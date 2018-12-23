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    Гвардиола и «Сити» не справляются с давлением в чемпионской гонке

    «Горожане» показали, что у команды хватает слабых мест, которые могут привести к неудаче в борьбе за титул с «Ливерпулем»

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    Пеп Гвардиола
    Пеп Гвардиола
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    Автор ESPN Джонатан Смит рассуждает о проблемах «Манчестер Сити», которые привели к неожиданному поражению от «Кристал Пэлас» (2:3). Подопечные Пепа Гвардиолы уже отстают от лидирующего «Ливерпуля» на четыре очка.
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    В прошлом сезоне для «Сити» все было иначе

    Перед рождественскими играми наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что у «Сити» нет слабых мест. Пеп Гвардиола никак не реагировал на реплики коллеги, но его подопечные все равно не справились с «Кристал Пэлас», который очень серьезно подготовил к этой игре Рой Ходжсон. В итоге состоялся сенсационный «грабеж» манчестерского гранда прямо на его поле.

    Чемпионские амбиции «Сити» страдают из-за давления со стороны «Ливерпуля». В прошлом сезоне команда ничего подобного не испытывала, но теперь «красные» реально претендуют на победу в УПЛ, из-за чего у «Ман Сити» начали сдавать нервы в последние недели. В этом причина турнирного положения Гвардиолы и компании и их отставания от первого места. В нынешних обстоятельствах предстоящие матчи с «Лестером» и «Саутгемптоном» приобрели огромное значение.

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    • Большая часть прошлого сезона для «Сити» прошла в «выставочном формате». Соперники ничего не могли поделать с блеском манчестерцев, которые набрали 100 очков и забили 108 голов. Борьба за титул была окончена уже после рождественских гуляний. У «Сити» просто не было достойного соперника, что позволяло играть свободно и не думать о турнирных раскладах. Это придавало действиям игроков особенной легкости.

    При этом сложных матчей на аналогичном этапе прошлого сезона тоже хватало. Это победы на последних минутах против «Борнмута» и «Саутгемптона», сложные очки с «Вест Бромом», «Вест Хэмом» и «Хаддерсфилдом», но все эти поединки увеличивали отрыв «Сити» от преследователей. Даже неожиданные осечки не могли повлиять на ситуацию.

    Все это позволяло Гвардиоле не отходить от своей тактики — хладнокровной и постоянной атаки на ворота соперника до тех пор, пока счет не будет открыт. Разница с нынешним сезоном в том, что «Ливерпуль» теперь идет по аналогичному пути, а каждое очко для обеих команд — на вес золота. «Сити» проиграл дважды в последних трех матчах АПЛ, что может оказаться решающим преимуществом для ливерпульцев.

    Ходжсон знал, что возможно все

    Рой Ходжсон
    Sky Sports

    Ходжсону уже 71 год, он слишком долго работает в футболе, чтобы верить в непобедимость какой-либо команды. По этой причине он прибыл на «Этихад» с планом действовать на контратаках и верить в успех. Аналогичный подход использовал «Лион» против «Ман Сити» в Лиге чемпионов. И это сработало.

    «Я ехал в Манчестер с мыслями о том, что мы покажем хорошую игру. Получить очки было очень непросто, ведь "Сити" — очень классная команда. Главное, что мы верили в свои шансы и боролись до последнего», — заявил Ходжсон.

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    • Гвардиола понимал, что его команде не повезло с первыми двумя голами от «Пэлас». Особенно второй — потрясающий выстрел Андроса Таунсенда. Бросилось в глаза то, насколько «Сити» был разбит морально после того, как все пошло не по плану. Серхио Агуэро поменял Николаса Отаменди, «Сити» перешел к игре с двумя форвардами, а Кевин Де Брейне сменил левого защитника, но все это напоминало отчаяние.

    «Сити» не хватает кадров, но отступать некуда

    Кевин Де Брейне пока не набрал форму
    twitter.com/mancity

    В конце концов, «Сити» потерял самообладание и начал просто нагружать штрафную гостей навесами вместо того, чтобы пытаться пройти оборону хитрыми комбинациями, а именно последнее — главный козырь «Сити».

    С другой стороны, Де Брейне еще не набрал форму, а команда нуждается в способностях Давида Сильвы. Нынешняя основа в последние недели теряет форму. Тот же Фернандиньо из-за усталости не справляется в центре поля, но у Пепа Гвардиолы нет никого, кто мог бы подменить бразильца без потери в производительности и так же мастерски связывать оборону с атакой.

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    • Для большинства клубов в АПЛ нынешние выступления «Сити» могли бы считаться отличными. Но у «горожан» есть собственные стандарты и амбиции, а на фоне результатов «Ливерпуля» Гвардиоле необходим новый прорыв, чтобы побороться за титул. Права на ошибку практически не осталось. 0

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