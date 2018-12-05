АПЛ. «МанСити» обыграл «Уотфорд», «Ливерпуль» в гостях у «Бернли», «МЮ» примет «Арсенал»

«Борнмут» — «Хаддерсфилд Таун» 2:1
В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» принимал «Хаддерсфилд Таун», одержав победу со счётом 2:1.
Голами в составе «Борнмута» отметились Каллум Уилсон и Райан Фрейзер, забившие на 5-й и 22-й минуте встречи.
За гостей на 38-й минуте забил Теренс Конголо.
«Борнмут» набрал 23 очка и поднялся на 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Хаддерсфилд» (10) — на 17-м месте.
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Кристал Пэлас» 3:1
В другом матче 15-го тура «Брайтон энд Хоув Альбион» на домашнем стадионе нанёс поражение клубу «Кристал Пэлас» (3:1).
За победителей отличились Гленн Мюррей, Леон Балогун и Флорин Андоне. За гостей гол забил Лука Миливоевич.
Отметим, что с 28-й минуте «Брайтон» играл в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Шейн Даффи.
«Вест Хэм Юнайтед» — «Кардифф Сити» 3:1
Лондонский «Вест Хэм» переиграл «Кардифф Сити» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Англии со счетом 3:1.
В составе победителей дублем отметился Лукас Перес (49-я и 54-я минуты), еще один гол на счету Майкла Антонио (61). У проигравших отличился Джош Мерфи (90+6).
Отметим, что на 35-й минуте встречи полузащитник гостей Джо Раллс не реализовал пенальти.
После этой игры «Вест Хэм» набрал 18 очков и поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Кардифф Сити», имея в активе 11 баллов, занимает 16-е место.
«Уотфорд» — «Манчестер Сити» 1:2
В матче 15-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» со счетом 1:2.
Счет на 40-й минуте открыли гости. Вторым темпом шла атака «Манчестера», в которой Марез выполнил подачу на дальний угол вратарской, Лерой Сане набежал и грудью мяч отправил в сетку ворот.
На 51-й минуте Отобрали гости мяч у бровки, Сильва и Жезус на левом краю штрафной отыгрались накоротке, далее Габриэл сделал передачу на Рияда Мареза, который уже закатил мяч в ближний угол ворот.
Отквитать один мяч хозяевам удалось на 85-й минуте. Делф обрезался на своём левом фланге, подарив Деулофеу проход к штрафной, последовал прострел на дальнюю штангу, а оттуда Абдулайе Дукуре с двух попыток мяч протолкнул в ворота.
«Манчестер Сити» набрал 41 очко и продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ. «Уотфорд», имея в активе 20 баллов, занимает 11-е место.
В следующем матче «Манчестер Сити» в гостях сыграет против «Челси», а «Уотфорд» на выезде встретится с «Эвертоном».
«Бёрнли» — «Ливерпуль»
«Фулхэм» — «Лестер Сити»
«Вулверхэмптон» — «Челси»
«Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»