ЦСКА сотворил бесполезное чудо на «Сантьяго Бернабеу»

Московский ЦСКА в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Реал». Счет открыл Федор Чалов, а через шесть минут преимущество ЦСКА увеличил Георгий Щенников. Окончательный счет установил Арнор Сигурдссон, забивший третий гол. Этой победы москвичам не хватило, чтобы подняться с последнего места в группе, так как в параллельном матче «Виктория» из Пльзени обыграла «Рому».

Финты Винисиуса и моменты Асенсио

Автор «Спорт-Экспресса» Егор Бычков отмечает что начало матча осталось за мадридским клубом и исход встречи мог быть совсем иным.

«ЦСКА действительно рисковал, хотя в первые 20 минут резервный состав "Реала" полностью переигрывал соперника. Большинство атак "Королевского клуба" шло левым флангом, где резвый 18-летний Винисиус раз за разом кружил голову Набабкину. После прострела бразильца едва не открыл счет Бензема, следом он сам пробил по воротам — Акинфеев ладонью отбил мяч, а Асенсио, завершавший второй темп атаки, выстрелил в крестовину.

Еще один опасный момент у красно-синей штрафной возник после недосмотра португальского судьи: Влашич пытался помешать Льоренте нанести удар, но не успел даже коснуться испанца. Арбитр решил иначе, штрафной взялся исполнить Иско, и Щенников лег под стенку — в духе популярного в этом сезоне способа блокировки, — чтобы помешать тому пробить низом. Стандарт не удался.

Моменты Асенсио

Больше других в составе "Реала" старался Асенсио– не самый частый гость основного состава при Сантьяго Солари. Очередной его прицельный удар с левой под перекладину на угловой перевел Акинфеев, а через несколько минут испанец вместе с Винисиусом и Бензема нарисовал красивейшую атаку, которую, после стенки с французом, сам же и завершал, но подвело исполнение — точно по центру, в руки вратарю».

Капитанские сэйвы

Корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко не забывает похвалить голкипера армейцев Игоря Акинфеева, без которого матч мог закончиться совершенно иначе.

«Кого в серединке "армейцам" снова ощутимо не хватало, так это Ахметова. Очевидно, что в своём нынешнем состоянии, после "длинной" травмы, выполнять обычный объём работы российского одноклубника Бистрович пока не в состоянии. Да и просто не обладает столь широким диапазоном действий. Не хуже Ильзата протащить мяч на дриблинге способен Влашич, но до него этот мяч ещё нужно довести. С этим у ЦСКА долгое время наблюдались проблемы. Поэтому примерно треть матча острые ситуации возникали лишь у одних ворот, "армейских". Спасибо Акинфееву — вытащил по меньшей мере три тяжёлых мяча.

Ценность капитанских сейвов мы в полной мере осознали позже — в тот момент, когда Чалов, переложив мяч под "неродную" левую, аккуратно пульнул в дальний угол. В тот момент, когда мяч издевательски облетел длинные руки верзилы Куртуа, "Бернабеу" впервые за вечер загудел. Скорее даже недоумённо — это что такое вообще творится? — чем осуждающе.

На перерыв он провожал команду оглушительным свистом. Гол Щенникова — Щенникова! — ещё глубже уязвило притязательную мадридскую публику. Приоритеты приоритетами, стратегия стратегией, но не для того инчас тратили кровные на билет и время на поход на стадион, чтобы терпеть издевательства над любимой командой. Тем более — от малознакомой (им) команды из далёкой, загадочной и вроде как не самой футбольной страны».

Чалов посрамил Черчесова и «Реал»

Автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев отдает должное игрокам ЦСКА, которые несмотря на молодость сумели показать отличную игру на «Сантьяго Бернабеу».

«Федор Чалов — 20 лет. Иван Обляков — 20 лет. Никола Влашич — 21 год. Арнор Сигурдссон — 19 лет. Средний возраст атаки ЦСКА — это 20 лет. Но играют они не хуже "Барселоны". Никто бы не поверил, скажи заранее, что армейцы будут вести 2:0 после первого тайма на "Сантьяго Бернабеу". Но Чалов доказал, что зря на него не положился Станислав Черчесов в матче Швеция — Россия (2:0). И теперь уже никто не сможет оправдать главного тренера сборной.

Для начала ЦСКА удалась контратака через центр — Сигурдссон протащил мяч до линии штрафной, где оставил его Чалову. Казалось, Федор ошибся. Справа здорово забегали Обляков и Марио Фернандес, а Чалов неловко убирал мяч под левую ногу. Но все было сделано идеально. На ложном замахе Чалов убрал Хави Санчеса и пробил под левую штангу так, что даже Тибо Куртуа не дотянулся.

Не прошло и десяти минут, как Чалов пяткой отдал передачу в штрафную под забегание Фернандеса. Партнер затянул с подключением, но смог-таки протолкнуть мяч и рикошетом через Куртуа доставить его Щенникову, который удвоил преимущество. "Реал" так и не проснулся в этой игре, когда как армейцы довели счет до разгромного. Жаль только, что все было бесполезно — в параллельной игре чешская "Виктория" обыграла "Рому" (2:1), а поэтому ЦСКА не смог даже выйти в Лигу Европы».

Идеальная игра

Обозреватель «Советского Спорта» Степан Чаушьян считает, что армейскому клубу удалось показать на «Сантьяго Бернабеу» идеальную игру.

«Говорили об идеальной игре? Выдали ее. Идеально играли все, начиная с Игоря Акинфеева, вытаскивавшего мячи из дальних углов, после ударов в упор, с дальних рубежей. Более чем идеально сыграл получивший перед матчем травму Бекао. Он сыграл лучше, чем все защитники "Реала" вместе взятые. Сложно даже поверить, что до перехода в ЦСКА человек провел всего шесть матчей на взрослом уровне. И дело даже не в его "взрослой" внешности.

Слово "идеал" вообще абсолютное, но глядя на игру Федора Чалова так и хочется сказать, что он сыграл идеальнее всех, даже идеальнее идеального Бекао. Футбол — это не физика, и не химия, но в случае с Чаловым сработал закон, который в свободном стиле можно сформулировать так: ничто не появляется ниоткуда, ничто не исчезает в никуда. Перестал забивать лучший бомбардир чемпионата России в премьер-лиге? Зато забил потрясающий гол и отдал шедевральный пас пяткой, когда ЦСКА забивал второй мяч в ворота сливочных».

«Реал» — голый король

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой анализирует состояние мадридского «Реала» и находит его бедственным.

«Ещё перед матчем "Реал" досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Понятно, что для королей Европы матч с ЦСКА терял значение, превращаясь в контрольный. Солари прямо указал на это, выставив на матч полурезервный состав. К слову, средний возраст мадридцев (24 года и 100 дней) был самым молодым с 2005 года. Но что, разве юноши "Реала" в этом матче вышли играть с суровыми дядьками, а не с ещё более "зелёными" соперниками?

Да, "Реал" в первом тайме давил и должен был размазать ЦСКА по газону "Сантьяго Бернабеу". Хозяева растранжирили уйму моментов, а в одном из эпизодов за гостей сыграла перекладина. Но и умалять достоинства "армейцев" тоже не стоит: гости не рассыпались и терпели, выжидая свой шанс. При этом ЦСКА вовсе не стремился "запарковать автобус", Марио Фернандес традиционно нёсся в атаку и сотворил второй гол москвичей. Пружина контратаки москвичей разжималась в нужный момент. И, конечно, стоит отметить удивительную реализацию ЦСКА. Как же здорово москвичи действовали в завершающей стадии. Из четырёх ударов ЦСКА в створ три стали результативными!

Унижение "Реала" на "Бернабеу" показало, что сегодня мадридский клуб уже нельзя считать "галактикос". Зинедин Зидан очень своевременно покинул "Реал", выжав из команды всё, что только можно. У "Реала" фактически нет резерва, раз он терпит бедствие в матче с ЦСКА. И, как мы видим, отставка Хулена Лопетеги толком ничего не изменила: при Солари мадридцы могу тоже превратиться в посмешища.

Пока Флорентино Перес не раскроет свою чековую книжку и не привезёт в Мадрид условного Неймара и Мбаппе, "Реал" может надолго застрять позади "Барселоны". Нет, Криштиану Роналду — не панацея, но, как оказалось, за спиной португальца не оказалось настоящего вожака и звёзд, готовых взять на себя бремя лидерства».

Чао, мадридский «Реал»

Автор «Чемпионата» Антон Михашенок считает, что победа ЦСКА над «Реалом» важнее, чем выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«После финального свистка в Мадриде игроки ЦСКА не праздновали победу — они узнали, что в параллельном матче "Рома" сложилась чехам. Отказ от празднования такой победы тоже важен в становлении команды: по сути игроки признали, что сами виноваты в том, что не пережили групповой этап. Но пройдёт немного времени, и они осознают, что болельщики благодарны за эту осень. А те счастливчики, что были на "Бернабеу", будут рассказывать об этой победе своим детям.

Матчи с "Реалом" продемонстрировали потолок этого ЦСКА, как команды. Он очень высок — очевидно, выше первого раунда плей-офф Лиги чемпионов. Но помимо матчей с Мадридом в группе есть рутинные команды. Плей-офф Лиги чемпионов — это удовольствие для взрослых команд, а такие матчи, как с Пльзенью — это просьба продавщицы показать паспорт, когда ты решил попробовать взрослые удовольствия.

ЦСКА же слишком юн — и по отдельности, и командой -, поэтому попытка была провалена.

Выход в евровесну станет для этих футболистов нормальным делом, как и для сотен других игроков по всему континенту, вот что очевидно. Но 3:0 на "Бернабеу" — это для избранных и это навсегда. Жизнь в футболе стоит прожить, чтобы ты мог максимально щегольским тоном сказать: Чао, мадридский Реал».

Историческое достижение ЦСКА

Автор «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин положительно оценивает еврокубковую кампанию московского ЦСКА.

«Удивительно, но, несмотря на итоговое четвертое место в группе, осенняя еврокампания ЦСКА вызывает восхищение и гордость за наш футбол. Сравните с эмоциями от выступления "Локомотива" — и почувствуйте разницу.

Для полного счастья не хватило очков, потерянных армейцами в матчах с "Викторией", и выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов или хотя бы 1/16 финала Лиги Европы.

Но много ли клубов одерживали две победы в группе над самим "Реалом"? Их всего три за всю историю турнира. И это сплошные команды с приставкой супер — "Аякс" (1995/96), "Бавария" (1999/2000), "Ювентус" (2008/09). И вот теперь — ЦСКА. Причем до него крупно на "Сантьяго Бернабеу" не выигрывал вообще никто. Браво!»

Три победы ЦСКА

Автор «Соккер.ру» Станислав Горин считает победу ЦСКА над «Реалом» тренерским успехом.

«После двух матчей против "Реала" есть не две, а три победы. ЦСКА ведь выяснил, что у них есть главный тренер. Важная деталь, стратегическая ставка, которая в будущем выручит команду не раз. Молодая команда не всегда выполняет установку — иначе обыграли бы дома "Викторию", а "Реал" громили в свое удовольствие, но и так здорово получилось.

Чувства смешанные, но обидный, трагикомичный турнирный исход не мешает понять — две победы над таким соперником дали молодой команде в моральном плане не меньше, чем подарил бы плей-офф Лиги Европы. Пусть ЦСКА весной грамотно распорядиться уверенностью и легкостью, которую продемонстрировали, ведь ждем царскую зарубу за путевки в ЛЧ.

А сегодня они большие молодцы. Обыграть "Реал" второй раз подряд не каждый сможет, а Ганчаренко и его подопечные сумели, еще и с сухим счетом. Красавцы!» 0