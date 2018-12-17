Онлайн жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА в 14:00

17 декабря состоится1/8 финала футбольной Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018/2019. Начало онлайна — в 14:00 мск.

Напомним, российские команды в плей-офф турнира не пробились. Самое большое представительство в ЛЧ у Англии — «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Все 16 команд: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Боруссия Д», «Шальке-04», «Бавария» (Германия), «Барселона», «Реал», «Атлетико» (Испания), «Ювентус», «Рома» (Италия), ПСЖ, «Лион» (Франция), «Порту» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды).

Команды разделены на две группы: сеяные (победители групп), несеяные (вторые места). По правилам жеребьевки, одну пару не могут составить команды, игравшие в одной группе или представляющие один национальный чемпионат.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Сеяные: «Бавария», «Барселона», «Боруссия» (Дортмунд), «Манчестер Сити», «Порту», «Пари Сен-Жермен», «Реал», «Ювентус».

Несеяные: «Атлетико», «Аякс», «Ливерпуль», «Лион», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Тоттенхэм Хотспур», «Шальке-04».

Первые матчи 1/8 финала пройдут 12, 13, 19 и 20 февраля, ответные — 5, 6, 12 и 13 марта 2019 года. Финала Лиги чемпионов состоится 1 июня 2019 года на стадионе команды «Атлетико» «Ванда Метрополитано» в Мадриде. 0