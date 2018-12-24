«Тоттенхэм» стал ровней «Ливерпулю» и «МанСити»

Накануне в заключительном поединке 18-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Эвертон» со счетом 6:2. Приводим самые интересные публикации в медиа по этой игре.

«Тоттенхэм» способен бороться за титул с такой игрой

«Лондонскую команду, при всем к ней уважении, вряд ли упоминали в числе претендентов на чемпионский титул в этом сезоне. Однако этот результат не только приблизил ее на расстояние двух очков к "Манчестер Сити", но и продемонстрировал, насколько безжалостной она может быть в атаке. Если Харри Кейн, который забил в каждом из четырех предыдущих матчей против "Эвертона", и Сон Хын Мин продолжат в том же духе, то у "Ливерпуля" появится еще один конкурент в борьбе за чемпионство», — рассуждает Райан Бенсон в отчете Goal.com о поединке.

«Каждый представитель нападения и полузащиты "Тоттенхэма" впечатлил на "Гудисон Парк", но Сон был особенно эффективен, где его движение и умения в игре с мячом постоянно причиняли проблемы обороне соперника. А самое главное — южнокореец отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей в превосходном исполнении. Между тем, вратарь "Ирисок" Джордан Пикфорд наверняка хочет поскорее забыть эту игру, ведь он сыграл ключевую роль в том, что гости сравняли счет, после чего парировал снаряд прямо на Деле Алли в эпизоде со вторым голом оппонентов, а также был спасен поднятым флагом бокового арбитра, когда пошел в ужасный стык против своего партнера по сборной Англии как раз перед перерывом».

«Эвертон» сам создает себе проблемы

«Когда команда пропускает шесть мячей и столь благородна в противодействии атакующим игрокам соперника, каким был "Эвертон", может показать нечестным выделять какого-то одного исполнителя. Несмотря на то, что в 2018 году Пикфорд был замечательным, декабрь заставляет сделать неприятные для него выводы. Еще не забылось мерсисайдское дерби, в котором он позволил Дивоку Ориги принести победу "Ливерпулю" на 90+6-й минуте, как уже сейчас, в еще одном эпизоде наказания его за беспечность, он позволил Сону сравнять счет, из-за чего теперь вратарь сборной Англии имеет нежелательную характеристику», — отмечает в статье The Guardian об итогах тура Ричард Джолли.

«Ни один футболист не был так часто виноват в пропущенных мячах этого сезона АПЛ, и менеджер "Ирисок" Марку Силва все больше разочарован способностью подопечных совершать глупые ошибки. "Первый пропущенный мяч — это просто невозможно, и такое уже случалось в нашем предыдущем матче", — заявил тренер. Речь идет о вине Ерри Мины в поединке против "Манчестер Сити" в предыдущем туре, и эта их саморазрушительная серия по-прежнему обходится дорого».

4-4-2 с ромбом у «Тоттенхэма» работает прекрасно

«В основном рулевой "Шпор" Маурисио Почеттино предпочитает схему 4-2-3-1, но в матче против "Эвертона" он переключился на 4-4-2 с ромбом в полузащите: он делал это несколько раз в этом сезоне, и особенно отчетливо это проявилось в победных играх против "МЮ" и "Челси", и здесь это обеспечило основу для разрушительной атакующей производительности команды. Это пошло только на пользу Сону, который действовал в паре форвардов вместе с Кейном — бескорыстный нападающий, который рад не только завершать атаки, но и создавать моменты для других. Первый забитый гостями мяч хотя и получился из-за подарка, сделанного Пикфордом на пару с Куртом Зума, все же пришел после скидки сферы Харри», — анализирует тактику лондонцев в материале ESPN Бен Пирс.

«В моменте со вторым голом Сон снова получил снаряд высоко на чужой половине поля от Мусса Сиссоко и, когда Пикфорд уже парировал удар, Алли — который действовал на вершине ромба — подоспел в качестве второй волны атаки, тогда как Кристиан Эриксен позже забил в схожих обстоятельствах, оказавшись на краю штрафной после того, пока Кейн был скраю. Пятый гол также продемонстрировал достоинства этой системы, когда вышедший на замену Эрик Ламела, вышедший вместо Алли в перерыве, пошел вперед и освободил от опеки Сона, а уже тот хладнокровно пробил точно в ворота перед тем, как отдал голевой прострел на Кейна. Почеттино даже и мечтать не мог, что его тактика сработает настолько эффективно и, хотя мерсисайдцы были очень гостеприимными хозяевами этой праздничной встречи, данный ромб может стать дополнительной опцией для аргентинца по ходу дальнейших матчей».

«Тоттенхэм» демонстрирует невероятный прогресс

«После финального свистка менеджер лондонцев направился к фанатам своей команды, тепло встречая их приветствие: "Он — это 'Тоттенхэм', Маурисио Почеттино", — многозначительно пели они снова и снова. И это будет продолжаться еще долго, надеятся они, на фоне бесспорного интереса к нему со стороны "Манчестер Юнайтед", который хочет видеть специалиста рулевым своего коллектива по завершении текущего сезона. Аргентинцем, его подходом, его командой можно восхищаться, и для этого достаточного одной статистики: она выиграла больше игр (18) и набрала больше очков (70) в роли проигрывающей стороны, чем любой другой клуб в АПЛ», — пишет на страницах The Telegraph Джейсон Бёрт.

«Это так не присуще "Шпорам", и южноамериканский алхимик сильно изменил их. Кейн был потрясающ в каждом аспекте атакующей игры, но настолько же сильно отыграли и Сон, Алли, Эриксен и уже в очередной раз Сиссоко, который преодолел столь невероятный путь к мощному центрхаву, что уже кажется незаменимым. Этот результат означает, что впервые с 1985 года сразу три команды подходят к Рождеству с 40 очками в активе, и хотя в этой борьбе лондонцы выглядят аутсайдером, им это понравится еще больше». 0