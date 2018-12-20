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    Моуринью после Манчестера. Конец «Особенного» в элите?

    Португалец может больше не получить шанса на самом высоком уровне в мировом футболе

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    Жозе МоуриньюМоуринью после Манчестера. Конец «Особенного» в элите? Жозе МоуриньюПочему закончилась эпоха Моуринью в «Манчестер Юнайтед» Маурисио ПочеттиноТри кандидата на лето. Кто станет главным в «МЮ»?
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    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью построил свою карьеру на трех столпах: результаты, сплоченность и бренд. Он пережил моменты, когда один из них отсутствовал, а порой и два. Но в один миг все три столпа рухнули и его карьера развалилась. О будущем португальца рассуждает автор ESPN Габриэле Маркотти.
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    Поведение Моуринью может его похоронить

    Немногие менеджеры умеют так часто и мастерски рассказывать о своих достижениях, как Моуринью. Таким способом тренер умеет давить на своих соперников. Можно вспомнить о том, как оппоненты эпохи «Интера» выигрывали «нулевые титулы». О том, как «Особенный» назвал Арсена Венгера «специалистом по неудачам». Таких историй хватает.

    И Моуринью делал все правильно. Очень немногие люди в истории игры так быстро выигрывали титулы. Что бы ни говорили Моуринью критики — ресурсы, удача и стиль позволяли ему добывать медали.

    Беда в том, что он привык. Пошли одни неудачи. Моуринью бежал из «Реала», едва не устроив там гражданскую войну, после чего оставил «Челси» на грани вылета. Теперь и провал с «Манчестер Юнайтед». Проблема в том, что его проблемы в Мадриде и Лондоне возникли после титулов, а работа в Манчестере осталась без трофея АПЛ.

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    • Футбольные клубы понимают, что являются частью отрасли индустрии, а футболисты — долгосрочные активы, которые надо защищать и развивать. Моуринью, в свою очередь, позволял себе критиковать своих работодателей и перекладывать вину на игроков. Это его подвело.

    На этом фоне возникает вопрос: какой топ-клуб будет готов нанять Моуринью, зная о тактике его поведения?

    Трудно представить, что за португальцем сейчас выстроится очередь с предложениями. Слухи отправляют его в «Интер» — единственный клуб, кроме «Порту», с которым он попрощался и сохранил хорошие отношения. Однако у наставника команды Лучано Спаллетти сейчас полное доверие с клубом. Более того, в Милане видели, как Жозе возвращался в «Челси», с которым добился успеха в первый раз.

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    twitter.com/manutd

    Это был худший старт «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге. В середине декабря команда пропустила 29 голов — на один больше, чем за весь прошшлый сезон, когда команда стала второй. Два трофея, которые Моуринью выиграл в первом сезоне, это Лига Европы и Кубок лиги. Не самые престижные достижения для команды такого уровня.

    Большую часть своей карьеры Моуринью работал с игроками, которые были безумно преданы ему. Он быстро завоевывал доверие в коллективе, которое сохранялось даже в трудные времена. Этот подход стал константой всей карьеры Жозе.

    Но у Моуринью не удалось сплотить вокруг себя «Манчестер Юнайтед». Футболисты вели себя так, словно они просто ходят на работу, но не собираются воевать за что-то или кого-то. Многие футболисты просто не нашли общего языка с тренерским штабом.

    Основной состав постоянно менялся, это не шло на пользу. Всего четыре полевых игрока — Поль Погба, Андер Эррера, Златан Ибрагимович и Антонио Валенсия начали две трети матчей АПЛ в старте в первом сезоне Моуринью на «Олд Траффорд». Когда многие не ощущают уверенности в своем будущем, становится сложно доверять менеджеру.

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    • При плохих результатах Моуринью оставалось только одно — отталкиваться от своего бренда. Его уверенность в себе и коварство в итоге не помогли. Конечно, порой доходило до противоречий, травли судей и острых реплик, а все выглядело большим планом тренера. Игроки и фанаты считали, что Моуринью обречен на успех, но это оказалось ошибкой.

    Захватывающий футбол времен Фергюсона, атаки и неуязвимость — ничего этого не случилось с нынешним «МЮ». Мы столкнулись с постоянным хаосом, разногласиями и клеветой. Большинство поединков стали тяжелым испытанием, страхом перед неудачами и удручающим периодом в истории клуба. Фанаты соперников злорадствовали, а поклонники «Юнайтед» страдали.

    Клуб оказался в ловушке под железным куполом негатива. Действия и слова Моуринью стали более беспорядочными. От конфликта с Полем Погба до намеков на конфликт с вице-президентом «Юнайтед» Эдом Вудвордом. Между самоуверенностью и самообманом есть тонкая грань, а португалец ее не почувствовал и много раз пересек.

    «МЮ» и Моуринью пора меняться

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    twitter.com/manutd

    У Моуринью после отставки будет много времени, чтобы подумать и оценить ситуацию. «Атлетико» и другие топ-клубы сейчас играют в более активный футбол. Португальцу пора адаптироваться к современным реалиям и быть готовым работать в трендовых направлениях. Самая сложная задача — восстановить свой имидж, который был разрушен в Англии и Испании. Если португалец получит еще один шанс и провалится, то уже не сможет рассуждать обо всем так высокомерно, как он это делал в «Реале», «Челси» или «МЮ».

    Вполне возможно, что Жозе будет вынужден добиться успеха с командой второго уровня, как настоящий коуч-аутсайдер. Аналогично тому, как он сделал это с «Порту».

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    • Что касается «Юнайтед», то клуб ждет перезагрузка. Сульшер, возглавивший команду, выиграет время, необходимое для поиска главного тренера мирового уровня. Кандидаты — Маурисио Почеттино, Диего Симеоне и многие другие. Сейчас клубу необходимо одно — чистый лист, чтобы оставить позади неудачи Мойеса, ван Гаала и Моуринью.

    Глейзеры, владеющие «Юнайтед», знают, что спорт — это часть индустрии развлечений. Трудно продать продукт, когда нет результатов на поле. Почти шесть лет назад Фергюсон взял с командой титул в АПЛ и ушел. Теперь им надо действовать. В противном случае целое поколение болельщиков будет воспринимать «МЮ» только как клуб, над которым смеются соперники и зрители. 0

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