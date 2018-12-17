ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — ФинляндияИсторическая победа над финнами на футбольном стадионе
  • 02:11
    • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/2019. Онлайн
  • 20:59
    • Дубль Шакири принес «Ливерпулю» победу над «МЮ»
  • 00:59
    • «Монако» крупно проиграл «Лиону», Головин получил красную карточку
  • 00:42
    • «Барселона» разгромила «Леванте», Месси оформил хет-трик
  • 22:03
    • «Наполи» вырвал победу у «Кальяри»
    Все новости спорта

    Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/2019. Онлайн

    Онлайн жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА в 14:00

    Лига чемпионов Футбол Англии Футбол Германии Футбол Испании Футбол Италии Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Боруссия Д Шальке 04 Бавария Барселона Атлетико Реал Мадрид Ювентус Рома Футбол Франции ПСЖ Лион Португалия Порту Аякс Жеребьевка Календарь Лиги чемпионов
    17 декабря состоится жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018/2019. Начало онлайна — в 14:00 мск.

    Лига чемпионов
    Лига чемпионов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Напомним, российские команды в плей-офф турнира не пробились. Самое большое представительство в ЛЧ у Англии — «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

    Все 16 команд: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Боруссия Д», «Шальке-04», «Бавария» (Германия), «Барселона», «Реал», «Атлетико» (Испания), «Ювентус», «Рома» (Италия), ПСЖ, «Лион» (Франция), «Порту» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды).

    Команды разделены на две группы: сеяные (победители групп), несеяные (вторые места). По правилам жеребьевки, одну пару не могут составить команды, игравшие в одной группе или представляющие один национальный чемпионат.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Сеяные: «Бавария», «Барселона», «Боруссия» (Дортмунд), «Манчестер Сити», «Порту», «Пари Сен-Жермен», «Реал», «Ювентус».

    Несеяные: «Атлетико», «Аякс», «Ливерпуль», «Лион», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Тоттенхэм Хотспур», «Шальке-04».

    Первые матчи 1/8 финала пройдут 12, 13, 19 и 20 февраля, ответные — 5, 6, 12 и 13 марта 2019 года. Финала Лиги чемпионов состоится 1 июня 2019 года на стадионе команды «Атлетико» «Ванда Метрополитано» в Мадриде. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Спаллетти взял ответственность на себя. «Интер» провалил задачу
  • 14/12/2018 в 16:35
    •
  • Прогноз
  • «Алавес» — «Атлетик»
  • 1.91
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Виннипег» Куликова прервет серию побед «Тампы-Бэй» Василевского и Кучерова
  • «Виннипег» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Ак Барс» остановит победную поступь «Автомобилиста»
  • «Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • «Авангард» должен обыграть дома «Йокерит»
  • «Авангард» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Игроки «МЮ» Футбол «Ливерпуль» против «МЮ». Топ-10 матчей в историиВспоминаем самые лучшие противостояния «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» Вчера в 17:350
  • 19:41
    • Россия разгромила Финляндию и выиграла Кубок Первого канала
  • 19:27
    • «Лилль» в меньшинстве на выезде обыграл «Ним»
  • 19:15
    • «Саутгемптон» вырвал победу у «Арсенала»
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Победный бросок Овечкина, ассисты Дадонова и МалкинаРезультаты матча НХЛ 16 декабря Вчера в 10:570
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выезды «Челси» и «Арсенала», битва на «Энфилде»
  • 5.54
    •
  • 00:25
    • «Рома» одержала волевую победу над «Дженоа»
  • 00:21
    • Капризов: Мой исторический гол? Да бросьте!
  • 00:03
    • Воробьев: Запомним эту игру на всю жизнь
    «Сити» по крайней мере на сутки стал лидером АПЛ Футбол «Манчестер Сити» остается фаворитом на золото АПЛРеакция прессы на матч «МанСити» — «Эвертон» Вчера в 01:460
  • 19:12
    • «Челси» одержал выездную победу над «Брайтоном»
  • 18:05
    • Единая лига ВТБ: «Нижний Новгород» обыграл «Химки» и другие результаты
  • 16:38
    • Белов выиграл индивидуальную гонку Кубка мира
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие