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    «Тоттенхэм» обладает хорошей глубиной состава

    Реакция прессы на матч «Транмер» — «Тоттенхэм»

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    В рамках третьего раунда Кубка Англии «Тоттенхэм» разгромил на выезде «Транмер» со счетом 7:0. Приводим самые интересные мнения медиа по этому матчу.
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    «Тоттенхэм» одержал крупнейшую гостевую победу в кубке

    «Хет-трик Фернандо Льоренте и дубль Сержа Орье, первый из мячей которого был забит издали ударом, лучше который едва исполнит даже Харри Кейн, позволили "Тоттенхэму" выйти в 1/16 финала Кубка Англии. "Транмеру" удалось выстоять против красочно игравшего соперника почти весь первый тайм, но он был деклассирован после перерыва, где в действиях гостей за ниточки дергал Сон Хын Мин. Кейн появился на поле при счете 6:0 и сумел провести седьмой гол команды», — пишет на страницах The Guardian.

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    • «Тем самым он довел свой бомбардирский зачет до 19-ти взятий ворот в сезоне и забил 33-й мяч "Шпор" в 33-ти поединках, а также принес своему клубу крупнейшую гостевую победу в старейшем турнире планеты. Лондонцы играли не в оптимальном составе, где Кейн присоединился на скамейке запасных к Мусса Сиссоко, Кристиану Эриксену и Тоби Альдервейрельду. Тем не менее, они контролировали игру и почти вышли вперед на исходе получаса игры, когда Льоренте едва не попал в ворота после углового».

    «Тоттенхэм» не позволил «Транмеру» поднять голову

    «Именно сущность голов "Тоттенхэма", а также разгромный счет, подчеркнули значительный разрыв в классе между этими двумя командами в поединке, где аутсайдер не имел ни одного шанса, чтобы показать зубы. Ни один футболист представителя Лиги 2 не мог забить в девятку так, как Орье в эпизоде с первым голом, ни один его атакующий исполнитель не мог пробиться через чужую оборону так, как это удалось Сону в моменте со вторым взятием ворот. Два игрока топ-класса, забивших мячи топ-класса», — рассказывает на страницах The Telegraph Сэм Дин.

    «Уровень "Шпор" в эти минуты был недостижим, и те были попросту сильнее в остальное время этой игры в одни ворота. В тот вечер, когда были все обычные составляющие для сенсации — не лучшее состояние газона, холодная погода и бывший водитель фургона для перевозки мебели в центре чужой обороны, гости пошли на минимальный риск. Подопечные Маурисио Почеттино выдали девятиминутку искрометного футбола во втором тайме, забив три гола и закончив это противостояние за более чем полчаса до конца поединка».

    «Тоттенхэм» отлично выступает в кубковых турнирах

    «Лондонцы были вынуждены провести переигравки против "Ньюпорт Каунти" и "Рочдейла" в этом турнире годом ранее, но такие проблемы казались нереальным даже до того, как Орье открыл счет. Почеттино не скрывал, что для его команды приоритет — это АПЛ и Лига чемпионов, но показатели его подопечных в английских кубках все равно впечатляют. В каждом из двух предыдущих сезонов они выходили в полуфинал и встречаются с "Челси" на этой же стадии Кубка Лиги в следующем матче», — отмечает в отчете Goal.com об игре Дом Фаррелл.

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    • «После своего перехода в августе 2017 года Орье не всегда действовал убедительно, тогда как потрясающий прогресс Кирана Триппье в прошлом сезоне стало для него своеобразной помехой. Однако после почти месяца в лазарете ивуариец отметился боевым выступлением. Между тем, капитан хозяев Стив Макналти, которого закономерно считают культовым игроком "Транмера" с его чтением игры и воспитанием в академии "Ливерпуля", но ошибки и оплошности в его исполнении, которыми воспользовались Сон и Лукас Моура, имели слишком высокую цену».

    «Тоттенхэм» одержал три крупные победы за короткий срок

    «В прошлом году "Тоттенхэму" пришлось тяжело потрудиться в Кубке Англии на первых его стадиях, из-за чего команда провела две переигровки во время и так насыщенного графика матчей. Такой проблемы не возникло на сей раз, поскольку "Шпоры" снова вознаградили победой своих выносливых фанатов, которые вывесили флаги с протестом против расписания этой пятничной игры вечером в 200 милях от Тоттенхэма. Дружина Почеттино обыграла в гостях "Эвертон" 6:2, "Кардифф" 3:0 и "Транмер" 7:0 всего за 13 дней», — констатирует в материале ESPN Бен Пирс.

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    • «Большое количество игроков в составе получили заряд уверенности в себе благодаря выходу на поле, а большое количество основных исполнителей получили отдых, кроме того, Сона и Давинсона Санчеса можно было заменить по ходу игры. Абсолютно понятно то, что аргентинец сделал восемь замен, и нельзя сетовать на силу его стартового состава после такого результата, тогда как решение играть с вингбеками позволило Орье показать свою атакующую силу. Но нужно ли было выпускать на поле Кейна при счете 6:0?». 0

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