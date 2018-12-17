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    Азар вернул себе статус лидера «Челси»

    Реакция прессы на матч «Брайтон» — «Челси»

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    В рамках 17-го тура английской Премьер-лиги «Челси» на выезде победил «Брайтон» со счетом 2:1. Публикуем самые интересные публикации в медиа по этому матчу.
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    Азар сделал игру «Челси»

    «Эден Азар покинул этот поединок с гримасой за семь минут до его конца, его правая лодыжка все еще болела от удара, полученного несколькими моментами до того от Дейла Стивенса.

    Бельгиец привык прикладывать пакеты со льдом прямо на скамейке запасных, и мог запросто порвать сустав. Но по крайней мере он мог согреться осознанием того, что нанес повреждения сопернику», — пишет на страницах The Guardian Доминик Файфилд.

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    • «Это был Азар в своей самой зачаровывающей форме: одно из тех выступлений с его стороны, когда защитники, кажется, загипнотизированы его мастерством и прижимаются к своим воротам при каждом его игровом действии, а мяч приклеивается к ногам атакующего полузащитника по мере того, как он ускоряется между эшелонированных рядов из собственных опекунов.

    Первый подкат заставляет его хромать, но, словно футбольная версия [легендарного крикетиста] Гордона Гриниджа, он становится еще более опасным, когда ему нанесен удар, и адреналин бьет ключом. В течение целого часа у "Брайтона" не было ответа на действия бельгийца, хотя к чести хозяев, они сумели собраться на последних минутах матча, сделав некомфортной ситуацию для "Челси", которая обещала стать легкой прогулкой для гостей».

    Азар помогает выиграть «Челси» даже когда не забивает

    «Действуя вторую игру кряду на позиции "ложной девятки", когда нападающие Альваро Мората был травмирован, а Оливье Жиру остался в запасе, Азар забил свой первый мяч в 12-ти матчах за клуб и сборную, а также добавил девятый ассист во всех турнирах за лондонцев.

    В начале матча Эден превратился в раздражающую для своих партнеров и оппонентов фигуру на поле, когда терял мячи или собирал на себе фолы. Но как только он начал менять позиции, остальная часть команды гостей прекратила искать его каждой передачей, и все заработало», — анализирует игру «Синих» и их лидера Мэтт Лоу в отчете The Telegraph о поединке.

    «Бельгиец опускался глубже, смещался влево и искал каждую возможность для обострения игры так же рьяно, как Н'Голо Канте чувствует опасность.

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    По-настоящему атакующий хавбек вступил в игру, когда сделал голевой пас на Педро, подхватив бесхозный снаряд после заблокированного удара и избежав пары попыток отобрать у него сферу. Что стало ключевым для "Челси" — это то, что даже когда Азар не забивал, он все же создавал голы, однако его подвиги должны были закончиться благодаря порой грязным приемам хозяев».

    Более сильная команда отобрала бы очки у «Челси» в этот день

    «Классное выступление полузащитника в течение более часовой игры на позиции "фальшивой девятки" только взбодрит тех, кто верит, что он способен преуспеть в системе Маурицио Сарри.

    Лондонцы также показали хладнокровие в том, чтобы выстоять во время финального штурма "Чаек", несмотря на комфортную для себя большую часть матча.

    Тем не менее, победа гостей здесь совсем не подвергалась сомнениям, с учетом того, как слаб был "Брайтон" до забитого Солли Марчем гола», — убежден в материале ESPN Лиам Туми.

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    • «Их атакующая угроза при этом тревожно спала, как только снизился уровень затрачиваемой Азаром энергии, и более сильная команда могла бы вырвать один балл.

    Сарри выставил тот же состав, что одолел неделей ранее "Манчестер Сити", за что был вознагражден убедительным выступлением с самого начала поединка. Его решение выпустить на 66-й минуте Рубена Лофтуса-Чика также помогло укрепить центр поля, когда коллектив, казалось, вот-вот дрогнет».

    «Челси» закрепился в зоне Лиги чемпионов

    «Сейчас у "Челси" 37 очков, что на два меньше, чем у "Тоттенхэма", но, возможно, более важно то, что это на три балла больше, нежели у "Арсенала", чья беспроигрышная серия завершилась в гостевом матче против "Саутгемптона", тогда как "Брайтон", пока что остающийся на 13-й позиции, оторвался на пять пунктов от "Ньюкасла".

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    Благодаря голу Педро Азар записал ассист в четвертый раз кряду в рамках АПЛ — первый в карьере и в качестве игрока "Челси", что в прошлый раз сделал Сеск Фабрегас в сентябре 2014 года. Не согласившись только с этим, бельгиец отметился еще прекрасным голом, чем завершил серию из семи поединков кряду без голов», — рассказывает Патрик Ридж в отчете Goal.com о матче.

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    • «Менеджео "Брайтона" Крис Хьютон был справедливо зол за игру своих подопечных в эпизоде со вторым голом "Синих". Ведь хотя первый мяч стал результатом индивидуального мастерства, второй, который и оказался решающим — получился благодаря недостаточно сильной игре хозяев. Неточный пас Леона Балогуна включил в игру Виллиана, а остальное сделал уже Азар». 0

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