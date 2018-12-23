«Манчестер Юнайтед» на выезде уверенно разобрался с «Кардиффом» в матче 18-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 5:1. «Манчестер Юнайтед» забил пять мячей впервые с 2013 года, когда команду возглавлял Алекс Фергюсон. Стоит отметить, что этот матч стал первым для Уле Гуннара Сульшера во главе «красных дьяволов» после увольнения Жозе Моуринью.

Дубль Лингарда оформил идеальный дебют Сульшера

Автор The Guardian Стюарт Джеймс считает, что врменному менеджеру «МЮ» удался идеальный старт, который вернет команде уверенность.

«Пятый гол был действительно важен. Это была 90-я минута, игра фактически закончилась более получаса назад, но когда Джесси Лингард закатил мяч в пустые ворота, проскользнув мимо Нила Этериджа, вратаря "Кардиффа", значимость этого гола не осталась незамеченной никем. Это был первый случай, когда "Юнайтед" забил пять голов в Премьер-лиге со времени последней игры сэра Алекса Фергюсона.

Другими словами, для Уле Гуннара Сульшера лучше не придумаешь — начать свою работу в качестве временного тренера с того, чтобы вернуть "МЮ" кураж победой, которая была столь же убедительной, как и результат матча. Оживленный и раскрепощенный "Юнайтед" с безжалостной эффективностью растоптал "Кардифф" этим вечером, а имя норвежца звучало с трибун громко и ясно на протяжении всей игры».

Ностальгия и ликование

Автор Daily Mail Оливер Холт описывает восторг фанатов «МЮ», избавившихся от ненавистного стиля игры Жозе Моуринью.

«Скандирования неслись с переполненного выездного сектора на стадионе "Кардифф Сити". Снова и снова фанаты "Манчестер Юнайтед" пели, наслаждаясь ностальгией и ликованием от радости освобождения, которое они могли видеть в своих игроках. После всех раздоров и тяжелой пахоты на поле времен Жозе Моуринью, это было похоже на день, когда они вернули свою команду.

Они снова смотрели на игру "Манчестер Юнайтед". Не на какую-то бледную и унылую тень "Юнайтед". Не на команду, которая боится собственной тени и которой запретили проявлять свои таланты. Не на команду, от которой осталась только историея. Не на команду, которой даже собственный менеджер не доверял. Наконец-то это был "Юнайтед", играющий с шиком и куражом.

О это временами возникающее чувство, что команда вернулась во времена Фергюсона, сделавшего "Юнайтед" великим. Болельщики как будто пытались стереть воспоминания о пяти с половиной годах борьбы и неопределенности с тех пор, как Фергюсон ушел в отставку. Так они пели».

Дальше будет сложнее

Автор The Telegraph Сэм Уоллас считает, что после яркого старта Сульшеру и «МЮ» будет сложнее показывать тот уже уровень игры

«Это была, безусловно, версия "Манчестер Юнайтед", которая выглядела намного ближе к идеалу, чем есть на самом деле. И даже Жозе Моуринью, если бы смотрел этот матч, должен был бы признать, что это был вечер, когда самый успешный клуб страны выступил так, как когда-то он играл постоянно.

Впервые с тех пор, как сэр Алекс Фергюсон попрощался с командой этой великолепной хаотической ничьей 5-5 против "Вест Бромвича" в мае 2013 года, "Юнайтед" забил пять голов в матче лиги. Идеальное начало для Уле Гуннара Сульшера, даже если "Кардифф Сити" был таким же вялым, как когда он был их менеджером. Что касается "Юнайтед", они не могут увольнять по деспотичному тренеру каждую неделю, чтобы получать такую ​​игру от своих футболистов, и после этой встряски необходимо будет сделать дальнейшие шаги.

Тем не менее, это было многообещающее выступление, с острыми пасами и точными завершениями, с изобилием голов — по одному для Маркуса Рашфорда и Антони Марсьяля и два для Джесси Лингарда, у каждого из которых была запутанная история взаимоотношений с Моуринью. Они играли, как будто освободились из-под гнета, и если их бывший тренер смотрел матч, он, несомненно, заметил то, насколько радостной была его команда».

Сила контраста

Автор ESPN Ник Миллер противопоставляет отношение к игрокам старого и нового главного тренера «МЮ» и сравнение получается не в пользу Моуринью.

«Как выяснилось, в "Манчестер Юнайтед" есть несколько хороших футболистов.

Это всегда опасно — строить какой всеобъемлющий сюжет вокруг футбольной команды после одного выступления, так что понятно колебание, перед тем, как мы станем приписывать убедительную победу "Манчестер Юнайтед" со счетом 5:1 над "Кардифф Сити" их тренеру, человеку, которого все любят, Уле Гуннару Сульшеру, а не Жозе Моуринью. Но после того, как нам в течение последних нескольких лет рассказывали, что игроки "Юнайтед" недостаточно хороши, и мы наблюдают за тем, как тренер снисходительно хвалит их за то, что они делают все возможное в матчах против "Ливерпуля", было приятно, по крайней мере, видеть, что группа игроков "Юнайтед" играет так, как будто не боится больше, что их отчитают.

В какой-то момент к концу матча Люк Шоу появился на позиции "десятки". Поль Погба гарцевал по всему полю, как цирковой жеребец, амбициозно раздавая пасы вслепую. Антони Марсьяль столкнулся с незнакомыми для себя аплодисментами и поощрениями со стороны тренера. "Они хорошие игроки", — сказал сияющий Сульшер после игры.

Иногда это действительно может быть настолько просто».

Погба играл с улыбкой

Автор The Telegraph Роб Коул делится наблюдениями за игроками «Манчестер Юнайтед» в первом матче при новом тренере.

«Это был его первый выход в стартовом составе с 1 декабря, и в начале матча чувствовалось, что он немного "заржавел — было несколько неточных пасов. Но как только он вошел в свой ритм, игра потекла своим чередом.

Его, очевидно, попросили играть дальше в атаке, чем при Жозе Моуринью, и он показал гораздо больше дьявольщины, чем при бывшем менеджере. Он стягивал на себя соперников, сыграл ключевую роль в голе Андера Эрреры и достойно отработал свою смену.

От него ждут гораздо больше, но, по крайней мере, новый тренерский штаб выпустил его на поле и он играл с намеком на улыбку на лице. Быстрые голы помогли". 0