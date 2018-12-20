Как игрокам «Тоттенхэма» удержать Почеттино?

Не секрет, что Почеттино находится во главе шорт-листа руководства «Юнайтед», выбирающего преемника Моуринью. Игроки «Тоттенхэма» понимают, что слухи об их боссе не исчезнут до тех пор, пока тренерский мостик на «Олд Траффорд» остается свободным, ведь в конце сезона краткосрочный контракт Оле Гуннара Сульшера закончится.
Почеттино может покончить со всей этой неуверенностью в своем будущем, публично заявив о своей верности нынешним работодателям, но такого рода вещи редко происходят в современном спорте. Поэтому каждый в «Тоттенхэме» должен приготовиться к шестимесячной игре в угадайку. Он останется или уйдет? Не ждите ответа в ближайшее время.
Но, несмотря на неопределенность положения, футболисты «Тоттенхэма» знают, что они могут повлиять на решение своего тренера с помощью выступлений на поле. Если они позволят сплетням стать отвлекающим фактором, который повлияет на результаты и приведет к тому, что клуб упустит серебро и квалификацию Лиги чемпионов, то Почеттино может решить, что он добился со «шпорами» максимума возможного.
Но если уверенная победа над «Арсеналом» — демонстрация того, как будет выглядеть вторая половина сезона и декларация намерений побороться за трофей, которые «шпоры» демонстрировали в последние сезоны, то у Почеттино возникнет дилемма, если «Юнайтед» позвонит с предложением о работе.
Рано или поздно, кто-то снова поставит «Юнайтед» на ноги и сделает команду конкурентоспособной дома и за рубежом. «МЮ» — топ-клуб, крупнейший в Англии и единственный, способный побороться с «Реалом» и «Барселоной» за звание команды с самой большой фан-базой в мире. Стать человеком, который восстановит эту славу — заманчивая перспектива для любого тренера.
С другой стороны, у Почеттино в «шпорах» вот-вот может получиться нечто необыкновенное, что еще раз подчеркивает игра коллектива. Молодая команда, которую он сформировал и довел до ума, начинает достигать своего пика. Возможно, следующие два сезона — это вариант из серии «сейчас или никогда», но если это так, действительно ли он хочет подарить всю потенциальную славу своему преемнику?
Именно эта назойливая мысль может удержать 46-летнего тренера на том месте, где он сейчас находится, и игроки должны понимать, что лучший способ удержать Почеттино — превратить свой потенциал в трофеи.
Если бы они проиграли на стадионе «Эмирейтс», речь бы сейчас велась о том, что «шпоры» снова не выдержали давления. Вместо этого они прошли испытание, и голы Сон Хын Мина и Деле Алли лишь подчеркнули то, какие талантливые игроки в распоряжении Почеттино.
Вместо того, чтобы сдрейфить, «шпоры» отправились на вражескую территорию и отомстили за поражение в Премьер-лиге, которое они потерпели от «Арсенала» всего 17 дней назад. Они выстояли и добились результата, показав своему боссу, какую команду он оставит позади, если решит уйти.
Но одной этой победы будет недостаточно, и для Почеттино будет действительно убедительным аргументом, после которого он отклонит все авансы (ведь «Реал» также может пригласить его) — если эти игроки добудут трофей для клуба в этом сезоне. Двухматчевое противостояние с «Челси» в полуфинале Кубка лиги, плюс перспектива финала против «Манчестер Сити», означают, что предстоит еще много работы.
«Мы хотим победить и добыть трофей для наших фанатов», — сказал Почеттино после этой игры. «Но иногда выиграть нелегко. Когда вам приходится играть против "Арсенала", "Челси", "МанСити", "Ливерпуля", "Юнайтед", куда важнее создать конкурентоспособную команду, и тогда вам нужно немного удачи. Иногда говорить о выигранных титулах не очень честно, поскольку в нашем чемпионате очень высокий уровень конкуренции».
«Шпоры» больше не могут позволить себе промахов, не могут больше оступаться у финальной черты, особенно теперь, когда их тренер попал в сферу интересов такого сильного соперника. При Почеттино они проиграли «Челси» в финале Кубка лиги в 2015 году, потерпели поражения в полуфиналах Кубка Англии от того же «Челси» и «Манчестер Юнайтед», а также уступили чемпионский титул сезона 2015/16 «Лестеру».
Теперь они стоят на расстоянии вытянутой руки от другого финала, который может подтолкнуть их к чему-то большему, если, конечно, они смогут открыть восстановленный «Уайт-Харт-лейн» с завоеванным кубком, который они поставят в шкаф для трофеев. Теперь все зависит от игроков «Тоттенхэма»: чем больше такой игры и результатов, как в матче с «Арсеналом», тем сложнее Почеттино будет уйти. 0