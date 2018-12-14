Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА

Россия продолжает идти на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА — 49,716 балла. Португалия (45,832) идет седьмой.
На этой неделе в Лиге чемпионов «Локомотив» уступил «Шальке 04» (0:1), ЦСКА разгромил «Реал» (3:0). В Лиге Европы «Спартак» проиграл «Вильярреалу» (0:2), «Краснодар» крупно уступил «Севилье» (0:3), а «Зенит» проиграл пражской «Славии» (0:2). Таким образом, Россия заработала 0,334 балла.
Российские клубы по итогам «евроосени» набрали в рейтинг УЕФА коэффицент 6,750. Это девятый показатель в этом сезоне наравне с Шотландией. Выше России, кроме представителей «большой пятерки», Португалия (8,500), Бельгия (7,200) и Голландия (6,800).
Наибольший вклад в рейтинг России внес «Зенит» — 10 очков. На счету ЦСКА 9 очков, «Краснодара» — 8, «Локомотива» — 6, «Спартака» — 4,5, «Уфы» — 3.
Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы Россию будут представлять «Зенит» и «Краснодар». «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» заняли последние места в своих группах и пропустят еврокубковую весну. 0