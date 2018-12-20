Как игрокам «Тоттенхэма» удержать Почеттино?

Сила авторитета игроков не всегда должна быть разрушительной силой. Да, возможно именно они поспособствовали отъезду Жозе Моуринью из «Манчестер Юнайтед» на этой неделе, но, когда «Тоттенхэм» Маурисио Почеттино на полной скорости обошел принципиальных соперников из «Арсенала», выиграв 2:0, забронировав себе место в полуфинальном матче Кубка лиги с «Челси», именно они проявили те качества, которых, в конечном счете, может быть достаточно, чтобы сохранить своего тренера.

Не секрет, что Почеттино находится во главе шорт-листа руководства «Юнайтед», выбирающего преемника Моуринью. Игроки «Тоттенхэма» понимают, что слухи об их боссе не исчезнут до тех пор, пока тренерский мостик на «Олд Траффорд» остается свободным, ведь в конце сезона краткосрочный контракт Оле Гуннара Сульшера закончится.

Почеттино может покончить со всей этой неуверенностью в своем будущем, публично заявив о своей верности нынешним работодателям, но такого рода вещи редко происходят в современном спорте. Поэтому каждый в «Тоттенхэме» должен приготовиться к шестимесячной игре в угадайку. Он останется или уйдет? Не ждите ответа в ближайшее время.

Но, несмотря на неопределенность положения, футболисты «Тоттенхэма» знают, что они могут повлиять на решение своего тренера с помощью выступлений на поле. Если они позволят сплетням стать отвлекающим фактором, который повлияет на результаты и приведет к тому, что клуб упустит серебро и квалификацию Лиги чемпионов, то Почеттино может решить, что он добился со «шпорами» максимума возможного.

Но если уверенная победа над «Арсеналом» — демонстрация того, как будет выглядеть вторая половина сезона и декларация намерений побороться за трофей, которые «шпоры» демонстрировали в последние сезоны, то у Почеттино возникнет дилемма, если «Юнайтед» позвонит с предложением о работе.

Рано или поздно, кто-то снова поставит «Юнайтед» на ноги и сделает команду конкурентоспособной дома и за рубежом. «МЮ» — топ-клуб, крупнейший в Англии и единственный, способный побороться с «Реалом» и «Барселоной» за звание команды с самой большой фан-базой в мире. Стать человеком, который восстановит эту славу — заманчивая перспектива для любого тренера.

С другой стороны, у Почеттино в «шпорах» вот-вот может получиться нечто необыкновенное, что еще раз подчеркивает игра коллектива. Молодая команда, которую он сформировал и довел до ума, начинает достигать своего пика. Возможно, следующие два сезона — это вариант из серии «сейчас или никогда», но если это так, действительно ли он хочет подарить всю потенциальную славу своему преемнику?

Именно эта назойливая мысль может удержать 46-летнего тренера на том месте, где он сейчас находится, и игроки должны понимать, что лучший способ удержать Почеттино — превратить свой потенциал в трофеи.

Если бы они проиграли на стадионе «Эмирейтс», речь бы сейчас велась о том, что «шпоры» снова не выдержали давления. Вместо этого они прошли испытание, и голы Сон Хын Мина и Деле Алли лишь подчеркнули то, какие талантливые игроки в распоряжении Почеттино.

Вместо того, чтобы сдрейфить, «шпоры» отправились на вражескую территорию и отомстили за поражение в Премьер-лиге, которое они потерпели от «Арсенала» всего 17 дней назад. Они выстояли и добились результата, показав своему боссу, какую команду он оставит позади, если решит уйти.

Но одной этой победы будет недостаточно, и для Почеттино будет действительно убедительным аргументом, после которого он отклонит все авансы (ведь «Реал» также может пригласить его) — если эти игроки добудут трофей для клуба в этом сезоне. Двухматчевое противостояние с «Челси» в полуфинале Кубка лиги, плюс перспектива финала против «Манчестер Сити», означают, что предстоит еще много работы.

«Мы хотим победить и добыть трофей для наших фанатов», — сказал Почеттино после этой игры. «Но иногда выиграть нелегко. Когда вам приходится играть против "Арсенала", "Челси", "МанСити", "Ливерпуля", "Юнайтед", куда важнее создать конкурентоспособную команду, и тогда вам нужно немного удачи. Иногда говорить о выигранных титулах не очень честно, поскольку в нашем чемпионате очень высокий уровень конкуренции».

«Шпоры» больше не могут позволить себе промахов, не могут больше оступаться у финальной черты, особенно теперь, когда их тренер попал в сферу интересов такого сильного соперника. При Почеттино они проиграли «Челси» в финале Кубка лиги в 2015 году, потерпели поражения в полуфиналах Кубка Англии от того же «Челси» и «Манчестер Юнайтед», а также уступили чемпионский титул сезона 2015/16 «Лестеру».

Теперь они стоят на расстоянии вытянутой руки от другого финала, который может подтолкнуть их к чему-то большему, если, конечно, они смогут открыть восстановленный «Уайт-Харт-лейн» с завоеванным кубком, который они поставят в шкаф для трофеев. Теперь все зависит от игроков «Тоттенхэма»: чем больше такой игры и результатов, как в матче с «Арсеналом», тем сложнее Почеттино будет уйти. 0