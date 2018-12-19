Отставка Моуринью. Победители и проигравшие

Победитель: Поль Погба

Поль Погба twitter.com/manutd

Никто не сомневается в таланте Погба, но его выступления за «МЮ» пока не подтверждают данный факт.

Ситуация достигла апогея, когда Моуринью начал открыто критиковать француза и посадил его на лавку запасных в важных поединках.

Погба сидел в запасе во время игры с «Ливерпулем», а его напряженные отношения с главным тренером способствовали увольнению последнего.

Теперь у Поля есть возможность начать все с чистого листа. Кто бы ни пришел на место португальца, он должен будет сделать из Погба лидера коллектива или продать его.

Оба сценария — в пользу футболиста. 25-летний хавбек сможет стать звездой «Юнайтед», либо просто окажется в другом топ-клубе.

Проигравший: Жозе Моуринью

Здесь все очевидно. Его увольнение практически ровно через три года после ухода из «Челси» — еще один гвоздь в крышку гроба некогда великого тренера.

55-летний специалист не так давно считался номером один, но в последние годы эта репутация неуклонно разрушается.

После тройной победы с «Интером» португалец оказался на вершине футбольного мира. Он мог выбрать любую команду и пошел в «Реал», после чего вернулся в «Челси».

Затем начали появляться трещины в работе Жозе. После титула в АПЛ дела пошли плохо. Поступило предложение от «МЮ», но в Манчестере Моуринью уже не творил те чудеса, которые удавались ему в прошлом.

Вопрос лишь в том, что ждет тренера дальше? У него будут большие предложения или это конец?

Победители: молодые игроки

Маркус Рашфорд twitter.com/manutd

Моуринью ответил многим критикам, предоставив много шансов молодежи «Юнайтед».

Однако это не значит, что тренер хорошо работал с молодыми игроками. Маркус Рашфорд (21 год) и Антони Марсьяль (23) — одни из самых талантливых футболистов мира, но их карьера однозначно застопорилась.

У обоих были проблески огромного потенциала в последние два с половиной года, но при другом менеджере они могли бы уже сейчас стать настоящими звездами.

Действительно, Моуринью изо всех сил пытался выжать максимум из каждого. Не совсем понятно, с чем связаны проблемы того же Алексиса Санчеса.

В любом случае, новый главный тренер может дать Рашфорду и Марсьялю свободу и уверенность, чтобы стать настоящими символами нового «МЮ».

Кроме того, мы можем увидеть рост Эрика Байи, Андреаса Перрейры и других.

Проигравшие: клубы «большой шестерки»

Эден Азар и «Челси» пока оторвались от «МЮ» Sky Sports

«Манчестер Юнайтед» отстает от «Ливерпуля» на 19 очков, от «Челси» — на 11. Можно с уверенностью сказать, что все клубы «большой шестерки» были довольны происходящим кризисом в Манчестере.

Теперь все меняется. Нет никакой гарантии, но сейчас «Юнайтед» начнет активно набирать очки, но любой новый менеджер способен быстро перевернуть ситуацию с ног на голову.

«Юнайтед» потребуется настоящее чудо, чтобы догнать претендентов на титул, но претенденты на место в зоне Лиги чемпионов могут быть обеспокоены.

Факт остается фактом: прямо сейчас «Манчестер Юнайтед» способен вновь стать конкурентоспособным.

Победители: менеджеры без работы

Зинедин Зидан AS

«Юнайтед» планирует нанять нового главного тренера, но он может оказаться временным, а следующим летом вакансия вновь будет открыта.

Место на «Олд Траффорд» наверняка привлечет внимание высококлассных тренеров, которые в настоящее время не работают. Зинедин Зидан и Антонио Конте находятся на вершине этого списка после отставок из «Реала» и «Челси» соответственно.

«Юнайтед» может также рассмотреть кандидатуру Маурисио Почеттино. При этом клубу не придется выплачивать Зинедину Зидану и Антонио Конте компенсацию, тогда как с Почеттино все иначе — «Тоттенхэм» просто так его не отпустит.

Проигравший: Эд Вудворд

Эд Вудворд twitter.com/manutd

Исполнительный вице-президент клуба Вудворд отвечал за каждое тренерское назначение после ухода сэра Алекса Фергюсона.

Справедливо будет сказать — ни одно из них не было максимально успешным. Дэвид Мойес — катастрофа, Луи ван Гаал — непоследоваательно, а Моуринью — не сразу, но провал. Если этого мало, то Вудворд отвечал и за подписание нового контракта с португальцем.

Многие признали, что новое соглашение с Моуринью — огромная ошибка. В нынешнем сезоне руководство клуба потеряло контроль над Моуринью, а коуч перестал справляться со своими обязанностями.

Вудворду, безусловно, есть за что отвечить. Он должен сделать следующий шаг идеально, чтобы спасти репутацию.

Проигравший: «Тоттенхэм»

Маурисио Почеттино Sky Sports

Всякий раз, когда появлялись слухи о будущем Моуринью, оптимально заменой считался Почеттино. Все предположения начнут звучать с новой силой.

Эксперты подчеркивают, что «МЮ» следует обратиться к тренеру, который способен создать команду с нуля, а не к кому-то с большим списком заслуг.

Очевидны опасения по поводу нехватки достижений у главного тренера «Тоттенхэма», но есть аргументы и в пользу аргентинца. С большими инвестициями его подопечные давно бы покорили Европу. Именно ресурсы он получит на «Олд Траффорд».

«Тоттенхэму» стоит беспокоиться. Почеттино ранее сватали в «Реал», но он продлил контракт. Сможет ли клуб удержать свою главную звезду?

«Юнайтед» не будет нанимать тренера на длительный срок уже сейчас. Пока «шпорам» бояться нечего. Тем не менее, следующим летом их главный тренер может уйти.

Единственной надеждой лондонцев может быть выбор «МЮ» в пользу одного из специалистов, который свободен. 0