«Плановое» поражение «Арсенала» от нового «Саутгемптона»

Накануне в рамках 17-го тура АПЛ «Саутгемптон» победил «Арсенал» со счетом 3:2. Публикуем самые интересные мнения в медиа об этом матче.

Косельны не решил проблемы «Арсенала» в обороне

«Бывший наставник "РБ Лейпциг" Ральф Хасенхюттль перед матчем распорядился разослать обладателям сезонных абонементов на матчи "Саутгемптона" ваучеры на бесплатные напитки. Его поклонников станет больше, если такие результаты продолжатся. Как для команды, которая долгое время была в окрестностях зоны вылета, она впечатляющим образом без всякого страха и опасности для себя шла вперед против соперника, который набрал прекрасную форму», — констатирует Мэтт Дорман в отчете Goal.com о поединке.

«Если "Святые" хотят избежать вылета, им нужно просто сохранить в форме своего главного бомбардира Данни Ингза: 26-летний форвард благодаря двумя точными ударами головой показал, почему в 2015 году его подписал "Ливерпуль", увеличив число своих голов до шести, а также обеспечил Чарли Остину возможность забить победный мяч. Ожидалось, что возвращение в строй "Арсенала" Лорана Косельны станет идеальным решением для проблемной обороны лондонцев, однако его беспечные действия при опеке соперника добавили больше вопросов, чем ответов для Унаи Эмери. Он упустил Ингза в моментах с обоими голами хозяев, а также не сумел организовать защиту своего коллектива в течение всех 90 минут».

Эмери столкнулся с пока что главным испытанием в «Арсенале»

«Уже в среду "Канониры" сыграют против "Тоттенхэма" на "Уэмбли" в четвертьфинале Кубка Лиги, а Эмери может начать поиски хоть какого-то здорового защитника внутри клубной академии, который умеет играть в футбол, поэтому у недавно закончившего карьеру Пера Мертезакера есть возможность проверить свои бутсы. Гости начали этот матч с обороной, которая с учетом всех травм и дисквалификаций всегда расположена к импровизации. Этим отметились и все трое центрбеков, и фулбек Стефан Лихтштайнер, и полузащитник Гранит Джака, тогда как Косельны, вероятно, пришлось возвращаться в строй раньше срока после семимесячного отсутствия в связи с разрывом ахиллова сухожилия», — отмечает в материале ESPN Ник Миллер.

«Если это было временной мерой, но такая ситуация напомнила одновременное выпадение в лазарет легендарной четверки защитников клуба Ли Диксон — Тони Адамс — Стив Боулд — Найджел Уинтерберн, если сравнивать с тем, как лондонцы закончили игру. Лихтштайнер и Эктор Бельерин были вынуждены покинуть поле из-за травм, к чему также стоит добавить вылет Роба Холдинга до конца сезона. Менеджер "Арсенала" еще не имел столько проблем с тех пор, как пришел на этот пост минувшим летом, но необходимость выстроить оборону в грядущий период с его плотным графиком поединков может стать пока что главным испытанием для баска».

Хасенхюттль заставит «Саутгемптон» заиграть ярче

«Хотя пока что слишком рано анализировать работу Ральфа Хассенхюттля во главе "Саутгемптона", его команда играет с большей энергией и блеском, нежели в тяжелые и непредсказуемые дни под руководством Марка Хьюза и Маурисио Пеллегрино. Однако, чтобы спасти сезона для "Святых" необходима решительная операция в обороне. Одним из изменений нового рулевого стало появление в основе Яна Беднарека: его игнорировал валлийский тренер, но тот превосходно отыграл против лондонцев», — хвалит поляка в выводах The Guardian о 17-м туре АПЛ Джейми Пирси.

«Действуя на правом фланге обороны, 22-летний исполнитель значительно уменьшил угрозу со стороны Александера Ляказетта. Между тем, его невероятный перехват помешал Пьеру-Эмерику Обамеянгу забить в первом тайме. Конечно, есть серьезные вопросы по поводу качества и силы состава, но в лице Беднарека, Хасенхюттль, возможно, открыл игрока, вокруг которого построит новое лицо обороны команды».

«Арсенал» был обречен на подобную неудачу

«Эмери изначально знал, что на этом пути будут случаться кочки, ведь настолько серьезные изменения невозможны без какого-либо побочного ущерба — просто спросите у Пепа Гвардиолы. Против "Саутгемптона" в обороне "Арсенала" царил хаос, и это можно объяснить кадровыми проблемами, но лишь три "сухих" матча из 17-ти говорят о том, что такая ситуация возникает не впервые. Нужно напомнить, что у баска было лишь одно лето, чтобы это исправить: тому же Гвардиоле в 2016-м приходилось работать со столь сдавшими исполнителями, как Бакари Санья, Гаэль Клиши, поэтому думает ли кто-то, что Эмери нравится работать, например, с Сеадом Колашинацем, ради которого наставник перешел на схему с 3-мя защитниками?», — анализирует ситуацию в команде на страницах The Telegraph Чарли Экклшер.

«В отличие от своего коллеги по "Манчестер Сити", Эмери не получит 130 млн фунтов на перестройку обороны по завершении нынешнего сезона, но после каждого трансферного окна он по крайней мере сможет уменьшить число исполнителей в своей команде, которые не подходят его идеологии. Вероятно, только в следующем сезоне мы по-настоящему поймем, как работает Эмери, и сможем увидеть, как отражается его философия на футболистах. Терпение не присуще миру АПЛ с его одержимостью результатами, но с учетом того, что специалист проводит перестройку, подобные матчи, как против "Саутгемптона", еще будут происходить». 0