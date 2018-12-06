Битва «МЮ» и «Арсенала». Борьба, ошибки и блеск полузащитников

Послание от Жозе Моуринью?

После разочаровывающего поединка с «Саутгемптоном» (2:2) Моуринью сделал семь замен в стартовом составе, который вышел против «Арсенала». Поль Погба и Ромелу Лукаку остались в запасе, что стало главной неожиданностью. Люк Шоу и Маруан Феллайни последовали за ними, а Эшли Янг отсутствовал из-за дисквалификации.

Кто занял их места? Это Диогу Далот, дебютировавший в Премьер-лиге, а также Маркос Рохо, который не играл за «Юнайтед» с прошлого сезона. Аргентинец составил связку в центре защиты с Эриком Байи, который не выходит в старте с октября, а третьим оказался Крис Смоллинг.

Выбор Моуринью вызвал множество спекуляций. Португалец специально выставил на поле ослабленный состав, принимая возможное поражение? Это было послание тренера в адрес руководства «Юнайтед» перед январским трансферным окном? Или послание опытным футболистам, которые не оправдывают ожиданий в последние недели?

Обсуждения продолжатся, но факт в том, что эта команда сумела дать «Арсеналу» бой. Шкодран Мустафи вывел лондонцев вперед, но уже спустя четыре минуты Антони Марсьяль сравнял счет. Между голами команд во втором тайме вообще прошло порядка минуты.

В субботу «МЮ» сразится на своем поле с «Фулхэмом», что станет очередной проверкой для команды. Тем не менее, Моуринью явно был доволен действиями подопечных против «Арсенала».

«Игроки отдали все силы. Это точно», — констатировал португалец.

Матч имени провалов в защите

Защитники «помогали» нападающим twitter.com/manutd

Исход поединка был решен не качеством атаки, а грубейшими ошибками защитников обеих команд, которые привели к четырем голам.

Задал тон гол Мустафи. Последовала подача в штрафную, Смоллинг упал, а игрок «Арсенала» без сопротивления пробил головой, тогда как обычно надежный Давид Де Хеа не сумел зафиксировать мяч, который на мгновение пересек линию ворот.

«Арсенал» вышел вперед, но потерял концентрацию. Бернд Лено отразил удар со штрафного от Маркоса Рохо, но защитники не помогли своему вратарю. Андер Эррера оказался на подборе и отдал пас в центр, где Марсьялю оставалось подставить ногу.

Сам Рохо оказался виновником второго мяча от «Арсенала». Аргентинец в подкате пытался отобрать мяч у Обамеянг, но в итоге сам отправил его в ворота.

Прошла всего минута до того, как «МЮ» вновь отыгрался. Сократис вел борьбу с Лукаку на втором этаже, после чего мяч отскочил к Сеаду Колашинацу — тот сделал катастрофическую скидку на голкипера, которая оказалась голевой передачей для Джесси Лингарда.

Все эти ситуации лишь подчеркнули огромные проблемы обеих команд в защите по ходу текущего сезона. «Манчестер Юнайтед» пропустил уже 25 голов в этом сезоне — второй худший показатель команды за всю историю выступлений в АПЛ. «Арсенал» ушел не очень далеко — 20 мячей.

Эррера и Торрейра — главные герои

Лукас Торрейра twitter.com/arsenal

В захватывающем противостоянии, которое было наполнено жесткой борьбой, нет ничего удивительного, что главными героями стали центральные хавбеки Андер Эррера и Лукас Торрейра.

Эррера был одним из четырех игроков «Юнайтед», которым удалось остаться в основе после ничьи с «Саутгемптоном». Испанец был на периферии по ходу большей части сезона — всего пять поединков в старте. Тем не менее, Моуринью не мог оставить его в запасе конкретно в этом матче.

Эррера стал ассистентом во время гола Марсьяля, несмотря на то, что повторы зафиксировали его положение «вне игры». Полузащитник совершал передачи с точностью 92 процента, но главное его достоинство — работа без мяча. Он совершил пять удачных отборов и шесть перехватов — лучший показатель в команде.

Аналогично можно сказать и про Торрейру, но уругваец демонстрирует такую игру куда стабильнее. Передачи с точностью 90 процентов, результативная подача с углового, а также крайне полезная работа без мяча. Девять подборов мяча — на два больше, чем у любого из партнеров. 0