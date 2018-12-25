Трансферный дайджест. 18-24 декабря

Адриен Рабьо

«Пари Сен-Жермен», полузащитник, 23 года

Вопрос с уходом полузащитника Адриена Рабьо из «Пари Сен-Жермен» практически решен. По информации европейских СМИ, хавбек продолжит карьеру в «Барселоне».

В начале 2019 года 23-летний футболист заключит с каталонцами предварительный контракт и получит подписной бонус в размере 10 миллионов евро.

Вероятно, Рабьо покинет Францию по окончании сезона, когда истечет срок его соглашения с парижанами. Впрочем, не исключен вариант, при котором лучший клуб Лиги 1 согласится продать игрока уже зимой, чтобы выручить хотя бы небольшую сумму.

Спортивный директор «ПСЖ» Антеру Энрике уже смирился с тем фактом, что его клубу не удалось удержать в своем составе талантливого футболиста.

Антеру Энрике Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Мы достигли принципиальной договоренности о продлении контракта с советниками Рабьо. Однако после матча с «Марселем» все изменилось. Я был поражен, Рабьо сказал мне, что получил предложение от «Барселоны» летом, 29 августа, за 20 часов до закрытия трансферного окна. Все просто, это значит, что руководство «Барселоны» договорилось с Рабьо раньше, чем они поговорили с нами. Их предложение было смехотворным, я удивился, что они предложили так мало. Это было неуважительное предложение за игрока топ-класса, коим является Рабьо. К тому же, невозможно согласовать трансфер такого игрока за 24 часа.

Наш прогноз: «Барселона».

Кристоффер Ольссон

АИК, полузащитник, 23 года

Кристоффер Ольссон sortitoutsi.net

Футбольный клуб «Краснодар» собирается расширить скандинавское представительство в своем составе, о чем пишет шведская газета Aftonbladet.

По информации издания, «горожане» заинтересованы в услугах полузащитника АИКа Кристоффера Ольссона, за которого готовы заплатить 4,5 миллиона евро.

В руководстве шведского клуба подтверждают информацию о наличии предложений по трансферу игрока, но пока не хотят раскрывать подробности переговоров.

При этом агент Ольссона Пер Йонсон заявил, что интерес к его клиенту проявляют клубы из пяти стран.

Пер Йонсон Агент Кристоффера Ольссона Не могу сказать по клубам прямо сейчас. Есть интерес из пяти разных стран, так что мы спокойно смотрим варианты.

Учитывая тот факт, что за «Краснодар» уже успешно играет швед Виктор Классон, мы считаем шансы на подписание Ольссона достаточно высокими.

Наш прогноз: «Краснодар».

Люка Эрнандес

«Атлетико», защитник, 22 года

Люка Эрнандес goal.com

Мюнхенская «Бавария» крайне нуждается в надежном защитнике, поэтому уже зимой планирует решить эту проблему.

На данный момент все идет к тому, что состав чемпионов Германии пополнит защитник «Атлетико» Люка Эрнандес.

По информации газеты Marca, «Бавария» готова заплатить за француза 80 миллионов евро, прописанные в его контракте.

Мюнхенцы переманивают защитника высокой зарплатой — 8,5 миллиона евро. «Атлетико» подобный оклад не потянет, поскольку платит огромную зарплату Антуану Гризманну.

К слову, тот же Гризманн, а также Коке и Диего Годин, пытались уговорить Эрнандеса не уходить, однако его позиция осталась неизменной.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне, похоже, тоже не уверен в том, что француз останется в его команде.

Диего Симеоне Главный тренер «Атлетико» Каждое решение является личным, и я это уважаю. Люка — молодой парень с большим будущим. Я надеюсь, что он останется в «Атлетико». Команда любит его и нуждается в нем. Мы любим Люку и наблюдаем за его прогрессом, но мы позволим ему принять то решение, которое будет лучшим для него. Я поддержу любое его решение. Уважаю его решение, потому что очень его люблю.

Возможно, Люка любит «Атлетико» так же сильно, как и Симеоне, но что-то нам подсказывает, что он все же выберет более именитый клуб и гораздо большую зарплату.

Наш прогноз: «Бавария».

Филипе Луис

«Атлетико», защитник, 33 года

Филипе Луис goal.com

Уйдет из «Атлетико» и Филипе Луис, с которым мадридский клуб не смог договориться по условиям нового контракта.

Защитника могут как продать зимой, так и бесплатно отпустить летом. Претенденты на него уже выстраиваются в очередь.

По информации Tuttosport, в услугах Луиса заинтересованы «Ювентус», «Интер» и «Милан».

Туринцы видят в бразильце потенциальную замену Алекса Сандро, который, вероятно, покинет «старую синьору».

Сейчас сложно сказать, как сложится дальнейшая судьба защитника, но вариант с переездом в Италию нам кажется наиболее оптимальным.

Наш прогноз: переход в итальянский клуб.

Николай Комличенко

«Млада Болеслав», нападающий, 23 года

Николай Комличенко idnes.cz

Форвард «Краснодара» Николай Комличенко, выступающий на правах аренды за чешский «Млада Болеслав» приятно удивляет в текущем сезоне. В текущем сезоне он забил 18 голов в 18 матчах, чем привлек к себе внимание многих клубов.

Среди них оказался и турецкий «Бешикташ», которому как раз нужен забивной нападающий, который помог бы решить проблему с нехваткой забитых голов, пишет Fanatik.

Сам «Краснодар», похоже, пока не собирается возвращать Комличенко, о чем футболист сам говорил в интервью. При этом «Зенит» и ЦСКА готовы дать шанс россиянину.

Как нам кажется более предпочтительным вариантом для форварда после Чехии была бы как раз российская Премьер-лига, так что ждем его в каком-то из наших топ-клубов.

Наш прогноз: переход в российский клуб.

Аарон Рэмзи

«Арсенал», полузащитник, 27 лет

Аарон Рэмзи independent.co.uk

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи точно покинет Лондон. В конце сезона его контракт с «канонирами» истечет, а новый подписан не будет.

На данный момент валлиец ведет поиски нового клуба, который, скорее всего, будет итальянским, видь именно из этой страны имеется серьезный интерес.

Ведущие итальянские СМИ утверждают, что главным претендентом на хавбека является «Ювентус», конкуренцию которому пытается составить «Интер».

«Старая синьора» готова платить Рэмзи 10 миллионов евро в год. Больше в клубе получает только Криштиану Роналду.

Существует вариант с переходом в «Пари Сен-Жермен», однако сам хавбек не хочет переезжать во Францию.

Наш прогноз: «Ювентус».

Гонсало Игуаин

«Милан», нападающий, 31 год

Гонсало Игуаин as.com

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды за «Милан», может перейти в «Челси».

Маурицио Сарри хорошо знаком с аргентинцем, ведь работал с ним в «Наполи». В недавнем интервью он похвалил Игуаина, но не захотел говорить о его трансфере.

Маурицио Сарри Главный тренер «Челси» Он мне очень нравится. Это восхитительный игрок, восхитительный человек. Но я не хочу говорить об Игуаине, потому что на данный момент у меня есть два с половиной нападающих, и Гонсало играет за «Милан». Поэтому лучше не говорить о нем сейчас.

По данным Mediaset, вопрос перехода Игуаина в «Челси» уже практически решен. Интересно, что в обратном направлении последует Альваро Мората, ранее выступавший за «Ювентус».

Наш прогноз: «Челси».

Виктор Цыганков

«Динамо» Киев, полузащитник, 21 год

Виктор Цыганков fcdynamo.kiev.ua

Перспективный полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков вошел в сферу интересов многих европейских клубов, среди которых «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Рома».

В украинских СМИ появилась информация, что неназванный немецкий клуб недавно предложил «Динамо» за Цыганкова 16 миллионов евро плюс бонусы, однако киевляне ответили отказом.

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис и главный тренер команды Александр Хацкевич хотят сохранить футболиста до лета.

Вероятно, они продолжат получать предложения, но вряд дадут положительный ответ кому-то из претендентов уже зимой. Разве что сумма будет действительно впечатляющей.

Наш прогноз: «Динамо». 0