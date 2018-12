Сульшер вернулся в Англию. Чего теперь ждать от «МЮ»?

Поражение от «Ливерпуля» (1:3) стало последним матчем для Жозе Моуринью у руля «МЮ». Португальский тренер был уволен, а норвежец Уле-Гуннар Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды.

Несмотря на плохой старт сезона для «МЮ», увольнение Моуринью все равно в какой-то степени было сюрпризом. Хотя не должно быть таковым. Поражение от «Ливерпуля» стало для манкунианцев пятым в сезоне, при этом команда на 19 очков отстает от лидера и на 11 — от зоны Лиги чемпионов.

Новый главный тренер появится в «МЮ» только следующим летом. Среди кандидатов — Маурисио Почеттино, Зинедин Зидан и Антонио Конте. Ну а пока еще один след в клубе попытается оставить Сульшер, который ранее играл за «МЮ».

Что представляет из себя Сульшер как тренер? И что он может привнести в «МЮ»? Давайте разбираться.

Если вы родились еще до наступления нового века, или если вы смотрели хотя бы несколько футбольных матчей на стыке веков, то вам должно быть хорошо известно, кто такой Сульшер.

Норвежский нападающий был одним из ключевых игроков в «МЮ» сэра Алекса Фергюсона. На его счету — 126 голов в 366 матчах за манкунианцев в период с 1996 по 2007 годы, в том числе — победный гол в финале Лиги чемпионов в 1999 году.

Уле-Гуннар Сульшер

Four Four Two