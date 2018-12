Когда вторая не только для ходьбы. Топ-10 игроков Европы, забивающих обеими ногами

Количество голов в топ-5 европейских чемпионатов с сезона 2014-2015: 41

Правой ногой: 21

Левой ногой: 10

После трансфера в «Наполи» в 2013 году звездный колумбиец взял за привычку забивать важные голы. На правах аренды он играл за «Удинезе» и «Сампдорию», а теперь нашел себя в «Аталанте».

Колумбиец доказал, что может забивать с обеих ног. 24,4% всех своих мячей он отправил в сетку со своей «слабой» ноги. Это делает его полноценной угрозой в атаке.

Количество голов: 35

Правой ногой: 21

Левой ногой: 13

Хотя у Эриксена возникают проблемы с тем, чтобы отправить мяч в сетку, в этом сезоне, предыдущий чемпионат Англии он завершил, забив 10 голов, из которых 6 — «слабой» левой ногой, а 4 — правой. В сезоне 2016-2017 Эриксен также забивал больше левой, чем правой.

Похоже, что у главного плеймейкера «шпор» есть одна волшебная палочка для того, чтобы создавать голевые моменты, и еще одна — чтобы их завершать.

Количество голов: 41

Правой ногой: 22

Левой ногой: 14

Как для игрока, которому все никак не удается найти «свою» команду, Миши Батшуайи демонстрирует необыкновенный навык забивать обеими ногами.

34.1% от общего числа своих голов бельгиец забил «слабой» ногой. Возможно, это была одна из причин, по которой он был востребован прошлым летом.

После семи голов в десяти матчах за «Боруссию» в весенней части прошлого сезона, в межсезонье нападающий «Челси» был лакомым кусочком. Но в Испании ему пока не удается как следует проявить себя.

Количество голов: 32

Правой ногой: 17

Левой ногой: 12

Многолетний капитан «Наполи» на протяжении одиннадцати сезонов в Неаполе регулярно помогает команде своими голами. По количеству голов за клуб он даже побил рекорд Диего Марадоны.

В прошлом сезоне словак забил семь голов в Серии А, распределив их довольно равномерно: три гола правой ногой, четыре — левой. Однако отбросив в сторону только голы, нужно сказать, что это одно удовольствие — наблюдать за Гамшиком и пытаться понять, какая нога у него сильнее.

Количество голов: 59

Правой ногой: 29

Левой ногой: 20

Эдин Джеко — один из наиболее эффективных футболистов, умеющих играть обеими ногами, во всей Европе. И также не забывайте о его умении играть головой.

33,9% от своего общего числа голов Джеко забил «слабой» ногой. Босниец является убийственным нападающим для «Ромы». После перехода из «Ман Сити» он забил за римлян 55 голов в 112 матчах Серии А.

Возможно, те, кто никогда не считал Джеко достаточно одаренным технически игроком, теперь взглянут на него по-другому.

Количество голов: 44

Правой ногой: 24

Левой ногой: 18

В свой первый сезон в «Тоттенхэме» южнокореец забил лишь пять голов. Но затем удалось вернуть свою форму времен Бундеслиги — два подряд сезона АПЛ он завершил, забив по 10 и больше голов.

В предыдущем сезоне на его счету 12 голов: по пять с правой и с левой ноги, а также два — головой. Тем самым он доказал, что является универсальным игроком.

Количество голов: 37

Правой ногой: 12

Левой ногой: 17

Мы даже не уверены в том, что сам Иван Перишич понимает, какая из ног является для него более предпочтительной. Но все же за «Интер» или сборную Хорватии Перишич чаще всего играет на левом фланге, более активно работая с мячом правой ногой.

При этом, как видим, больше голов за последние годы он забил левой. Также нужно отметить, что Перишич несет большую угрозу воротам соперника еще и в воздухе.

Количество голов: 32

Правой ногой: 17

Левой ногой: 13

Умение Педро забивать голы обеими ногами поражало еще в то время, когда он был игроком «Барселоны». Теперь же, учитывая идеальную роль испанца в системе Маурицио Сарри, мы вновь чаще начинаем видеть это умение Педро.

На его счету — 26 голов в 110 матчах за «Челси» в АПЛ, шесть из них — в 15 матчах текущего сезона.

Количество голов: 58

Правой ногой: 29

Левой ногой: 28

Французский нападающий великолепно проводит текущий сезон. Он забил семь голов в тринадцати матчах Ла Лиги — больше чем по голу в среднем за матч.

Его умение играть обеими ногами является ключевой причиной продуктивной карьеры. Вместе с Андре Силвой Виссам Бен-Йеддер составляет очень грозный дуэт, который помогает «Севилье» бросать «Барселоне» вызов в борьбе за чемпионство.

Количество голов: 27

Правой ногой: 13

Левой ногой: 13

Усман Дембеле провел на профессиональном уровне только три сезона. Французский вингер успешно начал взрослую карьеру в «Ренне», затем добился прогресса в «Боруссии» и заслужил приглашение от «Барселоны».

Дембеле — очень сбалансированный футболист. Он может как сам забивать обеими ногами, так и ассистировать своим одноклубникам.

Ousmane Dembélé's first-team goals and assists for club & country by foot:

Left foot: Right foot:

• 16 goals • 18 goals

• 18 assists • 16 assists

Looking for his weaker foot like... pic.twitter.com/lraQcWDAJP