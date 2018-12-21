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    Сульшер вернулся в Англию. Чего теперь ждать от «МЮ»?

    Норвежец будет тренировать «МЮ» до конца сезона

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    Уле-Гуннар Сульшер
    Уле-Гуннар Сульшер
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    Squawka.com рассказывает о норвежском тренере и рассматривает его вызов «Манчестер Юнайтед».
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    Поражение от «Ливерпуля» (1:3) стало последним матчем для Жозе Моуринью у руля «МЮ». Португальский тренер был уволен, а норвежец Уле-Гуннар Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды.

    Несмотря на плохой старт сезона для «МЮ», увольнение Моуринью все равно в какой-то степени было сюрпризом. Хотя не должно быть таковым. Поражение от «Ливерпуля» стало для манкунианцев пятым в сезоне, при этом команда на 19 очков отстает от лидера и на 11 — от зоны Лиги чемпионов.

    Новый главный тренер появится в «МЮ» только следующим летом. Среди кандидатов — Маурисио Почеттино, Зинедин Зидан и Антонио Конте. Ну а пока еще один след в клубе попытается оставить Сульшер, который ранее играл за «МЮ».

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    • Что представляет из себя Сульшер как тренер? И что он может привнести в «МЮ»? Давайте разбираться.

    Кто такой Сульшер?

    Если вы родились еще до наступления нового века, или если вы смотрели хотя бы несколько футбольных матчей на стыке веков, то вам должно быть хорошо известно, кто такой Сульшер.

    Норвежский нападающий был одним из ключевых игроков в «МЮ» сэра Алекса Фергюсона. На его счету — 126 голов в 366 матчах за манкунианцев в период с 1996 по 2007 годы, в том числе — победный гол в финале Лиги чемпионов в 1999 году.

    Уле-Гуннар Сульшер
    Four Four Two

    После завершения игровой карьеры Сульшер в 2008 году возглавил резервную команду «Манчестер Юнайтед», а в 2011 году перебрался в свой бывший клуб — норвежский «Мольде».

    В Норвегии Сульшер дважды приводил команду к чемпионскому титулу, а также один раз — к победе в Кубке Норвегии. Затем он принял вызов из АПЛ, возглавив в январе 2015 года «Кардифф Сити». Однако спасти валлийский клуб от вылета норвежцу не удалось.

    Уже в начале следующего сезона Сульшер был уволен из-за плохого старта «Кардиффа» в Чемпионшипе и вернулся в «Мольде», в котором и продолжал работу на протяжении последних трех лет.

    Каков его тренерский стиль?

    Когда Сульшера назначили главным тренером «Кардиффа», он пообещал, что будет прививать команде атакующий стиль.

    «Я постараюсь убедить фанатов своей усердной работой, преданностью и своим футбольным брендом. Я очень позитивный тренер», — говорил норвежец BBC.

    В итоге ничего не сложилось, хотя определенные намеки на то, чего хотел Сульшер, все же прослеживались.

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    • В 18 матчах под руководством Сульшера в АПЛ «Кардифф» забил всего 17 голов. При этом команде удалось забить два гола в ворота «Ман Сити» на «Этихаде» и три мяча в ворота «Ливерпуля» на своем поле. Правда, «Кардифф» при этом в обоих случаях проиграл — 2:4 и 3:6.

    В «Кардиффе» Сульшер перепробовал ряд схем, но, похоже, так и не сумел подобрать ту, которая сможет сбалансировать нападение и защиту. В 18 матчах команда пропустила 42 гола, и ужасную игру в обороне ей не удалось компенсировать за счет атакующих действий.

    В этом и заключается основная проблема стиля Сульшера. В «Мольде» в этом сезоне он окончательно остановился на 4-3-3, но отсутствие баланса продолжает вредить ему.

    Уле-Гуннар Сульшер
    Sky Sports

    Даже во время чемпионских сезонов в 2011 и 2012 годах команда не могла похвастаться наименьшим количеством пропущенных голов в лиге — 38 (четвертое место в чемпионате) и 31 гол (второе место) соответственно.

    Во время первого сезона Сульшера после возвращения в клуб в 2016 году «Мольде» финишировал пятым и пропустил 42 гола (девятый результат в чемпионате, в котором играют шестнадцать команд). Да и забить команде удалось всего лишь на 6 голов больше, чем было пропущено.

    По итогам 2018 года «Мольде» финишировал на втором месте, пропустив 36 голов — больше, чем все остальные команды из топ-четверки.

    Если Сульшер хочет пробиться с «МЮ» в Лигу чемпионов, ему все же необходимо найти лучший баланс между атакой и обороной.

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    • Преуспеет ли «МЮ» при Сульшере?

    «Уле — это легенда клуба. Он обладает огромным опытом, причем как на поле, так и в роли тренера. Все в клубе рады его возвращению. Мы уверены, что вместе с Майком Феланом Сульшеру удастся объединить игроков и болельщиков во второй части сезона», — сказал вице-президент «МЮ» Эд Вудворд.

    Сульшер знаком с давлением, которое оказывается на игроков «МЮ». Еще более важным является то, что он знает, как добиться успеха, находясь под таким давлением. И он обязательно попытается донести это нынешним игрокам команды.

    Одной из главных проблем Моуринью в последнее время были отношения с игроками. Сульшер с меньшей вероятностью (по крайней мере, в теории) будет бросать вызовы отдельным игрокам.

    Поль Погба будет занимать первое место в списке приоритетов. Если Сульшер будет придерживаться схемы 4-3-3, то Погба сможет получить достаточную свободу для того, чтобы преуспеть в центре поля.

    Поль Погба
    twitter.com/manutd

    Моуринью оказалось непросто найти подходящую роль для Погба — по разным причинам, как тактическим, так и личностным. В конце концов француз остался вне основного состава. Возможно, у Сульшера возникнет соблазн отдать Погба меньше обязанностей с целью освободить его и позволить ему действовать более естественно.

    То же самое касается Антони Марсьяля и Энтони Рэшфорда. У этих игроков есть потенциал для того, чтобы проявит все свои лучшие качества в схеме 4-3-3. Они могут меняться флангами и комбинировать с Ромелу Лукаку.

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    • Впрочем все это не улучшит игру «МЮ» в обороне. Игроки, которые будут в распоряжении у Сульшера, не помогут исправить ситуацию в лучшую сторону.

    «Красные дьяволы» в этом сезоне уже пропустили больше (29 голов), чем за весь прошлый чемпионат (28). Есть большие вопросы касательно того, что норвежскому тренеру удастся исправить это.

    На что жаловались фанаты «Кардиффа»?

    Как уже упоминалось выше критику вызывала неспособность Сульшера найти баланс между атакой и обороной как в «Мольде», так и в «Кардиффе».

    Особенно волновать фанатов «МЮ» должно его пребывание в «Кардиффе». Валлийский клуб при Сульшере выиграл только три матча из восемнадцати и не сумел сохранить прописку в АПЛ.

    Уле-Гуннар Сульшер
    The Telegraph

    Фанаты «Кардиффа» не были в восторге от времени, проведенного норвежцем в клубе. Такой вывод можно сделать, проанализировав сайт болельщиков клуба.

    «Сульшер в "Кардиффе" подписывал не тех игроков, которые действительно нужны были клубу, а тех, у которых был один и тот же агент. Он потратил слишком много денег как для клуба уровня "Кардиффа". Страшно подумать, что могло быть при Сульшере, если бы у него был меньший бюджет», — говорится в посте.

    Пока неизвестно, получит ли Сульшер какие-либо средства на усиление в январе. Ведь «МЮ» вполне может подождать с трансферами, пока не возьмет нового главного тренера.

    Пока же Сульшер должен прогрессировать как тренер и попытаться добиться прогресса с «МЮ». 0

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