«Невидимая работа». ПСЖ преобразился, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ

Во время перелета из Белграда в Париж в ночь со вторника на среду Томас Тухель позволил игрокам ПСЖ немного повеселиться. После победы со счетом 4:1, которая обеспечила парижанам выход в плей-офф Лиги чемпионов, в самолете была музыка, были танцы, а также улыбки и смех. Для ПСЖ это было приятное облегчение — шесть матчей группового этапа в эмоциональном плане были для команды сродни американским горкам.

Между той командой, которая проиграла «Ливерпулю» в первом туре (2:3) и той, которая обыграла «красных» в Париже две недели назад (2:1), а затем разгромила «Црвену Звезду» — огромная разница. На «Энфилде» в составе ПСЖ было одиннадцать индивидуалистов. В двух последних матчах они стали единым целым.

Игроки ПСЖ psg.fr

«Мы действовали сообща и на протяжении 75 минут производили хорошее впечатление и полностью держали ситуацию под контролем. Больше всего меня радует именно то, что парни показали свое умение играть как команда, демонстрируя при этом высокое качество и силу духа», — сказал Тухель после матча против «Црвены Звезды».

Главному тренеру ПСЖ понадобилось время, чтобы донести свои идеи до игроков команды. Ему пришлось усердно потрудиться над схемой игры команды, которая могла бы сбалансировать оборонительные действия, но также и предоставить свободу Неймару и Килиану Мбаппе в атаке. В конечном итоге Тухель добился своего с гибридной схемой 4-4-2, которая превращается в 3-3-2-2.

Томас Тухель twitter.com/psg_inside

Во время многочисленных командных собраний немецкий тренер постоянно повторял, что единственный способ для ПСЖ провести великолепный сезон — это быть командой. Каждый должен играть за себя и за своего партнера, все должны вместе обороняться и вместе атаковать, работать вместе. Тухель называет это «невидимой работой» — то, что команда делает тогда, когда у нее нет мяча.

Тренер иногда жестоко обходился со своими игроками. Но когда вы видите, как Неймар бежит в оборону и прикладывает усилия, чтобы вернуть мяч, то можно сделать вывод, что Тухелю удалось достучаться до игроков. Немецкий тренер никогда не боялся больших вызовов, и теперь это приносит свои плоды.

Кто-то скажет, что победа в Белграде должна была быть легкой. Однако ни «Ливерпулю», ни «Наполи» не удалось выиграть там. Тогда как эти команды испытывали в Белграде трудности, ПСЖ доминировал.

«Црвена Звезда» — ПСЖ psg.fr

«Мы стали действовать более командно. Мы поняли то, чего хочет от нас тренерский штаб, и теперь прибавляем от матча к матчу. Нам удалось обыграть "Црвену Звезду" за счет того, что мы владели мячом, но при этом были терпеливы и не выдумывали ничего сложного», — сказал капитан команды Тьяго Силва.

Первое место в столь сложной группе будет большим психологическим подспорьем для ПСЖ. В последние годы групповой этап Лиги чемпионов становился для парижан по большей части прогулкой в парке. Теперь же команде пришлось искать новые ресурсы, чтобы копать глубже и совершенствоваться. Во вторник Тьяго Силва признался, что в какой-то момент он был пессимистически настроен даже касательно выхода в плей-офф.

«В какой-то степени я испугался, что мы не выйдем из группы. Но нам удалось извлечь позитивные моменты из трудностей. Победа над "Ливерпулем" стала для нас большим импульсом. Ничья оставила бы нас за бортом турнира. Но обыграть такую команду, одного из претендентов на выход финал — это дорогого стоит», — отметил бразилец.

Выход в плей-офф — большой шаг для ПСЖ в психологическом плане. Но теперь команде предстоит преодолеть еще большее препятствие — в последние десять лет в еврокубках парижанам не удавалось преодолеть четвертьфинальную стадию.

Безусловно, ПСЖ будет надеяться на хороший жребий. Но кто бы ни достался парижанам в соперники, они чувствуют, что готовы сделать новый шаг вперед. Они достаточно голодны для этого.

Тухель не витает в облаках. «Мы ни о чем не мечтаем», — подчеркнул он. Чтобы пройти как можно дальше, ПСЖ нужно будет продолжать играть как команда. Даже при том, что им понадобится больше блеска от атакующего трио в лице суперзвезд Неймара, Мбаппе и Эдинсона Кавани.

Пока же ПСЖ может насладиться моментом и всей командой отпраздновать его. Но если они хотят достичь своей цели и выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне — им понадобятся куда большие победы, чем первое место в непростой группе. 0