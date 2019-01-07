Кризис продолжается. «Реал» уже пятый в Примере

Мрачные времена
Обозреватель газеты Marca Пабло Поло уделил внимание статистике, которая говорит о том, что «Реал» проводит худший сезон за последние пару десятков лет.
«Солари вновь не в состоянии управлять "Реалом". Ничего не осталось от тех первых игр, в которых, как показалось, прибытие аргентинца позволило команде избавиться от большинства проблем.
Если в первых матчах под руководством Солари мадридцам сопутствовала удача, "сливочные" даже выиграли клубный чемпионат мира, то теперь в их словаре вновь особняком стоит слово "кризис".
Отставание от "Барселоны" уже составляет десять очков, да и сам "Реал" находится за пределами зоны Лиги чемпионов, что лишь подчеркивает его мрачное настоящее.
После вчерашних 0:2 на счету "Реала" в текущем сезоне стало девять поражений. Все началось еще с Таллина, где клуб отдал Суперкубок УЕФА в руки "Атлетико". В 29 сыгранных матчах мадридцы потерпели столько же поражений, как и в 62 встречах прошлого сезона. Получается, что в этом сезоне команда проиграла в 31,1 процента случаев.
Кроме того, сразу в семи встречах "Реал" не смог забить ни одного мяча, что за весь прошлый сезон случалось только в шести матчах. 28 голов, которые команда забила в Примере в 18 играх, это худший показатель с сезона 1991/92», — подчеркивает Поло.
Нет замены Роналду
Колумнист портала AS Альфредо Реланьо, комментируя результат игры, посетовал на то, что «Реал» так и не нашел замену для Криштиану Роналду, хотя на эту роль претендует Винисиус Жуниор.
«Матч на "Бернабеу" начался с потери Марсело, усугубленной неуклюжим фолом от Каземиро, в результате которого "Реал Сосьедад" заработал пенальти. Закончился он тем, что Жозе Виллиан едва не отправил в ворота хозяев третий мяч после передачи Микеля Оярсабаля.
Между этими моментами была яркая игра, в которой выделялся Винисиус, который заставил понервничать Рульи, много бил по воротам, но так и не забил.
С уходом Криштиану Роналду "Реал" продолжает испытывать нехватку голов. На данный момент в Ла Лиге мадридцы забили только 26 мячей. Хотя, нужно признать, Винисиус в одном из моментов мог рассчитывать на пенальти, но судьи даже не стали обращаться за помощью VAR.
В этом странном матче хорошо выделялись мадридские достоинства и недостатки. "Реал" быстро атаковал, но плохо защищался. Винисиус отлично взаимодействовал на поле с Бензема, однако свои моменты не реализовал. Лукас Васкес выглядел неплохо, но получил две нелепые желтые карточки.
Это поражение заставляет нас с иронией думать о том, что, возможно, Солари был прав: связи на поле не так уж и плохи.
Если же говорить о плохих впечатлениях, то на скамейке мы не увидели того, кто мог бы усилить атаку. "Реал" занимает пятое место не потому, что арбитр не назначил пенальти в ворота "Сосьедада", он пятый, потому что не смог компенсировать уход Криштиану Роналду. Остается надеяться, что Винисиус продолжит прогрессировать», — пишет Реланьо.
Личная неприязнь арбитра
Корреспондент El Mundo Хулиан Руис допустил, что главный арбитр встречи Хосе Мунуэра Монтера испытывает личную неприязнь к «Реалу», поэтому во всех ключевых моментах вставал на сторону гостей.
«Поражение "Реала" от "Реал Сосьедада" можно назвать несправедливым. Очевидно, что определяющими в этом матче стали решения судьи Хосе Мунуэра Монтеры, которого еще несколько лет назад Жозе Моуринью назвал "самым высокомерным".
Уже на первых минутах "Реал" оказался под давлением, когда был назначен пенальти в его ворота за фол со стороны Каземиро. Затем, рефери еще больше усугубил положение мадридцев, удалив Лукаса Васкеса за глупую ошибку.
Ну а окончательно "Реал" был добит в тот момент, когда Монтера не назначил пенальти за фол на Винисиусе.
Я полагаю, что судейский комитет продолжит свою неприязнь к "Реалу", хотя Флорентино Перес и получил возможность влиять на федерацию», — отмечает Руис.
Странное поведение Бейла
Журналист El Mundo Deportivo Оскар Сарате высказался по поводу поведения Гарета Бейла, который покинул стадион еще до финального свистка.
«Футболисты "Реала", не включенные в заявку, не обязаны оставаться на стадионе до конца домашних игр, но валлиец является самым высокооплачиваемым игроком в составе и самым дорогим трансфером в истории клуба, поэтому был просто обязан поддерживать своих партнеров.
Бейла заметили за пределами стадиона с несколькими друзьями, когда "Реал" продолжал сражаться с "Реал Сосьедадом". Неужели ему было так сложно досмотреть игру до конца?
Уроженец Кардиффа, похоже, так и не адаптировался ни к "Реалу", ни к жизни в Испании. Он провел в Мадриде почти шесть лет, но не говорит на испанском языке публично, хотя отлично его понимает.
В свое время, когда его спросили о "Пари Сен-Жермен", он заявил, что не очень-то любит футбол, а в свободное время следит за гольфом.
Бейл так и не смог стать таким же великим лидером "Реала", как Криштиану Роналду. В этом ему помешала физическая и психическая хрупкость», — считает Сарате.
Призывы к отставке Переса
Дермот Корриган в своем материале для ESPN отметил, что на трибунах вновь зазвучали призывы к отставке Флорентино Переса.
«К плюсам можно отнести поразительно хороший дебют Винисиуса Жуниора в стартовом составе в рамках чемпионата Испании. Впрочем, странно говорить о 18-летнем бразильце, только обосновавшемся в Европе, в тот момент, когда Мадрид терпит унижение за унижением.
Слова главного тренера "Реала" Сантьяго Солари на субботней пресс-конференции о том, что команда может быть довольна своим четвертым местом, и о том, что ничейные матчи не так уж и плохи, плохо сказались на местных болельщиках и экспертах.
Теперь "сливочные" пятые, ведь дома проиграли той команде, которая в четырех предыдущих встречах не набрала ни одного очка.
Недовольные болельщики станут большой проблемой для президента клуба Флорентино Переса, которому пришлось услышать несколько скандирований за его отставку после второго пропущенного мяча», — замечает Корриган. 0