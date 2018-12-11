ЛЧ. «Локомотив» проиграл «Шальке», «Ливерпуль» принимает «Наполи»

«Галатасарай» — «Порту» 2:3
Турецкий «Галатасарай» дома уступил португальскому «Порту» (2:3) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Гости вышли вперед на 17-й минуте, когда Фелипе сумел воспользоваться подачей со штрафного от Теллеса и пробил головой без шансов для Муслеры.
Турки с еще большим стремлением пошли вперед, однако пройти защиту португальцев не удавалось. На 42-й минуте Эрнани получил по ногам и заработал пенальти для гостей. Мусса Марега пробил по центру и удвоил преимущество «Порту».
Перед самым перерывом Родригес упал в штрафной соперника, а арбитр назначил еще один пенальти. Наказание исполнил Софьян Фегули, который сократил отставание «Галатасарая».
Португальцы забили третий мяч на 58-й минуте, когда Эрнани прошел с мячом и прострелил точно на ногу Сержиу Оливейре. Турки быстро ответили: на 66-й минуте Эрен Дердийок после прострела с фланга отправил мяч в сетку.
Уже спустя минуту у «Галатасарая» был шанс сравнять счет. Родригес заработал пенальти, однако Софьян Фегули с точки пробил в перекладину. В последние минуты турки атаковали, но гости выстояли.
Турецкий клуб набрал 4 очка и с третьего места вышел в 1/16 финала Лиги Европы. «Порту» с 16 баллами занял первую строчку и сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.
«Шальке-04» — «Локомотив» М 1:0
Московский «Локомотив» потерпел поражение от гельзенкирхенского «Шальке» (0:1) в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Самый опасный момент первого тайма в компенсированное время создали россияне. Баринов прошел вперед по правому флангу атаки и отпасовал в центр чужой штрафной, где Денисов в касание пробил выше створа ворот.
Единственный мяч был забит в добавленное ко второму тайму время. Сердар оказался первым на подборе во вратарской «Локомотива» и нанес удар с близкой дистанции. Гилерме парировал мяч прямо на Алессандро Шепфа, а тот уже не промахнулся.
«Локомотив» с тремя очками располагается на последнем месте в своей группе D и завершает выступление в еврокубках. «Шальке» с 11 очками вышел в 1/8 финала со второго места.
Для выхода в плей-офф Лиги Европы московскому клубу необходимо было обыгрывать «Шальке», а «Галатасарай» должен был потерять очки в параллельном матче с «Порту».
«Брюгге» — «Атлетико» М
«Монако» — «Боруссия» Д
«Барселона» — «Тоттенхэм Хотспур»
«Интер» М — «ПСВ Эйндховен»
«Ливерпуль» — «Наполи»