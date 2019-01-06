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    Таит Чонг. Новая надежда «МЮ» из Голландии

    Голландский нападающий «Манчестер Юнайтед» Таит Чонг дебютировал за первую команду клуба

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    Таит Чонг
    Таит Чонг
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    Автор Sky Sports Пит Холл рассказывает о 18-летнем Таите Чонге — парне, который дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в поединке Кубка Англии с «Редингом» (2:0).
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    Манкунианцы имеют богатую историю того, как в команде раскрывались молодые таланты. Когда команду возглавил Уле-Гуннар Сульшер, то норвежец сразу начал давать возможность молодым проявить себя.

    Таит Чонг дебютировал в составе «МЮ», заменив хавбека Хуана Мату на 61-й минуте. Футболист совершил несколько успешных касаний и запомнился своей оригинальной прической, но в остальном болельщики практически ничего о нем не слышали.

    Карьера до дебюта

    Чонг прибыл на «Олд Траффорд» летом 2016 года из академии «Фейеноорда», будучи худощавым вингером, а его волосы стали отличительной чертой на фоне других талантов манкунианцев.

    Дебютный сезон уроженца Кюрасао был испорчен в январе 2017 года, когда Чонг получил тяжелую травму колена. Лечение и восстановление заняли 10 месяцев, после чего он вернулся в состав U-18, но провел за команду всего семь матчей и забил четыре гола, после чего парня заметил и пригласил тренер резервистов «МЮ» Рики Сбраджия.

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    • За время выступлений в резервной команде нападающий впечатлил и заслужил место в предсезонном туре «Юнайтед» вместе с еще двумя дарованиями — Мейсоном Гринвудом и Эйнджелом Гомесом.

    Жозе Моуринью был особенно впечатлен Чонгом в товарищеской игре против «Америки» и даже использовал его на острие в качестве центрфорварда. В итоге голландец победил в номинации «Игрок сезона» среди футболистов до 18 лет.

    Нынешний сезон Чонг вновь начал в составе резервной команды, где сумел забить четыре гола в 12 матчах на внутренней арене и еще два — в Юношеской лиге УЕФА.

    Затем талант попал на скамейку запасных в игре Лиги чемпионов против «Ювентуса», после чего дебютировал в основе против «Рединга».

    Стиль игры

    Чонг выступает за молодежную сборную Голландии
    twitter.com/manutd

    Моуринью еще в межсезонье говорил, что переживает из-за физической формы голландца — парень мог не выдержать нагрузок в первой команде и борьбы с мощными защитниками в АПЛ.

    Сейчас видно, что форвард прислушался к советам менеджера и начал наращивать мышцы, что помогло ему начать играть еще ярче.

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    • У Чонга сильная левая нога, что является не таким уж частым явлением в Англии. Он способен совершать стремительные проходы и завершать их мощными ударами.

    Самые яркие эпизоды игры Чонга

    19-летний футболист адаптирован к игре на позиции вингера, особенно справа, но иногда способен смещаться и в центр нападения. Длинные ноги Чонга делают его крайне опасным для защитников при проведении контратак, поскольку он с легкостью уходит от любой опеки. С завершающей стадией у игрока тоже все в полном порядке.

    Что о нем говорят

    Жозе Моуринью (экс-наставник «МЮ»):

    «Он хорош. Конечно, физически у Чонга есть некоторые ограничения. Когда надо сделать еще одно касание и соперник навязывает борьбу корпусом, то Таит может потерять мяч. Но он способен проводить стремительные атаки и обыгрывать один в один. Прекрасный мальчик».

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    • Майкл Каррик (тренер «МЮ»):

    «Я вижу, что у клуба есть целая плеяда молодых ребят, которые являются большими талантами. Это Маркус Рашфорд, Люк Шоу, Джесси Лингард, Ромелу Лукаку, Эйнджел Гомес и Таит Чонг. Мне приятно, что я могу им помочь».

    Рики Сбраджия (тренер «МЮ»):

    «Таит дает нам дополнительный заряд скорости в любой ситуации с его участием на поле. Думаю, что для наших соперников он является постоянной угрозой, ведь может "взорваться" в любой момент». 0

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