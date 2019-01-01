Новогодний трансферный дайджест. Главные слухи и инсайды

ESPN рассказывает о главных трансферных слухах последних дней.

«Челси» ведет переговоры с «Баварией»

«Челси» в январе попытается подписать чемпиона мира в составе сборной Германии Матса Хуммельса, утверждает The Sun.

Издание сообщает, что «синие» уже обратились к «Баварии» с просьбой назвать цену, за которую можно купить Хуммельса. Мюнхенцы ответили — около 30 миллионов фунтов.

Но «Бавария» также предупредила «Челси», что нужно действовать побыстрее, так как в случае ухода Хуммельса, мюнхенцам нужно будет найти игроку замену. Как сообщает The Metro, у «Челси» есть время до 14 января.

Хуммельс — пятикратный чемпион Германии и общепризнанно является одним из лучших защитников мира. Однако из-за повреждений, а также решений тренера из последних девяти матчей Хуммельс начал с первых минут только три.

«Арсенал» вступил в борьбу за восходящую звезду

Целый ряд клубов уже положил глаз на таланта «Норвич Сити» Макса Ааронса. Список претендентов на игрока дополнил «Арсенал», утверждает The Mirror.

Фулл-бэк только в августе дебютировал на профессиональном уровне, и лишь в начале января ему исполнится 19 лет. Однако его трансферная стоимость уже оценивается в 15 миллионов фунтов. В борьбе за Ааронса «канонирам» предстоит опередить «Тоттенхэм», а также РБ «Лейпциг».

Макс Ааронс canaries.co.uk

«Норвич» уже поставил свое условие — если клубы надеются подписать игрока сборной Англии U-19 в январе, то трансфер возможен только в том случае, если Ааронс пока продолжит выступления за «Норвич» на правах аренды. На данный момент команда ведет борьбу за возвращение в АПЛ, являясь одним из лидеров Чемпионшипа, и нуждается в игроке.

Сульшер пытается уговорить двух игроков

Уле-Гуннар Сульшер, хоть и подписал контракт с «МЮ» лишь до конца сезона, но все равно задумывается о долгосрочной перспективе клуба. Тренер пытается уговорить Давида Де Хеа и Антони Марсьяля остаться на «Олд Траффорд».

The Star приводит слова Сульшера, который сказал Де Хеа и Марсьялю о том, что «МЮ» — лучший клуб в мире и не стоит искать чего-то большего.

И Де Хеа, и Марсьяль пока отклонили предложения о продлении контрактов. Правда, было это еще до того, как Сульшер сменил на посту тренера команды Жозе Моуринью. Пока же «МЮ» пришлось активировать годичные опции продления соглашений с игроками, чтобы те не ушли уже летом 2019-го.

«Лацио» надеется подписать итальянца

«Лацио» надеется забрать у «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиана. По информации Sunday Mirror, есть и запасной план — это игрок «Челси» Давиде Дзаппакоста. На его счету лишь 10 матчей за «Челси» в этом сезоне, а в АПЛ и вовсе только 18 минут. Похоже, что он не особо соответствует требованиям Маурицио Сарри.

Давиде Дзаппакоста Sky Sports

Дзаппакоста присоединился к «синим» за 23 миллиона фунтов летом 2017 года, однако так и не стал регулярным игроком основы. «Челси» готов отпустить игрока, если поступит соответствующее предложение.

Другие трансферные слухи

«Бавария» сделала уже два предложения по покупке одного из главных молодых талантов Англии Каллума Хадсона-Одои. Второе предложение было вроде как в размере 20 миллионов фунтов. Однако «Челси» хочет за 18-летнего игрока как минимум 22,5 миллиона. Контракт футболиста истечет летом.

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подтвердил, что форвард «Севильи» Луис Муриэль — один из тех, кого клуб хочет подписать в январе. 26-летний игрок — универсальный нападающий, который регулярно играет за сборную Колумбии. Летом 2017 года «Севилья» купила его у «Сампдории», заплатив около 20 миллионов фунтов.

Один из самых странных слухов — интерес «Ман Сити» к Сеску Фабрегасу. Это кажется маловероятным, учитывая то, что у «Сити» укомплектована эта позиция, а также то, что Сеск не может пробиться в состав «Челси». 31-летний испанец, тем не менее, вероятно, покинет «синих» в январе.

«Челси» пока побеждает в гонке за игрока «Боруссии» Кристиана Пулишича. На 20-летнего игрока претендует сразу несколько клубов, включая «Арсенал» и «Ливерпуль». Его стоимость — около 45 миллионов фунтов. Источники сообщили ESPN, что «синие» договорились купить игрока за 50.

Кристиан Пулишич Bundesliga

«Манчестер Сити» вступил в переговоры по Томасу Парти, сообщает The Manchester Evening News. В прошлом сезоне ганец, который является одним из лучших игроков Африки, стал регулярно играть за «Атлетико».

Как сообщает Sunday Mirror, «Уотфорд» в январе ни за какие деньги не будет продавать нападающего Абдулая Дукуре. ПСЖ, который хотел подписать игрока, будет очень расстроен таким решением.

Плохие новости для фанатов «Ман Сити». По информации Manchester Evening News, «Лион» отклонил предложение «горожан» за полузащитник Танги Ндомбеле в размеле 45 миллионов фунтов.

Football.london сообщает, что звезда «Тоттенхэма» U-23, левый защщитник Джейден Браун ведет переговоры с «Хаддерсфилдом» о возможном переходе в зимнее трансферное окно.

Хорошие новости для болельщиков «Реала»: они пока могут успокоиться насчет возможного ухода Иско. Evening Standard сообщает о том, что игрок положил конец всем сплетням о возможном уходе, заявив, что хочет остаться в Мадриде.

А теперь плохие новости для «сливочных»: Sunday Mirror утверждает, что левым защитником «Бетиса» Жуниором Фирпо, на которого претендует «Реал», также заинтересовался «Манчестер Сити».

Джуниор Фирпо as.com

Новое имя на футбольном горизонте — talkSport сообщает, что «Лидс Юнайтед» и «Брайтон» ведут борьбу за 17-летнего польского таланта Матеуша Богуша. На счету полузащитника — 5 голов в 19 матчах за «Рух». Также он играет за сборную Польши U-19 и считается потенциальной звездой.

«Вест Бром» и «Эвертон» близки к тому, чтобы достичь согласия по трансфер Мэйсона Холгейта. Express пишет, что Холгейт может перейти в состав «Вест Брома» на правах аренды до конца сезона.

Кристиан Куаме летом перешел в «Дженоа» и с тех пор привлек к себе внимание ряда клубов. Calciomercato сообщает, что ивуарийцем интересуются «Валенсия», «Наполи», «Милан» и «Рома».

Нападающий «Лестера» Фуссени Диабате попал в немилость на «Кинг Пауэр Стэдиум». При этом на него есть спрос. L'Equipe говорит, что игроком заинтересовался «Фенербахче». Кроме того, малийца может забрать себе «Кан».

Испанское издание Super Deporte сообщает о том, что «Валенсия» хочет арендовать у «Вест Хэма» Хавьера Эрнандеса, более известного как Чичарито. Но стороны пока не могут договориться по сроку аренды — «Валенсия» хочет заполучить мексиканца на ближайшие полгода, тогда как «молотобойцы» надеются отдать Чичарито на полтора года.

Один из руководителей «Кристал Пэлас» Стив Пэриш намекнул, что клуб близок к завершению сделки по аренде форварда «Ливерпуля» Доминика Соланке. В этом сезон нападающий еще ни разу не играл в составе «Ливерпуля». Однако «Кристал Пэлас» все равно заинтересован в трансфере и настаивает на скорейшем завершении сделки.

«Барселона» отрицает, что договорилась по переходу полузащитника Адриена Рабьо из ПСЖ. Клуб заявил, что не нарушал никаких правил и не контактировал с игроком в обход ПСЖ.

В то же время, по данным Daily Mirror, «Ливерпуль» может перехватить Рабьо у «Барселоны», которая хочет получить игрока бесплатно следующим летом. «Красные» якобы готовы заплатить за футболиста в январе. Также на полузащитника, который не продлил контракт с ПСЖ, претендует «Тоттенхэм».

Адриен Рабьо fourfourtwo.com

«Кристал Пэлас» зимой хочет подписать нападающего «Челси» Миши Батшуайи, сообщает HLN. У бельгийца не складывается аренда в «Валенсии». В то же время и «Челси» нападающий пока не нужен.

Calciomercato утверждает, что Аарон Рэмзи выберет «Ювентус», а не ПСЖ. Валлиец уже зимой может начать переговоры с клубами, так как летом станет свободным агентом — его контракт с «Арсеналом» продлен не был.

«Ньюкасл», который борется за выживание, нуждается в забитых голах и может подписать форварда «Лидса» Кемара Руфа, сообщает Daily Mirror. 25-летний игрок в этом сезоне забил уже 13 голов и является одним из лучших в команде Марсело Бьелсы.

Защитник «Ливерпуля» Натаниэль Клайн может покинуть «Энфилд» в зимнее межсезонье. Сразу несколько клубов претендуют на защитника, сообщает Sunday Mirror. 27-летний Клайн большую часть текущего сезона пропустил из-за травмы. В декабре он вернулся на поле и провел четыре матча, в том числе принял участие в разгроме «Арсенала» (5:1), выйдя на замену. Однако возвращение в состав Джо Гомеса ограничит игровое время Клайна. В гонке за игрока, по сообщениям, лидирует «Кардифф». Также на него претендуют «Фулхэм» и «Лестер». 0