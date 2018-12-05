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    АПЛ. «МанСити» обыграл «Уотфорд», «Ливерпуль» в гостях у «Бернли», «МЮ» примет «Арсенал»

    Обзор матчей 15-го тура чемпионата Англии по футболу

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    С 4 по 5 декабря в английской Премьер-лиге пройдут матчи 15-го тура. Центральной встречей станет противостояние «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Арсенала» на «Олд Траффорд».
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    «Борнмут» — «Хаддерсфилд Таун» 2:1

    В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» принимал «Хаддерсфилд Таун», одержав победу со счётом 2:1.

    Голами в составе «Борнмута» отметились Каллум Уилсон и Райан Фрейзер, забившие на 5-й и 22-й минуте встречи.

    За гостей на 38-й минуте забил Теренс Конголо.

    «Борнмут» набрал 23 очка и поднялся на 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Хаддерсфилд» (10) — на 17-м месте.

    АПЛ. 15-й тур
    «Борнмут» — «Хаддерсфилд» — 2:1 (2:1)
    Голы: Уилсон, 5 (1:0). Фрэйзер, 22 (2:0). Конголо, 38 (2:1)«Борнмут»: Бегович, Аке, Дэниэлс, С.Кук, Фрэнсис, Лерма, Л.Кук, Брукс (Станислас, 62), Кинг (Мингс, 90), Фрэйзер (Муссе, 87), Уилсон«Хаддерсфилд»: Лессль, Йергенсен, Конголо (Сабири, 75. Собхи, 78), Дурм, Шиндлер, Хадергьонай, Хогг, Муй, Притчард, Биллинг (Мбенза, 75), ДепуатрПредупреждения: Муй, 57. Биллинг, 61. Дэниэлс, 64. Фрэнсис, 73. Л.Кук, 90. Муссе, 90

    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Кристал Пэлас» 3:1

    В другом матче 15-го тура «Брайтон энд Хоув Альбион» на домашнем стадионе нанёс поражение клубу «Кристал Пэлас» (3:1).

    За победителей отличились Гленн Мюррей, Леон Балогун и Флорин Андоне. За гостей гол забил Лука Миливоевич.

    Отметим, что с 28-й минуте «Брайтон» играл в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Шейн Даффи.

    АПЛ. 15-й тур
    «Брайтон & Хоув» — «Кристал Пэлас» — 3:1 (3:0)
    Голы: Маррей, 24 — с пенальти (1:0). Балогун, 31 (2:0). Андоне, 45+4 (3:0). Миливоевич, 81 — с пенальти (3:1)«Брайтон & Хоув»: Райан, Даффи, Монтойя, Данк, Бернарду, Гросс (Балогун, 30), Преппер, Марч, Биссума, Маррей (Андоне, 35), Искиэрдо (Кноккарт, 49)«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Ван-Биссака, Макартур (Шлупп, 74), Куяте (Серлот, 59), Миливоевич, Майер, Таунсенд, ЗааПредупреждения: Томкинс, 37. Заа, 67. Бернарду, 77. Биссума, 80. Миливоевич, 82Удаление: Даффи, 28

    «Вест Хэм Юнайтед» — «Кардифф Сити» 3:1

    Лондонский «Вест Хэм» переиграл «Кардифф Сити» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Англии со счетом 3:1.

    В составе победителей дублем отметился Лукас Перес (49-я и 54-я минуты), еще один гол на счету Майкла Антонио (61). У проигравших отличился Джош Мерфи (90+6).

    Отметим, что на 35-й минуте встречи полузащитник гостей Джо Раллс не реализовал пенальти.

    После этой игры «Вест Хэм» набрал 18 очков и поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Кардифф Сити», имея в активе 11 баллов, занимает 16-е место.

    АПЛ. 15-й тур
    «Вест Хэм Юнайтед» — «Кардифф Сити» — 3:1 (0:0)
    Голы: Лукас, 49 (1:0). Лукас, 54 (2:0). Антонио, 61 (3:0). Мерфи, 90+5 (3:1)Нереализованный пенальти: Раллс, 35 (вратарь)«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Масуаку, Диоп, Райс, Нобл, Эрнандес (Кэрролл, 64), Арнаутович (Лукас, 40), Снодграсс (Диангана, 76), Антонио, Фелипе Андерсон«Кардифф Сити»: Этеридж, Бамба, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Гюннарссон, Раллс (Мерфи, 64), Камараса, Патерсон (Харрис, 73), Артер, Хойлетт (Мендес-Лейнг, 64)Предупреждения: Арнаутович, 36. Раллс, 40. Бамба, 65

    «Уотфорд» — «Манчестер Сити» 1:2

    В матче 15-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» со счетом 1:2.

    Счет на 40-й минуте открыли гости. Вторым темпом шла атака «Манчестера», в которой Марез выполнил подачу на дальний угол вратарской, Лерой Сане набежал и грудью мяч отправил в сетку ворот.

    На 51-й минуте Отобрали гости мяч у бровки, Сильва и Жезус на левом краю штрафной отыгрались накоротке, далее Габриэл сделал передачу на Рияда Мареза, который уже закатил мяч в ближний угол ворот.

    Отквитать один мяч хозяевам удалось на 85-й минуте. Делф обрезался на своём левом фланге, подарив Деулофеу проход к штрафной, последовал прострел на дальнюю штангу, а оттуда Абдулайе Дукуре с двух попыток мяч протолкнул в ворота.

    «Манчестер Сити» набрал 41 очко и продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ. «Уотфорд», имея в активе 20 баллов, занимает 11-е место.

    В следующем матче «Манчестер Сити» в гостях сыграет против «Челси», а «Уотфорд» на выезде встретится с «Эвертоном».

    АПЛ. 15-й тур
    «Уотфорд» — «Манчестер Сити» — 1:2 (0:1)
    Голы: Сане, 40 (0:1). Марез, 51 (0:2). Дукуре, 85 (1:2)«Уотфорд»: Фостер, Каткарт, Кико Фемения, Кабаселе, Холевас, Перейра, Чалоба (Деулофеу, 64), Дукуре, Хьюз (Кина, 52), Дини, Саксесс (Грэй, 75)«Манчестер Сити»: Эдерсон, Компани (Отаменди, 83), Уокер, Стоунс, Сильва (Гюндоган, 73), Фернандинью, Делф, Махрез, Сане, Бернарду Силва, Габриэл Жезус (Ляпорт, 89)Предупреждение: Эдерсон, 90

    «Бёрнли» — «Ливерпуль»

    «Фулхэм» — «Лестер Сити»

    «Вулверхэмптон» — «Челси»

    «Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

    «Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон»

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