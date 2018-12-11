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    ЛЧ. «Локомотив» проиграл «Шальке», «Ливерпуль» принимает «Наполи»

    Обзор матчей шестого тура группового этапа Лиги чемпионов

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    11 и 12 декабря в главном клубном турнире Европы пройдут матчи шестого тура группового этапа.
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    «Галатасарай» — «Порту» 2:3

    Турецкий «Галатасарай» дома уступил португальскому «Порту» (2:3) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Гости вышли вперед на 17-й минуте, когда Фелипе сумел воспользоваться подачей со штрафного от Теллеса и пробил головой без шансов для Муслеры.

    Турки с еще большим стремлением пошли вперед, однако пройти защиту португальцев не удавалось. На 42-й минуте Эрнани получил по ногам и заработал пенальти для гостей. Мусса Марега пробил по центру и удвоил преимущество «Порту».

    Перед самым перерывом Родригес упал в штрафной соперника, а арбитр назначил еще один пенальти. Наказание исполнил Софьян Фегули, который сократил отставание «Галатасарая».

    Португальцы забили третий мяч на 58-й минуте, когда Эрнани прошел с мячом и прострелил точно на ногу Сержиу Оливейре. Турки быстро ответили: на 66-й минуте Эрен Дердийок после прострела с фланга отправил мяч в сетку.

    Уже спустя минуту у «Галатасарая» был шанс сравнять счет. Родригес заработал пенальти, однако Софьян Фегули с точки пробил в перекладину. В последние минуты турки атаковали, но гости выстояли.

    Лига чемпионов. Группа D
    «Галатасарай» — «Порту» — 2:3 (1:2)
    Голы: Фелипе, 17 (0:1). Марега, 42 — с пенальти (0:2). Фегули, 45+1 — с пенальти (1:2). Сержиу Оливейра, 57 (1:3). Дердийок, 65 (2:3)«Галатасарай»: Муслера, Нагатомо, Майкон, Мариану, Озан Кабак, Донк (Оньекуру, 46), Фегули (Мугдат Челик, 89), Фернанду Режес, Н`Диай, Дердийок, Мендеш Родригеш«Порту»: Касильяс, Макси Перейра, Фелипе, Теллес, Диогу Лейте, Сержиу Оливейра (Авазьем, 82), Данилу Перейра, Эррера, Адриан (Жорже, 73), Эрнани (Андре Перейра, 73), МарегаПредупреждения: Фернанду Режес, 87. Марега, 88

    Турецкий клуб набрал 4 очка и с третьего места вышел в 1/16 финала Лиги Европы. «Порту» с 16 баллами занял первую строчку и сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.

    «Шальке-04» — «Локомотив» М 1:0

    Московский «Локомотив» потерпел поражение от гельзенкирхенского «Шальке» (0:1) в гостевом матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Самый опасный момент первого тайма в компенсированное время создали россияне. Баринов прошел вперед по правому флангу атаки и отпасовал в центр чужой штрафной, где Денисов в касание пробил выше створа ворот.

    Единственный мяч был забит в добавленное ко второму тайму время. Сердар оказался первым на подборе во вратарской «Локомотива» и нанес удар с близкой дистанции. Гилерме парировал мяч прямо на Алессандро Шепфа, а тот уже не промахнулся.

    «Локомотив» с тремя очками располагается на последнем месте в своей группе D и завершает выступление в еврокубках. «Шальке» с 11 очками вышел в 1/8 финала со второго места.

    Лига чемпионов. 6-й тур. Группа D
    «Шальке» (Германия) — «Локомотив» (Россия) — 1:0 (0:0)
    Гол: Шепф, 90+1«Шальке» (Германия): Ферманн, Голлер (Харит, 58), Налду, Настасич, Мендиль (Рахман Баба, 16), Шепф, Стамбули, Сердар, Маскарель, Тойхерт (Кутуджу, 72), Коноплянка«Локомотив» (Россия): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Денисов, Баринов, Фарфан (Смолов, 80), Крыховяк, Эдер (Ал.Миранчук, 46)Предупреждения: Сердар, 27. Денисов, 45+1. Голлер, 45+2. Хеведес, 65. Фарфан, 79. Стамбули, 87

    Для выхода в плей-офф Лиги Европы московскому клубу необходимо было обыгрывать «Шальке», а «Галатасарай» должен был потерять очки в параллельном матче с «Порту».

    «Брюгге» — «Атлетико» М

    «Монако» — «Боруссия» Д

    «Барселона» — «Тоттенхэм Хотспур»

    «Интер» М — «ПСВ Эйндховен»

    «Ливерпуль» — «Наполи»

    «Црвена Звезда» — ПСЖ

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