Онлайн жеребьёвки Лиги Европы УЕФА в 15:00

17 декабря в Ньоне пройдет1/16 финала Лиги Европы сезона 2018/2019. Начало онлайна — в 15:00 мск.

В плей-офф турнира вышли два российских клуба: «Зенит» и «Краснодар». Еще один представитель России — «Спартак» — закончил выступление в ЛЕ.

Перед жеребьевкой команды разделились на две группы: сеяные и несеяные.

Сеяные: «Арсенал», «Бенфика», «Бетис», «Челси», «Динамо» Загреб, «Динамо» Киев, «Айнтрахт», «Генк», «Интер», «Байер», «Наполи», «Зальцбург», «Севилья», «Валенсия», «Вильяреал», «Зенит».

Несеяные: БАТЭ, «Селтик», «Брюгге», «Фенербахче», «Галатасарай», «Краснодар», «Лацио», «Мальме», «Олимпиакос», «Рапид» Вена, «Ренн», «Славия» Прага, «Спортинг», «Шахтер», «Виктория», «Цюрих».

Календарь и таблица Лиги Европы

Пары не смогут составить команды из одного чемпионата или выступавшие в одной группе на предыдущей стадии Лиги Европы. Кроме того, будут разведены команды России и Украины.

Первые матчи 1/16 Лиги Европы пройдут 14-го февраля, ответные — 21-го февраля 2019 года. Финал состоится 29 мая в Баку. 0