиолы. Испанец, в свою очередь, был впечатлен контратаками Дортмунда и разрабатывал свои методики, чтобы найти противоядие от такого соперника. Владение и прессинг — над этим работают оба менеджера в последние годы.
Команды Сарри несколько отличаются. По стилю они намного ближе к Гвардиоле, а его подход — ответ командам, которые исповедуют философию Клоппа и сделали прессинг основой своей тактики.
Сарри написал собственную методичку
Ранняя «Барселона» Гвардиолы не испытывала особого давления, но позже прессинг стал очень популярным по всейй Европе. Сначала это было проблемой для каталонцев и «Баварии», но обе команды быстро адаптировались и начали справляться с давлением соперника.
Тем временем Сарри активно поощряет прессинг против своей команды. Его «Наполи» отличался тем, что мяч долго контролировали защитники, тем самым дразня соперника и вытягивая на себя. Как только это удавалось, неаполитанцы в несколько касаний оказывались в атаке. Это была смесь контроля Гвардиолы и быстрых атак Клоппа.
Характерен первый мяч лондонцев в матче с «Манчестер Сити» в прошлую субботу. Этот гол абсолютно не отвечал происходящему на поле. В первые 20 минут «Челси» не сделал ни одного паса во владениях «горожан», а гол был забит с первого удара.
Порой кажется, что «Челси» действует медленно, но это лишь попытка Сарри завлечь соперника в ловушку, чтобы провести стремительную контратаку.
Впереди долгий путь
«Челси» победил нас с помощью одной контратаки и одного углового«, — заявил Гвардиола после игры. Специалист, который составил команду из низких и техничных игроков, оказался в ловушке собственного подхода.
Но анализ испанца был ошибочным. Первый гол не был контратакой. Это не была обрезка "Сити" или что-то подобное. Лондонцы самостоятельно организовали себе пространство, выманив соперника из защиты.
В субботу у "Челси" было все, что надо — мяч и пространство. Лондонцы научились самостоятельно создавать себе пространство и совершать прорывы. Такой подход — отличительная черта Сарри.
В нынешнем сезоне "Челси" вряд ли сможет взять титул, ведь у "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" идет игра и прекрасная статистика. "Синих" ждет "капитальный ремонт" во главе с главным тренером.
Это тяжелая работа, но в итоге команда Сарри может стать главным открытием АПЛ в обозримом будущем. 0