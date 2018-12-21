Жозе Моуринью: Что ждет бывшего наставника «МЮ» и «Реала»?

Жозе Моуринью был во вторник, 18 декабря, уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед», который он занимал в течение двух с половиной лет.

За свою карьеру он также тренировал «Бенфику», «Порту», «Челси» (дважды), «Интер» и «Реал», но никогда не был в одном клубе более четырех лет подряд. Где он окажется теперь?

Панель экспертов BBC Radio 5 в лице Стива Кроссмана, Джеймса Хорнкасла, Жюльена Лоренса и Рафаэля Хонигштейна рассматривают варианты продолжения карьеры Моуринью и обсуждают, почему у него не получилось на Олд Траффорд.

Следующий ход Моуринью

Возвращение в «Интер»?

Хорнкасл: «Жозе Моуринью по-прежнему большой авторитет в Италии. На играх миланского "Интера" все еще есть баннер на трибунах с его именем, и полно слухов о том, каким может быть его следующий ход. "Интер" всегда ставит высокие цели, но это совсем другой "Интер", по сравнению с тем, который он оставил в 2010 году. Другой владелец, другой президент, другой исполнительный директор, так что там все совсем не так очевидно, как думают многие».

«Он по-прежнему популярен среди фанатов, но чтобы "Интер" стал новым пунктом назнажения для Моуринью, нужно уволить Лучано Спаллетти, тренера, который вернул "Интер" в Лигу чемпионов и недавно подписал новый контракт. Так что я думаю, что прежде чем произойдет воссоединение а-ля "Челси", португальцу придется поискать вакансии в другом месте».

Как насчет нового вызова в новой лиге: в «Париже Сен-Жермен»?

Лоренс: «Даже разговоров на тему "может ли он прийти в ПСЖ?" не ведется. Это могло произойти четыре или пять лет назад, когда был выбран Лоран Блан, но Моуринью — не тот тип тренера, которого они выберут сейчас».

Хорнкасл: «Было время, когда ПСЖ рассматривал его, и он чувствовал, что это не подходящее время для него. И это время, похоже, прошло».

Если не Франция, то как насчет Германии?

Хонигштейн: «Мюнхенская "Бавария" смотрела в сторону Жозе, когда он был между работами в "Челси" и "Интером" (2007-08 гг), и тогда были некоторые предварительные обсуждения. Но мюнхенцы никогда не хотели кого-то слишком властного в тренеры, они хотели кого-то, кто мог бы работать в уже существующей структуре, и они выбрали Юргена Клинсманна, предпочтя его Юргену Клоппу».

«На данный момент нет никаких предпосылок для его переезда в Германию. "Бавария" — единственный клуб, который может удовлетворить запросы Моуринью, но дело в том, что мюнхенцам уже недостаточно того, что Жозе может предложить им».

«Мы уже не думаем он нем, как о специалисте по европейскому футболу, так как его послужной список за последние пять из шести лет был довольно средним. Это наглядный показатель стагнации, он уже не упоминается в одном ряду с кем-то вроде Зинедина Зидана, который выиграл три европейских кубка за последние годы».

Как насчет другого захода в «Реал»?

Хорнкасл: «Давайте посмотрим на результаты клубного чемпионата мира. Если "Реал" не выиграет турнир, представьте себе последствия. У Моуринью хорошие отношения с президентом "Реала" Флорентино Пересом, и нужно разобраться со старой гвардией в команде — кто может быть лучшей кандидатурой для этой работы, чем Жозе. Это вполне реальный вариант».

Неожиданный ход: работа в России, Китае или в сборных?

Хорнкасл: «Я думаю, что Моуринью просто необходимо находиться в центре внимания и играть большие матчи, поэтому он должен работать в одной из пяти лучших лиг».

Лоренс: «Его собственный имидж слишком важен для Моуринью, чтобы он мог поехать в Китай или Россию. Ему нужно быть в центре внимания, и лично я думаю, что его следующим шагом будет пост тренера сборной Португалии. Фернанду Сантушу уже 64 года. Сборную Португалии нужно омолаживать и этот вызов не испугает его».

Босс сборной Португалии? Так что, возможно, снова работать с Криштиану Роналду?

Хонигштейн: «Я не думаю, что отношения между ними так плохи, как сообщалось. Но Роналду неоднократно говорил под запись, что ему не нравится играть так, как играл "Реал" при Моуринью. Он не понимал, почему они должны играть без мяча».

Лоренс: «Я не думаю, что Роналду никогда больше не захочет сыграть под руководством Жозе Моуринью, но счастливым воссоединением это точно не будет, поскольку между ними нет особой теплоты».

Жозе против его игроков

Хорнкасл: «Одна из причин, по которой "Манчестер Юнайтед" принял решение о увольнении Моуринью, заключается в том, что игроки думают о своем будущем.

"Ювентус" и другие европейские клубы смотрели на эту ситуацию, и чем дольше она продолжалась, тем лучше было для них из-за ухудшения отношений между Моуринью и лучшими игроками "МЮ". Заголовок в La Repubblica на следующий день после увольнения гласил "Погба выиграл". Заголовок "Погба смеется последним" был в La Gazzetta dello Sport».

Лоренс: «Дошло до того, что очень многообещающие игроки исключили "Манчестер Юнайтед" из списка клубов, куда они готовы перейти, говоря: Я не хочу быть следующим Антони Марсьялем или Полем Погба — быть в изоляции, сидеть в запасе и не прогрессировать».

«Я разговаривал с парой агентов, представляющих интересных игроков, и динамика теперь изменилась. Больше нет того чувства, что "Манчестер Юнайтед" — бесплодная пустошь, куда вы не хотите отправлять своих лучших игроков».

А Моуринью все еще стоит риска?

Лоренс: «Если вы владеете или руководите крупным европейским клубом, вы действительно хотели бы нанять Жозе Моуринью, зная, что через год-другой дела пойдут плохо, потому что они всегда так идут?»

«Он что-то подпишет и скажет, что хочет остаться на 10 лет, но это никогда не срабатывает. Зачем вам вкладывать в него инвестиции, зная, что в какой-то момент все это станет токсичным? Я не знаю, кто сейчас готов делать ставку на Моуринью, ведь сейчас это азартная игра с непредсказуемыми шансами».

«Вы не уверены в том, будут ли трофеи, а также в том, во сколько они вам обойдутся, а учитывая, какой урон он нанес "МЮ" за два с половиной года — оно того не стоило. Вы уже знаете, что стиль футбола не будет привлекательным, а отношения с ключевыми игроками испортятся настолько сильно, что вам придется его уволить».

Хорнкасл: «Если вы "Реал" и планируете трансфер, хотите привезти Неймара, пойдете ли вы на приглашение Моуринью, когда увидите, что произошло в "Юнайтед"?».

Лоренс: «Если "Реал" хочет подписать Эдена Азара, а тренером команды будет Моуринью, я гарантирую, что Азар не перейдет в "Реал". Еще одна вещь, которую Моуринью не осознал, — это то, что теперь клубы должны смотреть на графу "итого". Вы должны быть тем, кто может купить игрока за 5 миллионов фунтов стерлингов, и он спустя полгода вдруг будет стоить 45 миллионов фунтов. Вот поэтому Маурисио Почеттино и востребован».

«Моуриньо никогда не интересовался этим. Он очень резкий и бескомпромиссный, и я не думаю, что это правильная модель поведения в наше время. Вы не можете позволить себе мешать одному из ваших лучших игроков играть и прогрессировать».

Моуринью тактически устарел?

Хонигштейн: «Когда вы отправляетесь в "Реал" и "Манчестер Юнайтед" и пытаетесь сыграть "вторым номером", это не работает. Стратегия "отсиживаться в обороне и надеяться на ошибку соперника" больше не работает. Вы не можете позволить себе сидеть сложа руки и ждать, пока что-то произойдет. Теперь даже у небольших команд будет достаточно игровых качеств, чтобы победить вас».

Хорнкасл: «Когда он отправился в "Интер", его фишкой была его "библия", его методология. Он изучал тенденции европейского футбола и адаптировал свои методы, но я не думаю, что в последнее время он этим занимался. Теперь есть другие специалисты, такие как Юрген Клопп, у которых есть своя система, по которой вы играете в современный футбол».

Лоренс: «В "МЮ" был полный бардак в этом смысле, чего он только не перепробовал. Против "Тоттенхэма" в первом тайме они прессинговали так высоко и им просто не повезло, что они не повели в два-три мяча. И казалось, что он готов измениться, хотя они и проиграли матч (0:3 после безголевого первого тайма). Только мы никогда больше не видели такой игры. Было над чем поработать, но мы вернулись к старому хламу».

Будет ли «Манчестер Юнайтед» сильнее без Моуринью?

Лоренс: «Отставка Моуринью была на первой странице L'Equipe, и это обсуждалось еще сильнее из-за жеребьевки Лиги чемпионов, где "Манчестер Юнайтед" встретится с ПСЖ. Многие во Франции боялись смены менеджера в "МЮ" из-за положительного эффекта встряски, которую получает команда».

«В раздевалке "МЮ" и в клубе была токсичная атмосфера из-за Моуринью. Если бы он все еще был там, шансы ПСЖ были бы куда выше теперь атмосфера улучшится, ключевые игроки будут играть лучше, все будут счастливы, и это не то, чего хотел бы ПСЖ».

«Оле Гуннар Сульшер перевернет ситуацию и сделает этот состав "Манчестер Юнайтед" снова очень конкурентоспособным. Когда была проведена жеребьевка Лиги чемпионов, люди в Париже подумали "это действительно хороший жребий для нас", но теперь они уже не так сильно радуются». 0