Кризис продолжается. «Реал» уже пятый в Примере

Мадридский «Реал» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании потерпел поражение от «Реал Сосьедада» со счетом 0:2, пропустив голы от Виллиана Жозе и Рубена Пардо. В середине второго тайма «сливочные» остались в меньшинстве из-за удаления Лукаса Васкеса. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

Мрачные времена

Обозреватель газеты Marca Пабло Поло уделил внимание статистике, которая говорит о том, что «Реал» проводит худший сезон за последние пару десятков лет.

«Солари вновь не в состоянии управлять "Реалом". Ничего не осталось от тех первых игр, в которых, как показалось, прибытие аргентинца позволило команде избавиться от большинства проблем.

Если в первых матчах под руководством Солари мадридцам сопутствовала удача, "сливочные" даже выиграли клубный чемпионат мира, то теперь в их словаре вновь особняком стоит слово "кризис".

Отставание от "Барселоны" уже составляет десять очков, да и сам "Реал" находится за пределами зоны Лиги чемпионов, что лишь подчеркивает его мрачное настоящее.

После вчерашних 0:2 на счету "Реала" в текущем сезоне стало девять поражений. Все началось еще с Таллина, где клуб отдал Суперкубок УЕФА в руки "Атлетико". В 29 сыгранных матчах мадридцы потерпели столько же поражений, как и в 62 встречах прошлого сезона. Получается, что в этом сезоне команда проиграла в 31,1 процента случаев.

Сантьяго Солари Главный тренер «Реала» Проблемы в игре сзади. Мы не очень здорово начали матч. А любой подарок сопернику дорого нам обходится. Потом мы сделали все, что могли, чтобы перевернуть ход игры, но не реализовали свои моменты. А потом случился момент, который никто вообще не понял. На Винисусе был очевидный пенальти. Невнимательность дорого обходится в футболе. Если момент с Винисиусом был очевидным, то эпизод с Рамосом был спорным. Пожалуй, я соглашусь с судьей и видеоповторами. После удаления мы старались и продолжили играть, это важно, что мы бились до конца. Винисиус провел очень хороший матч. Ему 18 лет, он показал уверенность в себе. Мы рады и не можем просить большего.

Кроме того, сразу в семи встречах "Реал" не смог забить ни одного мяча, что за весь прошлый сезон случалось только в шести матчах. 28 голов, которые команда забила в Примере в 18 играх, это худший показатель с сезона 1991/92», — подчеркивает Поло.

Нет замены Роналду

Колумнист портала AS Альфредо Реланьо, комментируя результат игры, посетовал на то, что «Реал» так и не нашел замену для Криштиану Роналду, хотя на эту роль претендует Винисиус Жуниор.

«Матч на "Бернабеу" начался с потери Марсело, усугубленной неуклюжим фолом от Каземиро, в результате которого "Реал Сосьедад" заработал пенальти. Закончился он тем, что Жозе Виллиан едва не отправил в ворота хозяев третий мяч после передачи Микеля Оярсабаля.

Между этими моментами была яркая игра, в которой выделялся Винисиус, который заставил понервничать Рульи, много бил по воротам, но так и не забил.

С уходом Криштиану Роналду "Реал" продолжает испытывать нехватку голов. На данный момент в Ла Лиге мадридцы забили только 26 мячей. Хотя, нужно признать, Винисиус в одном из моментов мог рассчитывать на пенальти, но судьи даже не стали обращаться за помощью VAR.

В этом странном матче хорошо выделялись мадридские достоинства и недостатки. "Реал" быстро атаковал, но плохо защищался. Винисиус отлично взаимодействовал на поле с Бензема, однако свои моменты не реализовал. Лукас Васкес выглядел неплохо, но получил две нелепые желтые карточки.

Это поражение заставляет нас с иронией думать о том, что, возможно, Солари был прав: связи на поле не так уж и плохи.

Иманоль Альгуасиль Исполняющий обязанности главного тренера «Реал Сосьедада» Сейчас я больше доволен победой на «Бернабеу», чем когда был игроком. К тому же, мы приехали сюда после серии из четырех поражений, смены тренера... Так что я очень рад за игроков. Пенальти на Винисиусе? Буду честным, мне показалось, что траектория мяча намекнула на касание Рульи. Но я не обсуждал это с игроками. Да, понимаю, что было пару спорных моментов, но мне со скамейки трудно обсуждать это. Игроки проделали особую работу, играли с характером, это нелегко. Горжусь ими, потому что для победы на «Бернабеу» нужно сделать многое. Мы атаковали флангом Марсело? Когда он получил карточку, да, но мы старались задействовать оба фланга. Но мы понимали, что игрок висит на карточке, он не в оптимальном физическом состоянии, поэтому мы попытались этим воспользоваться.

Если же говорить о плохих впечатлениях, то на скамейке мы не увидели того, кто мог бы усилить атаку. "Реал" занимает пятое место не потому, что арбитр не назначил пенальти в ворота "Сосьедада", он пятый, потому что не смог компенсировать уход Криштиану Роналду. Остается надеяться, что Винисиус продолжит прогрессировать», — пишет Реланьо.

Личная неприязнь арбитра

Корреспондент El Mundo Хулиан Руис допустил, что главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтера испытывает личную неприязнь к «Реалу», поэтому во всех ключевых моментах вставал на сторону гостей.

«Поражение "Реала" от "Реал Сосьедада" можно назвать несправедливым. Очевидно, что определяющими в этом матче стали решения судьи Хосе Мунуэра Монтеры, которого еще несколько лет назад Жозе Моуринью назвал "самым высокомерным".

Уже на первых минутах "Реал" оказался под давлением, когда был назначен пенальти в его ворота за фол со стороны Каземиро. Затем, рефери еще больше усугубил положение мадридцев, удалив Лукаса Васкеса за глупую ошибку.

Ну а окончательно "Реал" был добит в тот момент, когда Монтера не назначил пенальти за фол на Винисиусе.

Серхио Рамос Капитан «Реала» Оба пенальти были явными, особенно эпизод с Винисиусом. Это возмутительно! Что касается моего случая, то Ильярраменди толкнул меня, но смог убедить судью, что фола не было. Но эпизод с Винисиусом еще больше тянул на 11-метровый. Я всегда призывал и призываю к использованию видеоповторов, но не знаю, почему этого не произошло в данных ситуациях. Я этого не понимаю. Мы не требуем от VAR благосклонности, но требуем справедливости. Такой подход к судейству нужно менять, потому что ничего подобного я уже давно не видел. Я высказал арбитру свое мнение, а он пояснил, что был уверен в том, что пенальти не было. Я не мог в это поверить.

Я полагаю, что судейский комитет продолжит свою неприязнь к "Реалу", хотя Флорентино Перес и получил возможность влиять на федерацию», — отмечает Руис.

Странное поведение Бейла

Журналист El Mundo Deportivo Оскар Сарате высказался по поводу поведения Гарета Бейла, который покинул стадион еще до финального свистка.

«Футболисты "Реала", не включенные в заявку, не обязаны оставаться на стадионе до конца домашних игр, но валлиец является самым высокооплачиваемым игроком в составе и самым дорогим трансфером в истории клуба, поэтому был просто обязан поддерживать своих партнеров.

Бейла заметили за пределами стадиона с несколькими друзьями, когда "Реал" продолжал сражаться с "Реал Сосьедадом". Неужели ему было так сложно досмотреть игру до конца?

Уроженец Кардиффа, похоже, так и не адаптировался ни к "Реалу", ни к жизни в Испании. Он провел в Мадриде почти шесть лет, но не говорит на испанском языке публично, хотя отлично его понимает.

В свое время, когда его спросили о "Пари Сен-Жермен", он заявил, что не очень-то любит футбол, а в свободное время следит за гольфом.

Лука Модрич Полузащитник «Реала» Многие из нас выступают не на своем уровне. Нам нельзя давать случаться дерьму в начале каждого матча. Давайте будем честны: это не вопрос удачи. Мы много создаем моментов и не реализуем, но и много пропускаем. Есть причины, по которым все это происходит. Судья сегодня провел не лучший матч. Но наши проблемы заключаются не в судействе и не в видеоповторах, хоть я и не буду отрицать, что нам не помогают. Наши проблемы заключаются в другом. Судья сказал мне, что ему передали, что пенальти не было. Для меня выглядит невероятным, что там не было назначено 11-метрового, но матч закончился. В Испании VAR всех смущает и, похоже, вредит «Мадриду» больше всех, но я больше не хочу это обсуждать. Нам нужно прогрессировать. Мы сейчас не в идеальной ситуации. Нам нужно единение, нужно быть командой на поле. Мы не говорим, что чемпионат уже проигран, нужно идти от матча к матчу. Нужно сесть и поговорить как мужикам, чтобы все исправить.

Бейл так и не смог стать таким же великим лидером "Реала", как Криштиану Роналду. В этом ему помешала физическая и психическая хрупкость», — считает Сарате.

Призывы к отставке Переса

Дермот Корриган в своем материале для ESPN отметил, что на трибунах вновь зазвучали призывы к отставке Флорентино Переса.

«К плюсам можно отнести поразительно хороший дебют Винисиуса Жуниора в стартовом составе в рамках чемпионата Испании. Впрочем, странно говорить о 18-летнем бразильце, только обосновавшемся в Европе, в тот момент, когда Мадрид терпит унижение за унижением.

Слова главного тренера "Реала" Сантьяго Солари на субботней пресс-конференции о том, что команда может быть довольна своим четвертым местом, и о том, что ничейные матчи не так уж и плохи, плохо сказались на местных болельщиках и экспертах.

Теперь "сливочные" пятые, ведь дома проиграли той команде, которая в четырех предыдущих встречах не набрала ни одного очка.

Недовольные болельщики станут большой проблемой для президента клуба Флорентино Переса, которому пришлось услышать несколько скандирований за его отставку после второго пропущенного мяча», — замечает Корриган. 0