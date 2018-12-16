«Манчестер Сити» остается фаворитом на золото АПЛ

Накануне в рамках 17-го английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» переиграл «Эвертон» со счетом 3:1. Приводим самые интересные публикации в СМИ по этому поводу.

«Сити» покончил со стойкостью «Эвертона» на «Этихад»

«Игра "Манчестер Сити" против "Эвертона" не шла в одни ворота. Поэтому выиграв в матче, чемпион продемонстрировал, почему он остается фаворитом на завоевание титула, несмотря на потерю лидерства в прошлую субботу. Он также обошел "Ливерпуль" и снова стал первым в турнирной таблице — по крайней мере, пока не завершится поединок конкурента против "Манчестер Юнайтед" на "Анфилде" в воскресенье», — пишет на страницах The Guardian Джейми Джексон.

«Мерсисайдцы прибыли на "Этихад" в качестве единственной команды, которая не проигрывала здесь с тех пор, как манкунианцев возглавил Пеп Гвардиола, но теперь пали и они. "Горожане" добились результата, сохранив безжалостность, которая перемалывает большинство соперников, что в конечном итоге и ослабило сопротивление "Ирисок". Это было одно из многих впечатляющих выступлений "Сити" в текущем сезоне после поражения от "Челси" и победы над "Хоффенхаймом" посреди недели, что привело их к победе в группе Лиги чемпионов, но предоставило лишь два дня на подготовку к игре АПЛ».

«Эвертон» потерпел неудачи в обоих штрафных

«Менеджер гостей Марку Силва мог быть удовлетворен первыми 20 минутами игры в исполнении своих подопечных, если, вероятно, не считать того, что они не вышли вперед, тем не менее, первый гол манкунианцев нельзя назвать таким, который нельзя было избежать. Вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд отдал короткую передачу на Ерри Мину под узким углом у лицевой линии, а тот, подвергаясь высокому прессингу со стороны оппонентов, беспомощно запустил мяч в середину поля, чем отдал снаряд во владение сопернику. Голкиперу мерсисайдцев следовало быть более прагматичным (разыгрывать мяч от своих ворот — это очень хорошо, но стоит отпасовать слабо, и ты скорее сделаешь хуже, чем наоборот), хотя колумбиец, считавшийся перспективным игроком для "Барселоны" менее года назад, как ожидалось, проявит больше хладнокровия в такой ситуации», — отмечает в материале ESPN Ник Эймс.

«Это была не единственная передача Мины и его партнеров по обороне, которые вышли неудачными в этот начальный период матча, и "Ириски" явно прогрессируют, благодаря чему в этом сезоне на них значительно приятнее смотреть, однако это был очередной поединок, где можно было убедиться, как много работы им еще предстоит сделать. Периоды разгильдяйства стали обычным явлением во всех их играх, и сама команда пока что не выглядит достаточно смертоносной, чтобы вызывать серьезные проблемы у представителей топ-шестерки на их поле. Используй Ришарлисон свой ранний шанс забить, все могло сильно поменяться, и были также возможности создать проблемы "Горожанам" в первую четверть часа: между своей и чужой штрафными коллектив выглядит солидно, но главное улучшение необходимо сделать в каждой штрафной».

Жезус забил вовремя для своих перспектив в «Сити»

«С учетом одного гола в АПЛ этого сезону и соблазнов, которые возникнут с приближающимся наступлением зимнего трансферного окна, на Габриэла Жезуса обрушивалось все большее давление, ведь ему нужно доказывать Гвардиоле, что он способен быть настоящей и надежной альтернативой Серхио Агуэро. Здоровье аргентинца снова будет беспокоить менеджера после его недавнего пребывания в лазарете на фоне плотного графика, который наступит после Рождества, а значит "Сити" нужно было бомбардирское мастерство бразильца. И он стильно ответил на этот вызов: после неудачных попыток забить с помощью предыдущих 18-ти ударов, он переиграл Пикфорда благодаря двум своим попыткам», — отмечает в анализе игры для Sky Sports Питер Смит.

«Ему нужны были эти голы. Его выступления были хорошими, но ему необходимо было забивать, и как для нападающего, ему нужно было реализовать эти моменты, чтобы усилить уверенность в своих силах, в то время, как Агуэро вот-вот вернется в строй. Это был идеальный момент», — заявил в эфире того же медиа бывший форвард манкунианцев Крейг Беллами.

«Сити» уже готовится к приему «Ливерпуля»

«Это элитная команда, и хотя она уступила на прошлой неделе "Челси", но ее практически невозможно одолеть на ее поле, где она выиграла последние 10 матчей, и даже хорошо организованный, опасный "Эвертон" контролировал в данной игре лишь последние 10 минут поединка. Были два гола от Жезуса, которые он провел в АПЛ впервые с 19 августа, и оба мяча он, а также Рахим Стерлинг забили ударами головой в борьбе против высокорослых защитников соперника. Они могу переиграть любого, кого выберут, и, вернув пока себе лидерство в чемпионате, их мысли уже обращены к поединку 3 января», — рассуждает на страницах The Telegraph Сэм Уоллес.

«Именно тогда "Горожане" сыграют против единственной непобежденной команды в лиге — "Ливерпуля", и это их единственный настоящий конкурент в национальном первенстве. До того момента еще предстоит провести четыре матча, начиная с грядущей встречи против "Лестера" на выезде в Кубке Лиги, хотя "Сити" редко против кого-то встречает настоящее сопротивление в течение всей игры. Это ни в коем случае не было плохой игрой в исполнении "Ирисок", как ни относись к их ошибкам в обороне, но они не сумели нанести ни одного удара по воротам хозяев в течение 66 минут». 0