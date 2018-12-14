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    Сарри и его «Челси» могут взорвать АПЛ

    Маурицио Сарри имеет все, чтобы покорить чемпионат Англии

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    Маурицио Сарри
    Маурицио Сарри
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    Автор ESPN Майкл Кокс рассуждает о том, как могут раскрыться методики работы Маурицио Сарри в «Челси».
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    Большая тройка

    В настоящее время АПЛ обладает самым впечатляющим подбором менеджеров за все 27 сезонов. Особенно стоит выделить троих человек, которые внесли значительный вклад в развитие современного футбола.

    Первый — Пеп Гвардиола из «Манчестер Сити». Его фантастическая «Барселона» вновь сделала популярным тотальное владение мячом, после чего Пеп стал более гибким в своих подходах, работая с «Баварией», Второй — Юрген Клопп из «Ливерпуля», который еще в «Боруссии» с помощью невероятного прессинга завоевал два титула в Бундеслиге и вышел в финал Лиги чемпионов.

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    • Третий — Маурицио Сарри, тренирующий «Челси». В отличие от двух предыдущих, у него пока нет больших трофеев. Тем не менее, многие были поражены работой «Наполи» с мячом.

    Сарри пока не внедрил модель «Наполи» в «Челси», но его вклад в английский футбол в итоге может быть значительным. Более того, лондонцы однозначно способны стать чемпионами.

    Гвардиола и Клопп учатся друг у друга. Клопп хочет, чтобы команда работала на такой же скорости, как «Барса» Гвардиолы. Испанец, в свою очередь, был впечатлен контратаками Дортмунда и разрабатывал свои методики, чтобы найти противоядие от такого соперника. Владение и прессинг — над этим работают оба менеджера в последние годы.

    Команды Сарри несколько отличаются. По стилю они намного ближе к Гвардиоле, а его подход — ответ командам, которые исповедуют философию Клоппа и сделали прессинг основой своей тактики.

    Сарри написал собственную методичку

    Маурицио Сарри и Пеп Гвардиола
    Football Italia

    Ранняя «Барселона» Гвардиолы не испытывала особого давления, но позже прессинг стал очень популярным по всейй Европе. Сначала это было проблемой для каталонцев и «Баварии», но обе команды быстро адаптировались и начали справляться с давлением соперника.

    Тем временем Сарри активно поощряет прессинг против своей команды. Его «Наполи» отличался тем, что мяч долго контролировали защитники, тем самым дразня соперника и вытягивая на себя. Как только это удавалось, неаполитанцы в несколько касаний оказывались в атаке. Это была смесь контроля Гвардиолы и быстрых атак Клоппа.

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    • Характерен первый мяч лондонцев в матче с «Манчестер Сити» в прошлую субботу. Этот гол абсолютно не отвечал происходящему на поле. В первые 20 минут «Челси» не сделал ни одного паса во владениях «горожан», а гол был забит с первого удара.

    Порой кажется, что «Челси» действует медленно, но это лишь попытка Сарри завлечь соперника в ловушку, чтобы провести стремительную контратаку.

    Впереди долгий путь

    «Челси» Сарри находится лишь на старте
    twitter.com/chelseafc

    «Челси» победил нас с помощью одной контратаки и одного углового«, — заявил Гвардиола после игры. Специалист, который составил команду из низких и техничных игроков, оказался в ловушке собственного подхода.

    Но анализ испанца был ошибочным. Первый гол не был контратакой. Это не была обрезка "Сити" или что-то подобное. Лондонцы самостоятельно организовали себе пространство, выманив соперника из защиты.

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    • В субботу у "Челси" было все, что надо — мяч и пространство. Лондонцы научились самостоятельно создавать себе пространство и совершать прорывы. Такой подход — отличительная черта Сарри.

    В нынешнем сезоне "Челси" вряд ли сможет взять титул, ведь у "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" идет игра и прекрасная статистика. "Синих" ждет "капитальный ремонт" во главе с главным тренером.

    Это тяжелая работа, но в итоге команда Сарри может стать главным открытием АПЛ в обозримом будущем. 0

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