Яма «МЮ». Клубу пора начинать операцию по спасению

«МЮ» не знает, что делать с Моуринью

Три года назад, 17 декабря 2015 года, Моуринью был уволен из «Челси». Всего за день до этой годовщины у многих на устах застыл вопрос: повторится ли история на «Олд Траффорд»?

Бывший защитник «Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл заявил следующее:

«Отставка должна состояться, но предпочел бы увидеть ее после завершения сезона. Однако руководство клуба настолько наивно, что просто невероятно.

Когда команда вернулась из предсезонной подготовки, то все уже вышло из-под контроля. Никто не может контролировать Моуринью. Они не знают, что с ним делать и о чем говорить. Они не понимают, чего ждать от него на пресс-конференциях. Отставка тренера станет большим финансовым ударом по клубу».

«МЮ» проиграл «Ливерпулю» со счетом 1:3, после чего остался шестым с отставанием от «красных» на 19 очков.

Мнение экс-форварда «Ньюкасла» и сборной Англии Алана Ширера:

«В настоящий момент в "МЮ" только Давид Де Хеа реализовывает свой потенциал. Что-то надо менять. Руководство либо должно избавляться от менеджера, либо поддерживать его не на словах, а подписанием игроков, которые ему нужны. С этой командой надо очень много работать. Есть явная нехватка мастерства. Правление не поддержало Моуринью прошлым летом. У Жозе были цели на трансферном рынке, но сделки не состоялись.

Тем не менее, такие ситуации — не всегда вина главного тренера. Я не думаю, что все игроки покидали поле после игры с "Ливерпулем", думая, что сделали все возможное».

«Если бы вы прилетели с Луны и ничего не знали о футболе, то после минувшей игры сказали бы, что "Юнайтед" — рядовой клуб АПЛ, не более того», — заявил бывший капитан «МЮ» Рой Кин.

Поддержал мнение коллег и бывший полузащитник «Лестера» и сборной «Уэльса» Робби Сэвидж:

«Команда выглядела очень бедно и жалко. Им нет никаких оправданий. "МЮ" потратил много денег — на скамейке запасных сидят более 100 миллионов фунтов. Быть так далеко от первого места в АПЛ — просто смешно. Так быть не должно. Все, что раньше было у "Юнайтед", теперь есть у "Ливерпуля".

Печальная статистика

«МЮ» играет все хуже twitter.com/lfc

1. "Юнайтед" набрал 26 очков после 17 матчей в АПЛ — худший показатель на данном этапе с сезона 1990/91.

2. В этом сезоне команда пропустила в Премьер-лиге 29 голов — на один больше, чем за весь прошлый сезон.

3. Команда отстает на 19 очков от лидирующего "Ливерпуля". на 11 очков — от первой четверки и находится ближе к зоне вылета, чем к вершине.

4. У подопечных Моуринью есть всего одна победа в шести матчах и разница мячей — 0.

5. Преимущество "Ливерпуля" над "МЮ" в 19 пунктов стало самым большим за всю историю выступлений двух клубов по итогам 17 игр сезона.

6. "Ливерпуль" нанес 36 ударов по воротам соперника — наибольшее количество во всех играх с участием "МЮ" в АПЛ с тех пор, как специалисты Opta начали вести эту статистику (с 2003 года).

Клубу нужна перезагрузка

«Ливерпуль» полностю переиграл «Юнайтед» twitter.com/lfc

В январе главный тренер подписал новое соглашение с клубом до 2020 года.

В первом сезоне Жозе Моуринью выиграл Кубок лиги и Лигу Европы, финишировав вторым в АПЛ, но в 2018/19 начались сложные времена.

Его команда покинула Кубок лиги еще в сентябре, но проявила характер и невероятным образом пробилась в плей-офф Лиги чемпионов.

За пределами поля португалец публично критиковал игроков и не скрывал своих отношений с Полем Погба, которого лишил статуса вице-капитана.

"Каждая пресс-конференция Моуринью — это мыльная опера. Способен ли он выжать максимум из этого коллектива? Мы уже сейчас знаем ответ. Сам Жозе остается в облаках. 'Ливерпуль' был сильнее по всем статьям, а тренер заявляет, что цель 'МЮ' — место в первой шестерке.

Именно это хотят слышать фанаты 'МЮ'? Команда была второй в прошлом сезоне", — заявил экс-форвард "Селтика" и "Челси" Крис Саттон.

Сэвидж добавил:

"Я не вижу схемы игры, не вижу направления развития клуба. Куда движется 'МЮ' при Моуринью? Жозе, вы выбираете игроков и ставите и на поле, но они не показывают ничего. Они не собираются победить в Лиге чемпионов или пробиться в топ-4 АПЛ. Куда они идут?".

"Болельщики уже не хотят посещать матч. Аналогичная ситуация была при Дэвиде Мойесе — это тренерский провал. Весь клуб нуждается в перезагрузке", — констатировал Невилл.

Дни Погба в Манчестере сочтены

Погба провел в запасе три матча подряд twitter.com/manutd

Чеммпион мира Поль Погба — когда-то самый дорогой футболист мира, за которого "МЮ" заплатил "Ювентусу" 89 миллионов фунтов. Теперь этот парень третью игру подряд проводит в запасе.

Он был единственным футболистом "Юнайтед", которого практически все читатели BBC включили в старт матча с "Ливерпулем". Но в воскресенье он вновь не получил шанса. Это конец истории француза в "Юнайтед"?

"Не думаю, что у Погба есть будущее в клубе. Большой вопрос, кто задержится в 'МЮ' дольше — Моуринью или Погба? Команда провалилась против 'Ливерпуля', а тем временем игрок стоимостью 89 миллионов фунтов не был использован", — отметил Сэвидж.

"Дни Погба сочтены. Они не захотят продавать его в январе, но у Погба есть свое мнение. Он покинет клуб", — считает Кин.

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Грэм Сунесс:

"Погба однозначно понимает, что играел лучше Маруана Феллайни или Неманьи Матича. Но у него нет нужного отношения к делу, при котором он бы превосходил любого полузащитника Премьер-лиги". 0