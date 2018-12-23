Система Сарри дает сбой в «Челси»

В рамках 18-го тура английской Премьер-лиги «Челси» проиграл на своем поле «Лестеру» 0:1. Публикуем самые интересные мнения из медиа по этому матчу.

«Лестер» одержал важную для себя победу

«Наставник "Лестера" Клод Пюэль вскинул кулак после финального свистка матча против "Челси", пусть это и было сделано в его сдержанной манере, что должно хотя бы на какое-то время прекратить критику, столь часто раздающуюся в его адрес. Гости не выигрывали на "Стамфорд Бридж" с 2000-го года, но, сдержав своей победой поток оптимизма у хозяев в последнее время, его будущее во главе коллектив остается прочным. Француз может счесть это довольно незнакомым ощущением», — пишет на страницах The Guardian Доминик Файфилд.

«Это был настолько своевременный триумф, выступление, которое соединило в себе прекрасную организацию и оборонительную дисциплину с трудолюбием и реальной остротой на контратаках. Это чуть ли не возвращение в лучшие времена, хотя в действительности "Лисы" вряд ли выглядят командой, которая сползает вниз. Они вернулись в верхнюю половину таблицы, и даже непопадание Джейми Варди в заявку проигранного посреди недели четвертьфинала Кубка Лиги против "Манчестер Сити", да и то по пенальти, кажется меньшей проблемой, учитывая то, что нападающий, который уже восстановился после проблем с пахом, своим рывком забил победный мяч».

«Челси» страдает из-за незабивных форвардов

«Дружина Маурицио Сарри, от поражения которую в добавленное время мог спасти Маркос Алонсо, пробивший в стойку, теперь проиграла три матча из предыдущих шести в рамках АПЛ, и теперь отчаянно нуждаются в бомбардире, дабы облегчить ношу Эдена Азара. "Лестер" же выиграл два из девяти поединков с момента трагической смерти своего владельца Вишая Шривадданапрабхи. Серия из двух побед в 12-ти матчах привела к спекуляциям о том, что позиция Клода Пюэля во главе команды находится под угрозой, но первый успех в матче против "Челси" с сентября 2000-го года должна ослабить давление на француза», — констатирует в своем отчете об игре The Telegraph.

«Перед поединком Варди признавался, что терпеливый стиль работы их менеджера ему не подходит, однако его результативный удар показал ценность наличия такого форварда на поле. Тем временем, нападающие "Челси" Альваро Мората и Оливье Жиру вовсе не отличаются результативностью, из-за чего есть слухи о намерении клуба в январе приобрести в эту линию нового исполнителя. Поэтому Сарри использовал Азара в центре атаки в третьей игре кряду после побед над "Манчестер Сити" дома и "Брайтоном" в гостях».

Канте снова провалился на новой для себя роли

«Фанаты "Лестера" любят петь "Джейми Варди устроил вечеринку", и у него появился повод, чтобы отметить свой фирменный гол, забитый на контратаке. "Лисы" мало сделали до этого момента, чтобы их центрфорвард отметился, но когда появилась такая возможность, он не разочаровал. Также у гостей впечатлили Рикардо Перейра и Бен Чилуэлл», — резюмирует Питер Хэнсон в отчете Goal.com о поединке.

«Пожалуй, нет лучше опорника в мире, чем Н'Голо Канте. Однако упорство Сарри в том, что полузащитник сборной Франции должен действовать ближе к чужим ворота, чтобы его место занял Жоржиньо, не способствует тому, чтобы получить от хавбека его лучшие качества. Не так часто он оказывался выше на чужой половине поля, и ему не хватало атакующих качеств, чтобы взломать оборону соперника».

Сарри пока не удается внедрить свои идеи в «Челси»

«Из позитива для хозяев можно отметить то, что они не сбавили в интенсивности и не отбросили футбольные идеи своего наставника даже когда уступали в счете, и только несколько неудачных отскоков от каркаса ворот и вдохновенная игра в них Каспера Шмайхеля позволила сопернику увезти со "Стамфорд Бридж" три очка. К негативу можно отнести то, что "Пенсионеры" большими периодами испытывали большие проблемы при попытках взломать оборону оппонентов с Азаром в роли центрфорварда, тогда как полузащите не хватало остроты при создании моментов, что только осложняло ситуацию. Также не покидает ощущение, что этот "Челси" всегда предоставит тебе шанс у своих ворот, а Варди им воспользуется», — отмечает в материале ESPN Лиам Туми.

«Упорство Сарри в том, чтобы использовать Азара в роли "фальшивой девятки" здесь не сработало, ведь бельгиец был вынужден уходить далеко от чужой штрафной в поисках мяча. Тем не менее, Оливье Жиру оказался немного лучше партнера, когда появился на замену, и его команда упустила волшебные возможности избежать поражения. Кроме того, остаются постоянные вопросы по поводу надежности системы итальянца против соперников, которые быстро и результативно контратакуют». 0