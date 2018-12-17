Трансферный дайджест. 11-17 декабря

Марио Фернандес

ЦСКА, защитник, 28 лет

Один из лидеров армейского клуба успел привлечь внимание иностранных топ-клубов летними выступлениями в сборной России, а игра в Лиге чемпионов осенью лишь закрепила это внимание.

По информации Sport24, армейцам поступило несколько предложений о переходе 28-летнего бразильца с российским паспортом — в подписании Фернандеса заинтересованы «Наполи», «Интер» и «Рома».

Как сообщает CdS, Фернандес близок к переходу в «Наполи», однако «Челси» может перехватить трансфер защитника сборной России.

Ожидается, что сделка по переходу бразильского футболиста в «Челси» может быть оформлена до конца декабря. Ради этого «синие» готовы продать итальянского защитника Давиде Дзаппакосту. Сумма трансфера оценивается в 27 миллионов евро.

Летом в СМИ сообщалось, что футболист интересен «Атлетико» и «Наполи». Нынешняя трансферная стоимость Фернандеса оценивается в 20 миллионов евро.

Наш прогноз: ЦСКА

Мануэл Фернандеш

«Локомотив», полузащитник, 32 года

Мануэл Фернандеш LiveSport.Ru

О том, что португальский хавбек хочет покинуть московский клуб, известно уже давно. Ману старательно выкладывает в инстаграм нарезки своих финтов в лигочемпионских матчах и ищет варианты.

Которые могут найтись в Турции. По информации издания Fanatik, клуб «Истанбул Башакшекир» проявляет заинтересованность в португальском полузащитнике.

Стамбульский клуб готов выйти на сделку, так как видит в 32-летнем Фернандеше замену бразильскому хавбеку Моссоро, которым активно интересуется «Бурсаспор».

По информации источника, «Локомотив» может принять предложение лидирующего в чемпионате Турции «Истанбул Башакшекира», так как контракт португальца истекает в конце сезоне. Ожидается, что клубы могут договориться уже на следующей неделе.

Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года. За это время он стал чемпионом России и дважды выиграл Кубок России. В текущем сезоне РПЛ он провел 15 матчей и забил 3 мяча.

Наш прогноз: «Истанбул Башакшерир»

Руслан Малиновский

«Генк», полузащитник, 25 лет

Руслан Малиновский uefa.com

В октябре атакующий хавбек украинской сборной Руслан Малиновский вместе с национальной командой выиграл группу и квалифицировался в класс А Лиги наций, попав в сборную недели турнира.

Кроме того, Малиновский в октябре отпраздновал юбилей — провёл 100 официальных матчей за бельгийский «Генк», в которых отличился 22 голами.

Неудивительно, что молодым украинцем заинтересовались клубы посолиднее. Сначала издание Football.ua. сообщило об интересе со стороны «Милана», с которым Малиновский начал переговоры.

Затем появилась информация о том, что римская «Рома» решила укрепить Малиновским среднюю линию, которой, после ухода Раджи Наингголана, не достаёт динамики.

Изначально «Рома» присматривалась к 20-летнему полузащитнику московского ЦСКА Ильзату Ахметову, но отказалась из-за молодости и нестабильности.

Ещё одно преимущество Малиновского перед Ахметовым заключается в опыте выступлений в Европе. Представители «Ромы» «пробивали» информацию по адаптации Руслана в «Генке» и остались ею довольны. За украинца они готовы выложить 12 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Бельгии Малиновский провел 17 матчей, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

Наш прогноз: «Милан»

Кристиан Павон

«Бока Хуниорс», полузащитник, 22 года

Кристиан Павон uefa.com

Нападающий «Бока Хуниорс» Кристиан Павон не сумел выиграть со своей командой Кубок Либертадорес, но может продолжить свою карьеру в европейском топ-клубе.

По информации издания Sky Sports, форвард может перейти в «Арсенал». Лондонский клуб готов заплатить за 22-летнего аргентинца 40 миллионов фунтов стерлингов.

Трансфер может состояться во время зимнего трансферного окна. Ранее игроком, засветившемся на ЧМ-2018, интересовался «Зенит» и лиссабонская «Бенфика».

В этом сезоне Павон провел в чемпионате Аргентины семь матчей и забил два гола. Он считается ключевым звеном в командных построениях «сине-желтых». Отступные за Павона составляют около 50 млн евро.

Наш прогноз: «Арсенал»

Деннис Ман

«Стяуа», полузащитник, 20 лет

Деннис Ман digisport.ro

Полузащитник «Стяуа» Деннис Ман интересен нескольким европейским клубам, сообщает румынское издание Digi Sport.

По информации издания, на 20-летнего хавбека претендуют «Зенит», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Фенербахче» и «Андерлехт».

Босс «Тоттенхэма» Маурисио Покетттино также отправил скаутов на недавний матч чемпионата Румынии между ФКСБ (так официально именуется знакомая всем Стяуа) и «Вииторулом» из Констанцы, чтобы просмотреть игрока.

Анамария Продан Агент игрока Его хочет видеть у себя топ-команда из Франции и топ-команда из Англии. Это не просто разговоры, ведется работа, идут переговоры. Если бы Ман был немцем или бельгийцем, он бы без проблем бы продан за такую сумму.

Руководство румынского клуба оценивает игрока в 30 миллионов евро и уже отклонило предложение о его трансфере в размере 13 миллионов.

Контракт футболиста со Стяуа заканчивается в 2022 году, и клуб может на нем хорошо заработать. В 2016 году УТА из Арада получила за Денниса Мана всего 400 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Ман провел за «Стяуа» 18 матчей в чемпионате Румынии, забил 6 голов, отдал 2 голевые передачи. В квалификации молодежного ЧЕ-2019 — 8 матчей, 3 мяча, 1 передача.

Наш прогноз: «Стяуа»

Малком

«Барселона», полузащитник, 21 год

Малком as.com

«Барселона» летом увела хавбека «Бордо» из-под носа у «Ромы», но теперь об этом трансфере, стоимостью в 40 миллионов евро, похоже, жалеют и игрок и каталонский клуб.

В нынешнем сезоне он провел пять матчей в чемпионате Испании, как правило выходя на замену в концовке встреч. За 3 месяца он сыграл менее тайма.

Первый гол Малком забил лишь в начале ноября, после чего не играл месяц, а в декабре, в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Культураль Леонесой» (4:1) повредил голеностоп и выбыл на пару недель.

По информации As, сразу несколько китайских клубов интересуются 21-летним бразильцем, один из них предложил за Малкома 65 миллионов евро.

Среди претендующих на бразильца азиатских клубов называют «Гуанчжоу Эвергранд», за который выступает экс-полузащитник «Барселоны» Паулиньо.

Сам игрок не изъявлял желания покинуть каталонский клуб и ждет решения руководства «Барселоны».

Наш прогноз: «Барселона»

Кристиан Пулишич

«Боруссия» Дортмунд, полузащитник, 20 лет

Кристиан Пулишич uefa.com

Талантливый американский полузащитник кже точно сменит клуб по окончанию сезона и топ-клубы выстраиваются в очередь.

По информации издания Kicker, Пулишичем интересуется мюнхенская «Бавария».

Сам игрок не прочь перебраться в АПЛ. Издание Evening Standard сообщает, что он склоняется в сторону «Ливерпуля», в то время как по информации Daily Mail — хавбек готов перейти в «Челси».

Трансфер Пулишича могут согласовать уже в январе за 68 миллионов евро. Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуются «Тоттенхэм», «Бавария» и «ПСЖ».

Контракт Пулишича с «Боруссией» рассчитан до июня 2020 года.

Наш прогноз: «Челси»

Серхио Морено

«Райо Вальекано», нападающий, 19 лет

Серхио Морено youtube.com

Нападающий «Райо Вальекано» Серхио Морено Мартинес своей игрой привлек внимание более престижных мадридских клубов и может перейти в «Реал».

По информации издания AS, скауты мадридцев следят за игрой 19-летнео форварда. «Реал» получил приоритетное право на покупку Морено, отдав своего воспитанника Рауля де Томаса в аренду «Райо Вальекано».

В контакте Морено с клубом есть сумма отступных — 25 миллионов евро. Интерес к футболисту также проявляет «Атлетико».

Если «Атлетико» или другой клуб согласуют трансфер Морено с «Райо Вальекано», то «Реал» имеет право купить игрока за оговоренную сумму.

Серхио Морено провел три матча за первую команду «Райо Вальекано».

Наш прогноз: «Райо Вальекано» 0