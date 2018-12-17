Трансферный дайджест. 11-17 декабря

Марио Фернандес
ЦСКА, защитник, 28 лет
Один из лидеров армейского клуба успел привлечь внимание иностранных топ-клубов летними выступлениями в сборной России, а игра в Лиге чемпионов осенью лишь закрепила это внимание.
По информации Sport24, армейцам поступило несколько предложений о переходе 28-летнего бразильца с российским паспортом — в подписании Фернандеса заинтересованы «Наполи», «Интер» и «Рома».
Как сообщает CdS, Фернандес близок к переходу в «Наполи», однако «Челси» может перехватить трансфер защитника сборной России.
Ожидается, что сделка по переходу бразильского футболиста в «Челси» может быть оформлена до конца декабря. Ради этого «синие» готовы продать итальянского защитника Давиде Дзаппакосту. Сумма трансфера оценивается в 27 миллионов евро.
Летом в СМИ сообщалось, что футболист интересен «Атлетико» и «Наполи». Нынешняя трансферная стоимость Фернандеса оценивается в 20 миллионов евро.
Наш прогноз: ЦСКА
Мануэл Фернандеш
«Локомотив», полузащитник, 32 года
О том, что португальский хавбек хочет покинуть московский клуб, известно уже давно. Ману старательно выкладывает в инстаграм нарезки своих финтов в лигочемпионских матчах и ищет варианты.
Которые могут найтись в Турции. По информации издания Fanatik, клуб «Истанбул Башакшекир» проявляет заинтересованность в португальском полузащитнике.
Стамбульский клуб готов выйти на сделку, так как видит в 32-летнем Фернандеше замену бразильскому хавбеку Моссоро, которым активно интересуется «Бурсаспор».
По информации источника, «Локомотив» может принять предложение лидирующего в чемпионате Турции «Истанбул Башакшекира», так как контракт португальца истекает в конце сезоне. Ожидается, что клубы могут договориться уже на следующей неделе.
Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года. За это время он стал чемпионом России и дважды выиграл Кубок России. В текущем сезоне РПЛ он провел 15 матчей и забил 3 мяча.
Наш прогноз: «Истанбул Башакшерир»
Руслан Малиновский
«Генк», полузащитник, 25 лет
В октябре атакующий хавбек украинской сборной Руслан Малиновский вместе с национальной командой выиграл группу и квалифицировался в класс А Лиги наций, попав в сборную недели турнира.
Кроме того, Малиновский в октябре отпраздновал юбилей — провёл 100 официальных матчей за бельгийский «Генк», в которых отличился 22 голами.
Неудивительно, что молодым украинцем заинтересовались клубы посолиднее. Сначала издание Football.ua. сообщило об интересе со стороны «Милана», с которым Малиновский начал переговоры.
Затем появилась информация о том, что римская «Рома» решила укрепить Малиновским среднюю линию, которой, после ухода Раджи Наингголана, не достаёт динамики.
Изначально «Рома» присматривалась к 20-летнему полузащитнику московского ЦСКА Ильзату Ахметову, но отказалась из-за молодости и нестабильности.
Ещё одно преимущество Малиновского перед Ахметовым заключается в опыте выступлений в Европе. Представители «Ромы» «пробивали» информацию по адаптации Руслана в «Генке» и остались ею довольны. За украинца они готовы выложить 12 миллионов евро.
В текущем сезоне чемпионата Бельгии Малиновский провел 17 матчей, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.
Наш прогноз: «Милан»
Кристиан Павон
«Бока Хуниорс», полузащитник, 22 года
Нападающий «Бока Хуниорс» Кристиан Павон не сумел выиграть со своей командой Кубок Либертадорес, но может продолжить свою карьеру в европейском топ-клубе.
По информации издания Sky Sports, форвард может перейти в «Арсенал». Лондонский клуб готов заплатить за 22-летнего аргентинца 40 миллионов фунтов стерлингов.
Трансфер может состояться во время зимнего трансферного окна. Ранее игроком, засветившемся на ЧМ-2018, интересовался «Зенит» и лиссабонская «Бенфика».
В этом сезоне Павон провел в чемпионате Аргентины семь матчей и забил два гола. Он считается ключевым звеном в командных построениях «сине-желтых». Отступные за Павона составляют около 50 млн евро.
Наш прогноз: «Арсенал»
Деннис Ман
«Стяуа», полузащитник, 20 лет
Полузащитник «Стяуа» Деннис Ман интересен нескольким европейским клубам, сообщает румынское издание Digi Sport.
По информации издания, на 20-летнего хавбека претендуют «Зенит», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Фенербахче» и «Андерлехт».
Босс «Тоттенхэма» Маурисио Покетттино также отправил скаутов на недавний матч чемпионата Румынии между ФКСБ (так официально именуется знакомая всем Стяуа) и «Вииторулом» из Констанцы, чтобы просмотреть игрока.
Руководство румынского клуба оценивает игрока в 30 миллионов евро и уже отклонило предложение о его трансфере в размере 13 миллионов.
Контракт футболиста со Стяуа заканчивается в 2022 году, и клуб может на нем хорошо заработать. В 2016 году УТА из Арада получила за Денниса Мана всего 400 тысяч евро.
В нынешнем сезоне Ман провел за «Стяуа» 18 матчей в чемпионате Румынии, забил 6 голов, отдал 2 голевые передачи. В квалификации молодежного ЧЕ-2019 — 8 матчей, 3 мяча, 1 передача.
Наш прогноз: «Стяуа»
Малком
«Барселона», полузащитник, 21 год
«Барселона» летом увела хавбека «Бордо» из-под носа у «Ромы», но теперь об этом трансфере, стоимостью в 40 миллионов евро, похоже, жалеют и игрок и каталонский клуб.
В нынешнем сезоне он провел пять матчей в чемпионате Испании, как правило выходя на замену в концовке встреч. За 3 месяца он сыграл менее тайма.
Первый гол Малком забил лишь в начале ноября, после чего не играл месяц, а в декабре, в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Культураль Леонесой» (4:1) повредил голеностоп и выбыл на пару недель.
По информации As, сразу несколько китайских клубов интересуются 21-летним бразильцем, один из них предложил за Малкома 65 миллионов евро.
Среди претендующих на бразильца азиатских клубов называют «Гуанчжоу Эвергранд», за который выступает экс-полузащитник «Барселоны» Паулиньо.
Сам игрок не изъявлял желания покинуть каталонский клуб и ждет решения руководства «Барселоны».
Наш прогноз: «Барселона»
Кристиан Пулишич
«Боруссия» Дортмунд, полузащитник, 20 лет
Талантливый американский полузащитник кже точно сменит клуб по окончанию сезона и топ-клубы выстраиваются в очередь.
По информации издания Kicker, Пулишичем интересуется мюнхенская «Бавария».
Сам игрок не прочь перебраться в АПЛ. Издание Evening Standard сообщает, что он склоняется в сторону «Ливерпуля», в то время как по информации Daily Mail — хавбек готов перейти в «Челси».
Трансфер Пулишича могут согласовать уже в январе за 68 миллионов евро. Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуются «Тоттенхэм», «Бавария» и «ПСЖ».
Контракт Пулишича с «Боруссией» рассчитан до июня 2020 года.
Наш прогноз: «Челси»
Серхио Морено
«Райо Вальекано», нападающий, 19 лет
Нападающий «Райо Вальекано» Серхио Морено Мартинес своей игрой привлек внимание более престижных мадридских клубов и может перейти в «Реал».
По информации издания AS, скауты мадридцев следят за игрой 19-летнео форварда. «Реал» получил приоритетное право на покупку Морено, отдав своего воспитанника Рауля де Томаса в аренду «Райо Вальекано».
В контакте Морено с клубом есть сумма отступных — 25 миллионов евро. Интерес к футболисту также проявляет «Атлетико».
Если «Атлетико» или другой клуб согласуют трансфер Морено с «Райо Вальекано», то «Реал» имеет право купить игрока за оговоренную сумму.
Серхио Морено провел три матча за первую команду «Райо Вальекано».
Наш прогноз: «Райо Вальекано» 0