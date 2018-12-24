ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Тоттенхэм» стал ровней «Ливерпулю» и «МанСити»

    Реакция прессы на матч «Эвертон» — «Тоттенхэм»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Эвертон Тоттенхэм Календарь АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» на два очка приблизился к «Сити»«Тоттенхэм» стал ровней «Ливерпулю» и «МанСити» «Торонто» — «Детройт» НХЛ. Дубли Терявяйнена и Ахо, передача Ковальчука, 8 штрафных минут Радулова Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена КосторнаяФеерия юниорок Тутберидзе затмила все остальные события ЧР
  • 16:13
    • Лидер «Лиона» предложен мадридскому «Реалу»
  • 14:45
    • СМИ: защитник «Локомотива» решил завершить карьеру
  • 14:12
    • «Спартак» может усилиться форвардом сборной Болгарии
  • 13:43
    • СМИ: Рэмзи подписал контракт с «Ювентусом»
  • 11:55
    • Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ
  • 10:54
    • Турнир UFC 232 перенесли из-за положительного допинг-теста Джонса
  • 09:20
    • Молодежная сборная России обыграла Швейцарию перед стартом МЧМ
    Все новости спорта
    «Тоттенхэм» на два очка приблизился к «Сити»
    «Тоттенхэм» на два очка приблизился к «Сити»
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!
    Накануне в заключительном поединке 18-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Эвертон» со счетом 6:2. Приводим самые интересные публикации в медиа по этой игре.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Тоттенхэм» способен бороться за титул с такой игрой

    «Лондонскую команду, при всем к ней уважении, вряд ли упоминали в числе претендентов на чемпионский титул в этом сезоне. Однако этот результат не только приблизил ее на расстояние двух очков к "Манчестер Сити", но и продемонстрировал, насколько безжалостной она может быть в атаке. Если Харри Кейн, который забил в каждом из четырех предыдущих матчей против "Эвертона", и Сон Хын Мин продолжат в том же духе, то у "Ливерпуля" появится еще один конкурент в борьбе за чемпионство», — рассуждает Райан Бенсон в отчете Goal.com о поединке.

  • Как игрокам «Тоттенхэма» удержать Почеттино?
  • Объясняем, как игрокам «шпор» удержать своего главного тренера от перехода в «МЮ»
  • 20/12/2018

    • «Каждый представитель нападения и полузащиты "Тоттенхэма" впечатлил на "Гудисон Парк", но Сон был особенно эффективен, где его движение и умения в игре с мячом постоянно причиняли проблемы обороне соперника. А самое главное — южнокореец отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей в превосходном исполнении. Между тем, вратарь "Ирисок" Джордан Пикфорд наверняка хочет поскорее забыть эту игру, ведь он сыграл ключевую роль в том, что гости сравняли счет, после чего парировал снаряд прямо на Деле Алли в эпизоде со вторым голом оппонентов, а также был спасен поднятым флагом бокового арбитра, когда пошел в ужасный стык против своего партнера по сборной Англии как раз перед перерывом».

    «Эвертон» сам создает себе проблемы

    «Когда команда пропускает шесть мячей и столь благородна в противодействии атакующим игрокам соперника, каким был "Эвертон", может показать нечестным выделять какого-то одного исполнителя. Несмотря на то, что в 2018 году Пикфорд был замечательным, декабрь заставляет сделать неприятные для него выводы. Еще не забылось мерсисайдское дерби, в котором он позволил Дивоку Ориги принести победу "Ливерпулю" на 90+6-й минуте, как уже сейчас, в еще одном эпизоде наказания его за беспечность, он позволил Сону сравнять счет, из-за чего теперь вратарь сборной Англии имеет нежелательную характеристику», — отмечает в статье The Guardian об итогах тура Ричард Джолли.

    «Ни один футболист не был так часто виноват в пропущенных мячах этого сезона АПЛ, и менеджер "Ирисок" Марку Силва все больше разочарован способностью подопечных совершать глупые ошибки. "Первый пропущенный мяч — это просто невозможно, и такое уже случалось в нашем предыдущем матче", — заявил тренер. Речь идет о вине Ерри Мины в поединке против "Манчестер Сити" в предыдущем туре, и эта их саморазрушительная серия по-прежнему обходится дорого».

    4-4-2 с ромбом у «Тоттенхэма» работает прекрасно

    «В основном рулевой "Шпор" Маурисио Почеттино предпочитает схему 4-2-3-1, но в матче против "Эвертона" он переключился на 4-4-2 с ромбом в полузащите: он делал это несколько раз в этом сезоне, и особенно отчетливо это проявилось в победных играх против "МЮ" и "Челси", и здесь это обеспечило основу для разрушительной атакующей производительности команды. Это пошло только на пользу Сону, который действовал в паре форвардов вместе с Кейном — бескорыстный нападающий, который рад не только завершать атаки, но и создавать моменты для других. Первый забитый гостями мяч хотя и получился из-за подарка, сделанного Пикфордом на пару с Куртом Зума, все же пришел после скидки сферы Харри», — анализирует тактику лондонцев в материале ESPN Бен Пирс.

  • Система Сарри дает сбой в «Челси»
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Лестер»
  • Вчера

    • «В моменте со вторым голом Сон снова получил снаряд высоко на чужой половине поля от Мусса Сиссоко и, когда Пикфорд уже парировал удар, Алли — который действовал на вершине ромба — подоспел в качестве второй волны атаки, тогда как Кристиан Эриксен позже забил в схожих обстоятельствах, оказавшись на краю штрафной после того, пока Кейн был скраю. Пятый гол также продемонстрировал достоинства этой системы, когда вышедший на замену Эрик Ламела, вышедший вместо Алли в перерыве, пошел вперед и освободил от опеки Сона, а уже тот хладнокровно пробил точно в ворота перед тем, как отдал голевой прострел на Кейна. Почеттино даже и мечтать не мог, что его тактика сработает настолько эффективно и, хотя мерсисайдцы были очень гостеприимными хозяевами этой праздничной встречи, данный ромб может стать дополнительной опцией для аргентинца по ходу дальнейших матчей».

    «Тоттенхэм» демонстрирует невероятный прогресс

    «После финального свистка менеджер лондонцев направился к фанатам своей команды, тепло встречая их приветствие: "Он — это 'Тоттенхэм', Маурисио Почеттино", — многозначительно пели они снова и снова. И это будет продолжаться еще долго, надеятся они, на фоне бесспорного интереса к нему со стороны "Манчестер Юнайтед", который хочет видеть специалиста рулевым своего коллектива по завершении текущего сезона. Аргентинцем, его подходом, его командой можно восхищаться, и для этого достаточного одной статистики: она выиграла больше игр (18) и набрала больше очков (70) в роли проигрывающей стороны, чем любой другой клуб в АПЛ», — пишет на страницах The Telegraph Джейсон Бёрт.

  • Гвардиола и «Сити» не справляются с давлением в чемпионской гонке
  • «Горожане» показали, что у команды хватает слабых мест, которые могут привести к неудаче в борьбе за титул с «Ливерпулем»
  • Вчера

    • «Это так не присуще "Шпорам", и южноамериканский алхимик сильно изменил их. Кейн был потрясающ в каждом аспекте атакующей игры, но настолько же сильно отыграли и Сон, Алли, Эриксен и уже в очередной раз Сиссоко, который преодолел столь невероятный путь к мощному центрхаву, что уже кажется незаменимым. Этот результат означает, что впервые с 1985 года сразу три команды подходят к Рождеству с 40 очками в активе, и хотя в этой борьбе лондонцы выглядят аутсайдером, им это понравится еще больше». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Идеальный дебют Сульшера
  • Вчера в 02:51
    •
  • Прогноз
  • «Эвертон» — «Тоттенхэм»
  • 1.80
  • Послезавтра в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жозе Моуринью
  • Почему закончилась эпоха Моуринью в «Манчестер Юнайтед»
    • 20:52 19/12/2018     Жозе Моуринью
  • Отставка Моуринью. Победители и проигравшие
    • 02:06 19/12/2018     Жозе Моуринью
  • Моуринью после Манчестера. Конец «Особенного» в элите?
    • 13:24 20/12/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон», «МЮ» разгромил «Кардифф», «МанСити» проиграл «Кристал Пэласу»Подробности матчей 18 тура английской Премьер лиги Вчера в 21:150
  • 08:09
    • «Голден Стэйт» обыграл «Клипперс», «Оклахома» уступила «Миннесоте»
  • 16:59
    • Васильев: У «Монако» глубокие проблемы
  • 16:40
    • Защитник УНИКСа признан MVP регулярного чемпионата Кубка Европы
    «Барселона» Футбол Примера. «Барселона» обыграла «Сельту», «Реал» в гостях у «Вильярреала»Подробности матчей 17-го тура испанской Примеры Вчера в 20:350
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Армейцы» вернутся на победный путь
  • 3.57
    •
  • 16:31
    • Фарфан после окончания контракта с «Локо» вернется на родину
  • 14:58
    • Кононов: Одна из задач в «Спартаке» — сделать коллектив
  • 14:31
    • Вратарь «Зенита» продолжит играть в Финляндии
    Пеп Гвардиола Футбол Гвардиола и «Сити» не справляются с давлением в чемпионской гонке«Горожане» показали, что у команды хватает слабых мест, которые могут привести к неудаче в борьбе за титул с «Ливерпулем» Вчера в 11:510
  • 13:55
    • Анчелотти мог дважды вернуться в «Милан»
  • 13:28
    • «Йокерит» продлил контракты с защитником и вратарем
  • 13:14
    • КХЛ назвала лучших игроков недели
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие