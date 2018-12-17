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    «Атлетико» сыграет с «Ювентусом», «Ливерпуль» с «Баварией»

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    В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны все пары 1/8 финала.

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    Действующий обладатель титула мадридский «Реал» сыграет с амстердамским «Аяксом».

    Итоги жеребьёвки:

    «Шальке» (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия);

    «Атлетико» (Испания) — «Ювентус» (Италия);

    «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция);

    «Тоттенхэм» (Англия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);

    «Лион» (Франция) — «Барселона» (Испания);

    «Рома» (Италия) — «Порту» (Португалия);

    «Аякс» (Голландия) — «Реал» (Испания);

    «Ливерпуль» (Англия) — «Бавария» (Германия).

    Первые матчи плей-офф Лиги чемпионов состоятся 12, 13, 19 и 20 февраля. Ответный пройдут 5, 6, 12 и 13 марта.

    15 марта восемь сильнейших команд узнают своих соперников по 1/4 финала турнира по итогам очередной жеребьёвки.

    Финал турнира пройдет 1 июня на стадионе мадридского «Атлетико» «Вандо Метрополитано».

    Напомним, на групповом этапе Россию представляли два московских клуба — ЦСКА и «Локомотив», однако обе команды финишировали на последних местах в квартетах и выбыли из розыгрыша турнира.

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