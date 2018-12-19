Три кандидата на лето. Кто станет главным в «МЮ»?

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Уле-Гуннара Сульшера на пост исполняющего обязанности главного тренера команды. Норвежец будет руководить командой до конца сезона, пока руководство «МЮ» будет проводить реструктуризацию, вводить должность технического директора, а также искать нового главного тренера.

Кого бы они хотели видеть на этом посту? «МЮ» может возглавить тот, кто способен:

— выжать максимум из подписанных за большие деньги игроков и привить команде узнаваемый стиль

— развивать юных игроков

— понимать философию, культуру и ключевые ценности клуба, включая его атакующие традиции

— создать позитивную обстановку внутри команды

— работать в новой структуре, в том числе подчиняться техническому директору

Итак, кто же может быть новым главным тренером «МЮ»?

Маурисио Почеттино

Он будет на первом месте в этом списке. Его «Тоттенхэм» играет в привлекательный футбол, при этом по сравнению со своими конкурентами очень мало тратит.

«Шпоры» построены преимущественно вокруг игроков, которых подписывал не Маурисио Почеттино. Но у аргентинца есть репутация тренера, который может выжимать максимум из того состава, который есть у него в распоряжении. Также ему в актив можно занести прогресс нескольких молодых английских игроков до уровня сборной Англии.

Почеттино известен тем, что умеет выстраивать хорошие отношения с игроками и персоналом. Кроме того, он уже работает под руководством вице-президента, который по сути выполняет функции технического директора — Даниэля Леви.

«Реал» хотел заполучить Почеттино прошлым летом. И хотя сейчас «сливочные» подписали контракт с Солари до 2021 года, слухи о Почеттино продолжают витать над «Бернабеу». Придется ли «МЮ» и «Реалу» устроить битву тяжеловесов в надежде заполучить высококлассного тренера?

Маурисио Почеттино twitter.com/spursofficial

Прошлым летом Почеттино подписал с «Тоттенхэмом» новый пятилетний контракт и надеется на дальнейший прогресс с клубом, в частности, после переезда на новый стадион. Если кому-либо и удастся вырвать его из лап Леви, то нужно ждать компенсации за аргентинца в размере не менее 20 миллионов евро.

На пресс-конференции в прошлый вторник Почеттино просто пожелал Моуринью «всего наилучшего». А на вопрос о том, что он мог бы стать «идеальным вариантом» для «МЮ» ответил: «Ходит много слухов, но я не могу отвечать на вопросы подобного рода. Я сфокусирован на том, чтобы сделать в "Тоттенхэме" все, что в моих силах».

Зинедин Зидан

Три победы в Лиге чемпионов за три года у руля одного из крупнейших клубов мира «Реала». Неплохо для резюме, не так ли?

Зинедина Зидана начали связывать с «МЮ» еще с тех пор, как он покинул «Бернабеу» в мае. Существует много мыслей о том, что он мог бы извлечь максимум из своих земляков-французов Поля Погба и Антони Марсьяля.

Однако в «Реале» он работал с командой мировых суперзвезд. Остаются вопросы относительно его умения развивать молодых игроков.

Зинедин Зидан as.com

Кроме того, его услуги недешево обойдутся «МЮ». Но является ли это большой проблемой для манкунианцев, учитывая то, что только что клуб потратил более 18 миллионов фунтов, чтобы расстаться с Моуринью?

Но если бы Зидан был первой опцией «МЮ», зачем тогда клубу понадобилось бы ждать до лета?

Диего Симеоне

Ранее во время поисков главного тренера «МЮ» уже связывался с Диего Симеоне. Но является ли он правильным вариантом после Моуринью, учитывая его схожую, столь же легковоспламеняющуюся репутацию, а также функциональный, рассчитанный на эффективность стиль футбола?

Диего Симеоне as.com

Симеоне — прекрасный тактик, ему удавалось прыгнуть выше головы в Ла лиге, а также он умеет прививать «осадный» менталитет, как легендарный сэр Алекс Фергюсон или Моуринью в свои лучшие годы. 0