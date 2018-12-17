Жеребьевка ЛЧ: везение «Сити», Клопп в Германии и сложный тест для Роналду

Кошмар для «Юнайтед», мечта для «Сити»

Журналист ESPN Марк Огден убежден, что «Манчестер Юнайтед» крайне не повезло с жеребьевкой, в то же время «Манчестер Сити» получил одного из самых желанных соперников на данной стадии.

«Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов на "Шальке" — мечта для чемпионов английской Премьер-лиги. Клуб из Гельзенкирхена, занявшие второе место в группе D после "Порту", находится в нижней части турнирной таблицы Бундеслиги, выиграв всего четыре матча в сезоне.

Главный тренер Доменико Тедеско имеет в распоряжении посредственный по качеству состав, который, вероятно, всерьез не потревожит "Сити". Так что данная стадия для команды Пепа Гвардиолы должна стать лишь формальностью.

Отметим, что для Лероя Сане встреча будет принципиальной, ведь раньше он играл за "Шальке".

Если говорить о приметах, то можно отметить, что единственный европейский титул "Манчестер Сити" — Кубок обладателей кубков — был добыт после победы над "Шальке" на пути к финалу.

Матия Настасич Защитник «Шальке» Я рад, что мы сыграем с «Манчестер Сити». Для меня эти два матча будут особенными. Я играл в футболке «Сити» на протяжении трех лет.

Встречу "Манчестер Юнайтед" и "Пари Сен-Жермен" сравнивают с битвой тяжеловесов, хотя она может перерасти в избиение, если до февраля "красные дьяволы" не устранят проблемы в обороне.

Может ли мрачная защитная линия "Юнайтед" справиться с угрозой Неймара, Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани? Успеет ли Поль Погба вернуться в команду, чтобы оказать влияние на исход матчей? И останется ли Жозе Моуринью у руля коллектива к тому моменту, как состоится первый матч?

Томас Тухель Главный тренер «Пари Сен-Жермен» У нас достаточно сильная команда, которая способна победить на «Олд Траффорд». Я уверен в своей команде, нас ждет серьезное испытание. В 1/8 финала всегда тяжело. У «Манчестер Юнайтед» богатый опыт выступлений в этом турнире, он несколько раз выигрывал Лигу чемпионов. У меня нейтральное отношение к итогам жеребьевки.

Очень много вопросов остаются без ответов, но уже сейчас понятно, что очевидным фаворитом пары будет "Пари Сен-Жермен", жаждущий улучшить свой личный рекорд в Лиге чемпионов.

Однако "Юнайтед" отступать нельзя, ведь для него только победа в турнире гарантирует возвращение в Лигу чемпионов в следующем сезоне», — подчеркивает Огден.

Париж избежал выезда в Мадрид

Жиль Фестор из Le Figaro отметил, что «Пари Сен-Жермен» очень не хотел попасть на «Атлетико», в чем ему в итоге и повезло.

«Заняв первое место в группе, парижане гарантировали, что им в соперники попадется команда со второй позиции. Среди потенциальных соперников, "Пари Сен-Жермен" больше всего надеялся избежать "Атлетико", в чем ему повезло.

Однако жеребьевка приготовила для столичного клуба другого гранда европейского футбола — "Манчестер Юнайтед", который хоть и не находится в лучшей форме, но пытается вернуть себе былую славу.

"Красные дьяволы" занимают лишь шестое место в чемпионате Англии, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" сразу на 19 очков.

Впрочем, в феврале, когда зимнее трансферное окно закроется, трехкратный победитель Лиги чемпионов может предстать перед нами в совершенно ином, более привлекательном образе», — опасается Фестор.

Принципиальный матч для Клоппа

Корреспондент The Telegraph Джейсон Берт высказался о соперниках «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», отметив, что для Юргена Клоппа встреча с «Баварией» станет принципиальной.

«Противостояние "Тоттенхэма" и дортмундской "Боруссии" обещает стать фантастическим. Обе команды находятся в отличной игровой форме, действует быстро и остро в атаке.

С "Боруссией", которая лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, соревноваться очень сложно. Реальный расклад на данную пару — 50 на 50, хотя небольшую инициативу все же можно отдать более закаленным в боях "шпорам".

Еще одна аппетитная пара — "Ливерпуль" — "Бавария". У мюнхенцев пока не видно проблем со старением состава, но есть вопросы по поводу будущего главного тренера Нико Ковача.

У "Ливерпуля" есть Юрген Клопп, для которого встреча против мюнхенцев должна стать принципиальной, учитывая тот факт, что в прошлом "Бавария" всерьез интересовалась его услугами.

Юрген Клопп Главный тренер «Ливерпуля» Все понимают, что атмосфера будет великолепной. Это будет прекрасный выезд для наших болельщиков, замечательный город, так что все отлично. Перелет не самый дальний, к тому же о Германии мы определенно знаем больше, чем о других чемпионатах. Это правда, но большого значения не имеет. В итоге все решать парням непосредственно на поле. Попробуем.

Поскольку ответный матч пройдет в Мюнхене, "Ливерпуль" не имеет права серьезно ошибаться», — отмечает Берт.

В надежде на чудо

Обозреватель L’Equipe Сириль Олив-Берте признает, что «Лиону» будет сложно соперничать с «Барселоной». В то же время он попытался найти слабые стороны каталонцев.

«Каталонцы, выигрывавшие Лигу чемпионов в 2015 году, топчутся на одном месте в течение трех лет, вылетая на стадии 1/4 финала. Они поочередно уступили "Атлетико", "Ювентусу" и "Роме".

Особенно неудачными для "Барселоны" получались выездные встречи. В Мадриде они проиграли 0:2, в Турине — 0:2, а в итальянской столице — 0:3, что многие фанаты "сине-гранатовых" вообще посчитали унижением.

Без Самюэля Умтити, получившего травму колена несколько месяцев назад, защита "Барсы" уже не так сильна. В каждом выездном матче группового этапа команда пропустила как минимум по голу.

В чемпионате Испании сразу семь команд играют надежнее в обороне, чем "Барселона", пропустившая 19 голов в 16 матчах. На правом фланге поочередно и безуспешно играют бывший полузащитник Серджи Роберто и Нелсон Семеду. В центре Жерар Пике уже на так успешен, как раньше.

Брюно Женезьо Главный тренер «Лиона» «Барселона» — один из самых тяжелых вариантов. Мы намерены показать свой лучший футбол. Нас ожидают два великолепных матча, нам по силам добиться положительного результате в обеих встречах.

А вот Лионель Месси набрал впечатляющую форму за последние несколько недель, когда восстановился после травмы. Его отсутствие было особенно заметно в матче против "Интера", да и встречу с "Тоттенхэмом" он начинал со скамейки запасных», — пишет Олив-Берте.

Неудобный соперник для «Юве»

Колумнист газеты AS Альфредо Реланьо заметил, что «Атлетико» будет неудобным соперником для «Ювентуса», сделавшего ставку на победу в Лиге чемпионов.

«Ничья в матче с "Брюгге" очень дорого обошлась "Атлетико", который в итоге занял второе место в группе, а в 1/8 финала попал на "Ювентус". Речь идет о команде, которая после шести подряд чемпионских титулов в Италии подписала Криштиану Роналду только ради того, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

В чемпионате Италии "старая синьора" допустила всего одну осечку, сыграв вничью с "Дженоа". Во всех остальных встречах были победы.

В любом случае, как мне кажется, оба клуба не слишком довольны результатами жеребьевки, потому что "Атлетико" всегда считался очень неудобным соперником.

Павел Недвед Директор «Ювентуса» У нас очень сильная команда, и мы уверены в своих силах. «Атлетико» — сбалансированная команда, играть с ней сложно. Они умеют глубоко обороняться и всегда могут создать опасность у чужих ворот благодаря Косте и Гризманну. Я жду два боевых матчах. Возможно, голов много не будет.

На фоне данной встречи соперничество "Реала" и "Аякса" выглядит не так интригующе, хотя, если зимой Флорентино Перес не найдет забивного нападающего, то противостояние может стать более равным, чем все предполагали», — считает Реланьо.

«Барселона» может помочь «Реалу»

Мигель Анхель Лара из газеты Marca подробнее остановился на встрече «Реала» и «Аякса», а также нашел то, чем «Барселона» может помочь принципиальному сопернику.

«По итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов стало известно, что действующий победитель турнира сыграет с "Аяксом". Для команд это будет уже 13-е противостояние на уровне еврокубков, что говорит о богатой истории.

В матчах против "Реала" голландцы одержали четыре победы, один раз сыграли вничью и потерпели семь поражений.

Их последняя встреча датируется 2012 годом, когда "Реал" Жозе Моуринью выиграл 4:1 на "Сантьяго Бернабеу", после чего сделал то же самое в Амстердаме.

Дейли Блинд Защитник «Аякса» Итоги жеребьевки не слишком приятные, но нас ждут красивые матчи. Нам следует пристегнуться. Но я вижу, в чем будет наши шансы. Нужно будет сыграть мужественно и с верой в свои силы.

В последних шести встречах "Аякс" уступает с общим счетом 2:20, однако не стоит рассчитывать на легкую прогулку, тем более что в нынешнем сезоне голландцы до последнего тура боролись за первое место с "Баварией".

Как это ни странно, но "Барселона" может помочь "Реалу", если в январе купит лучших молодых талантов "Аякса" — Френки де Йонга и Маттейса де Лигта», — говорит Лара. 0