ЛЧ. ЦСКА разгромил «Реал», «МЮ» в гостях у «Валенсии»

В среду, 12 декабря, в Лиге чемпионов прошла вторая порция матчей шестого тура группового этапа.

«Реал Мадрид» — ЦСКА 0:3

Московский ЦСКА обыграл мадридский «Реал» (3:0) в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт на 37-й минуте. Обляков разогнал атаку «армейцев», Магнуссон дошёл до штрафной, собрал на себя двух соперников и отдал пас Федору Чалову, тот качнул Хавьера и пробил на исполнение в дальний угол — Куртуа не дотянулся.

А на 42-й минуте армейцы удвоили свое преимущество. Чалов в штрафной «Реала» сделал передачу пяткой на ход Фернандесу, тот выиграл забег и пробил в Куртуа. Георгий Щенников успел на отскок и после добивания вколотил мяч в ворота «Реала».

На 73-й минуте Влашич покрутился в штрафной «Реала», развернулся и выложил мяч под удар Сигурдссону, который аккуратно пробил в дальний угол — Куртуа не дотянулся.

В параллельном матче чешская «Виктория Пльзень» одержала победу над римской «Ромой» — 2:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После пяти туров мадридская команда набрала 12 очков и досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе В. «Рома» (9) досрочно вышла в плей-офф со второго места.

«Виктория Пльзень» и ЦСКА (по 7 очка) располагаются на третьем и четвёртом местах соответственно. Чехи вышли в 1/16 финала Лиги Европы, а ЦСКА завершил выступление в еврокубках.

Лига чемпионов. Группа G. 6-й турЛига чемпионов. Группа G «Реал» (Испания) — ЦСКА (Россия) — 0:3 (0:2)«Виктория» (Чехия) — «Рома» (Италия) — 2:1 (0:0) Голы: Чалов, 37; Щенников, 43; Сигурдссон, 73«Реал»: Куртуа, Вальехо, Марсело (Карвахаль, 74), Одриосола, Хавьер Санчес, Льоренте (Кроос, 58), Вальверде, Иско, Асенсио, Винисиус Жуниор, Бензема (Бэйл, 46)ЦСКА: Акинфеев, Родриго Бекао, Магнуссон, Щенников, Набабкин, Обляков, Бистрович, Сигурдссон, Влашич, Фернандес, ЧаловПредупреждение: Щенников, 78Голы: Коваржик, 62 (1:0). Дженгиз Юндер, 68 (1:1). Хоры, 72 (2:1)«Виктория» (Чехия): Грушка, Хубник, Лимберски, Хейда, Гавел, Прохазка, Коваржик, Копиц (Петржела, 71), Хрошовски, Чермак (Хоржава, 81), Хоры (Ржезничек, 87)«Рома» (Италия): Миранте, Коларов, Маркано, Сантон (Флоренци, 75), Манолас, Пасторе (Дзаньоло, 60), Н`Зонзи (Пеллегрини, 80), Кристанте, Шик, Дженгиз Юндер, КлайвертПредупреждения: Лимберски, 22. Клайверт, 79. Пеллегрини, 89Удаление: Пеллегрини, 90+2

«Виктория Пльзень» — Рома« 2:1

Чешская "Виктория" обыграла дома итальянскую "Рому" (1:2) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч в группе G имел турнирное значение только для "Виктории", которая боролась за выход в Лигу Европы. Римляне уже гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

Команды начали поединок осторожно. Римляне старались контролировать мяч, тогда как чехи ждали шанса на контратаках, но до перерыва болельщики так и не увидели голов.

Во втором тайме хозяев на 62-й минуте вывел вперед Ян Коварик, который замкнул передачу партнера, опередив защитника. На 68-й минуте Ченгиз Ундер также воспользовался пасом с фланга и ударом в касание сравнял счет.

Чехи активно шли вперед, так как им была нужна исключительно победа — в параллельном поединке "ЦСКА" громил "Реал" (3:0). В итоге "Виктория" добилась своего на 72-й минуте — мяч в сетку головой отправил Томас Чори.

Чешский клуб набрал 7 очков и занял третье место в группе G — он продолжит выступать в Лиге Европы. "Рома" с 9 баллами расположилась на второй строчке и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа G. 6-й турЛига чемпионов. Группа G «Реал» (Испания) — ЦСКА (Россия) — 0:3 (0:2)«Виктория» (Чехия) — «Рома» (Италия) — 2:1 (0:0) Голы: Чалов, 37; Щенников, 43; Сигурдссон, 73«Реал»: Куртуа, Вальехо, Марсело (Карвахаль, 74), Одриосола, Хавьер Санчес, Льоренте (Кроос, 58), Вальверде, Иско, Асенсио, Винисиус Жуниор, Бензема (Бэйл, 46)ЦСКА: Акинфеев, Родриго Бекао, Магнуссон, Щенников, Набабкин, Обляков, Бистрович, Сигурдссон, Влашич, Фернандес, ЧаловПредупреждение: Щенников, 78Голы: Коваржик, 62 (1:0). Дженгиз Юндер, 68 (1:1). Хоры, 72 (2:1)«Виктория» (Чехия): Грушка, Хубник, Лимберски, Хейда, Гавел, Прохазка, Коваржик, Копиц (Петржела, 71), Хрошовски, Чермак (Хоржава, 81), Хоры (Ржезничек, 87)«Рома» (Италия): Миранте, Коларов, Маркано, Сантон (Флоренци, 75), Манолас, Пасторе (Дзаньоло, 60), Н`Зонзи (Пеллегрини, 80), Кристанте, Шик, Дженгиз Юндер, КлайвертПредупреждения: Лимберски, 22. Клайверт, 79. Пеллегрини, 89Удаление: Пеллегрини, 90+2

«Аякс» — «Бавария»

«Бенфика» — «АЕК Афины»

«Шахтёр» Д — «Лион»

«Манчестер Сити» — «Хоффенхайм»

«Янг Бойз» — «Ювентус»

«Валенсия» — «Манчестер Юнайтед»