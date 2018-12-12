ЛЧ. ЦСКА разгромил «Реал», «МЮ» в гостях у «Валенсии»

«Реал Мадрид» — ЦСКА 0:3
Московский ЦСКА обыграл мадридский «Реал» (3:0) в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Счет в матче был открыт на 37-й минуте. Обляков разогнал атаку «армейцев», Магнуссон дошёл до штрафной, собрал на себя двух соперников и отдал пас Федору Чалову, тот качнул Хавьера и пробил на исполнение в дальний угол — Куртуа не дотянулся.
А на 42-й минуте армейцы удвоили свое преимущество. Чалов в штрафной «Реала» сделал передачу пяткой на ход Фернандесу, тот выиграл забег и пробил в Куртуа. Георгий Щенников успел на отскок и после добивания вколотил мяч в ворота «Реала».
На 73-й минуте Влашич покрутился в штрафной «Реала», развернулся и выложил мяч под удар Сигурдссону, который аккуратно пробил в дальний угол — Куртуа не дотянулся.
В параллельном матче чешская «Виктория Пльзень» одержала победу над римской «Ромой» — 2:1.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
После пяти туров мадридская команда набрала 12 очков и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе В. «Рома» (9) досрочно вышла в плей-офф со второго места.
«Виктория Пльзень» и ЦСКА (по 7 очка) располагаются на третьем и четвёртом местах соответственно. Чехи вышли в 1/16 финала Лиги Европы, а ЦСКА завершил выступление в еврокубках.
«Виктория Пльзень» — Рома« 2:1
Чешская "Виктория" обыграла дома итальянскую "Рому" (1:2) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Матч в группе G имел турнирное значение только для "Виктории", которая боролась за выход в Лигу Европы. Римляне уже гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов.
Команды начали поединок осторожно. Римляне старались контролировать мяч, тогда как чехи ждали шанса на контратаках, но до перерыва болельщики так и не увидели голов.
Во втором тайме хозяев на 62-й минуте вывел вперед Ян Коварик, который замкнул передачу партнера, опередив защитника. На 68-й минуте Ченгиз Ундер также воспользовался пасом с фланга и ударом в касание сравнял счет.
Чехи активно шли вперед, так как им была нужна исключительно победа — в параллельном поединке "ЦСКА" громил "Реал" (3:0). В итоге "Виктория" добилась своего на 72-й минуте — мяч в сетку головой отправил Томас Чори.
Чешский клуб набрал 7 очков и занял третье место в группе G — он продолжит выступать в Лиге Европы. "Рома" с 9 баллами расположилась на второй строчке и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.
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