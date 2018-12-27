Почему всем выгодно возвращение Неймара в «Барселону»

Слухи о желании нападающего ПСЖ Неймара вернуться в «Барселону» не утихают. Анализируем, насколько это вероятно, и какие последствия стоит ожидать для каждой из сторон в случае осуществления громкого трансфера.

Насколько вероятно возвращение Неймара?

Еще в прошлом сезоне муссировались слухи о желании суперфорварда ПСЖ Неймара вернуться в «Барселону», откуда за рекордные 222 млн евро он перешел во французский гранд, но уже в текущей кампании эти спекуляции усилились в еще большей степени. По информации AS, который ссылается на источник в каталонском клубе, команда бразильца предприняла уже несколько попытки осуществить обратный трансфер и до сих пор регулярно обращается к чемпиону Испании организовать сделку. Отмечается, что сам футболист часто бывает в Барселоне и всегда навещает раздевалку сине-гранатовых.

Как сообщают медиа, Неймару не нравится уровень Лиги 1, также он скучает по бывшим одноклубникам и недоволен климатом в Париже, но «Пари Сен-Жермен» не желает расставаться с игроком за сумму, меньшую, чем та, за которую тот покинул каталонцев. По данным Mediapart, чемпиону Франции нужно 170 млн евро, чтобы выполнить условия финансового фейр плей (ФФП), потому данный трансфер вполне реален. Поэтому «блауграна» имеет хорошие шансы вернуть нападающего, для чего, правда, ей нужно самой подготовиться к соответствию ФФП путем продажи ряда своих игроков.

Резюме:

Трансфер вполне вероятен

Выгоден ли трансфер «Барселоне»?

Подписание бразильца несет в себе очевидную пользу чемпиону Испании, который хотя и по-прежнему является топ-командой, но остается таковой во многом благодаря гению Лионеля Месси. Призванные коллективно заменить Неймара Филиппе Коутиньо и Усман Дембеле (особенно последний) не блещут стабильностью, чтобы справиться с этой задачей, между тем, Луис Суарес несколько сдал в сравнении со своими лучшими временами, что особенно проявляется в реализации моментов. Такая ситуация привела к тому, что нынешнего запаса прочности должно хватить сине-гранатовым выиграть очередной чемпионский титул, однако для победы в Лиге чемпионов этого явно недостаточно.

Звезда ПСЖ обещает вдохнуть новую жизнь в команду, которой не хватает прежнего блеска, ведь тот может не только облегчить лидерскую ношу с плеч Месси, но и заставить Суареса прибавить в игре с появлением нового конкурента. Кроме того, это сделает атаку «Барселоны» не просто более мощной, а существенно усложнит жизнь любому сопернику с точки зрения понимания, как противостоять столь разносторонней атаке, где каждый способен в одиночку решить исход матча. Наконец, это уже сейчас обеспечивает «блауграна» с преемником аргентинского лидера, которому в следующем году будет 32 года, и клуб застрахуется от риска повторения ситуации, с которой прошлым летом столкнулся «Реал», потеряв Криштиану Роналду и не сумев найти ему равноценную замену.

Резюме:

«Барселоне» выгодно вернуть Неймара

Выгоден ли трансфер ПСЖ?

Продажа Неймара в игровом плане принесет ПСЖ скорее пользу, чем вред, поскольку само по себе настроение игрока вряд ли существенно помогает амбициозным планам клуба завоевать Лигу чемпионов. В таком случае команда будет более сплоченной и сможет думать только о турнирных задачах, не отвлекаясь на околофутбольные спекуляции. В этом контексте французскому гранду важно сохранить другого топ-форварда Килиана Мбаппе и строить проект вокруг подрастающей звезды мирового футбола, чтобы излишняя конкуренция с бразильцем ему не мешала.

Кроме того, в отсутствие Неймара тренерский штаб парижан может построить более организованное и дисциплинированное нападение, где будет четко понятен лидер, а в игре без мяча будет проявлено больше стараний, что важно, если рассматривать нападение в качестве первой линии обороны. Единственный, хотя и существенный минус для клуба — потеря коммерческих доходов с продажей бразильца, тем не менее, пока что непонятно, где именно взять 170 млн евро для того, чтобы избежать исключения из Лиги чемпионов, без которой сложно удовлетворить запросы своих звезд, потому выручка с трансфера сейчас важна как никогда. В то же время, эта ситуация может помочь сосредоточиться на раскрутке только Мбаппе и большем заработке с его имиджевых прав, а ПСЖ может со временем найти и другого топ-исполнителя статуса Неймара, которого устроит жизнь в Париже.

Резюме:

ПСЖ выгодно продать Неймара

Выгоден ли трансфер самому Неймару?

Если пребывание в «Пари Сен-Жермен» делает форварда несчастным, и он действительно настойчив в своих попытках вернуться на «Камп Ноу», то данный трансфер обещает принести ему по крайней мере моральное удовлетворение. Также Неймар получает ту конкурентную среду, которая позволит ему прогрессировать не только в рамках матчей Лиги чемпионов, тогда как во французском первенстве он рискует сдать в уровне игры, что, возможно, уже случилось за время его выступлений в ПСЖ. Кроме того, пока что «Барселона» представляет собой более вероятный шанс выигрывать главный еврокубок, нежели парижский гранд, которому не удается пробиться даже в полуфинал турнира.

Наконец, в случае стабильно качественного выступления за каталонский коллектив, как в прежние годы, форвард способен стать преемником Лионеля Месси и решить проблему, которая, если верить СМИ, ранее не давала ему покоя на «Камп Ноу», и которая стала одной из причин трансфера — недовольство от пребывания в тени аргентинца. В таком случае лидером «блауграна» станет именно он, получив капитанскую повязку и культовый статус среди «кулес». Минусом возвращения, скорее всего, станет меньший оклад, нежели в Париже, но, думается, сейчас для Неймара деньги не на первом плане, да и в Барселоне он все равно будет зарабатывать слишком много, чтобы жаловаться на жизнь.

Резюме: